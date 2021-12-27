https://arabic.sputniknews.com/20211227/تقارير-ملك-إسبانيا-السابق-يتواصل-مع-تاجر-أسلحة-مطارد-دوليا-1054662322.html

تقارير: ملك إسبانيا السابق يتواصل مع تاجر أسلحة مطارد دوليا

تقارير: ملك إسبانيا السابق يتواصل مع تاجر أسلحة مطارد دوليا

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، أن ملك إسبانيا الفخري، خوان كارلوس الأول، الذي يقيم في أبو ظبي منذ أكثر من عام، يتواصل بشكل وثيق مع تاجر أسلحة يدعى عبد... 27.12.2021, سبوتنيك عربي

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موسكو - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "إل باييس" الإسبانية عن مصدر مقرب من دائرة خوان كارلوس الأول، قوله: "لقد فترت علاقتهما، لكن الوحدة التي يعاني منها كلاهما في أبو ظبي أدت مرة أخرى إلى تعزيزها".ونقلت الصحيفة عن شهود عيان، أنه كثيرا ما يزور الأسير، الملك في المجمع السكني الخاص الذي يعيش فيه، ويزعم أحد المصادر أن الأسير يستخدم صداقته القديمة مع الملك "كدرع" ضد المشاكل القانونية.في عام 2019، أصدرت محكمة إسبانية مذكرة توقيف دولية ضد الأسير، بعد تهربه من المثول أمامها في جلسات استماع حول قضية احتيال مالي، فيما يطالب الادعاء بالحكم على تاجر السلاح البالغ من العمر 71 عاما بالسجن 8 سنوات وتغريمه 90 مليون يورو.ووفقا للنيابة، تمكن الأسير بين عامي 2002 و2003 من التهرب من دفع ضرائب قدرها 15 مليون يورو عبر الاحتيال المالي. وأكد مكتب المدعي العام أن مذكرة توقيف المتهم ما زالت سارية، فيما قال ممثلو المحكمة في مدريد، أن الحياة الخاصة للملك في أبو ظبي لا علاقة لها بالبيت الملكي الإسباني.تنازل خوان كارلوس عن العرش في عام 2014 لابنه فيليي لكنه احتفظ بلقب الملك، وفي آذار/ مارس 2020، تخلى فيليب السادس عن ميراث والده وأوقف مخصصاته الرسمية السنوية بسبب شبهة فساد طالت العاهل السابق، والذي غادر البلاد في آب/ أغسطس 2020، إلى الإمارات.

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