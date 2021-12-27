روسيا تسلح الفرقاطة "شابانينكو" بـ32 صاروخا مجنحا

ويعد ذلك أكثر بثمانية صواريخ مما تحمله فرقاطة المارشال "شابوشنيكوف" التي دخلت الخدمة مؤخرا.موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة سبوتنيك، إن "فرقاطة الأدميرال شابانينكو ستحصل على تعزيزات صاروخية، بدلا من قاذفتين إطلاق رباعية للصواريخ من طراز "أوران".وأضاف، "كما هو الحال على الفرقاطة "شابوشنيكوف"، سيتم تثبيت أربع قاذفات من هذا القبيل على متن الفرقاطة شابانينكو، أي ما مجموعه 16 صاروخا مجنحا من طراز كي إتش 35".وتابع، "فضلا عن ذلك ستحصل الفرقاطة أيضا على قاذفة إطلاق عمودي لـ16 صاروخ من طراز "كاليبر المجنحة" أو "أونيكس" أو "تسيركون"، لافتا إلى أن الفرقاطة "شابانينكو" ستكون قادرة على حمل ما مجموعه 32 صاروخا مجنحا .وكشف أيضا أن الفرقاطة ستزود بأحدث أنظمة الصواريخ والمدفعية من نوع بانتسير- إم، فضلا عن تزويدها بأجهزة القيادة والملاحة والاتصال الحديثة والردارات وأنظمة الحرب الإلكترونية وغيرها من المعدات.وبحسب المصدر ستبدأ التجارب البحرية للسفينة الحديثة في الربع الرابع من عام 2022.
وتابع، "فضلا عن ذلك ستحصل الفرقاطة أيضا على قاذفة إطلاق عمودي لـ16 صاروخ من طراز "كاليبر المجنحة" أو "أونيكس" أو "تسيركون"، لافتا إلى أن الفرقاطة "شابانينكو" ستكون قادرة على حمل ما مجموعه 32 صاروخا مجنحا .
وكشف أيضا أن الفرقاطة ستزود بأحدث أنظمة الصواريخ والمدفعية من نوع بانتسير- إم، فضلا عن تزويدها بأجهزة القيادة والملاحة والاتصال الحديثة والردارات وأنظمة الحرب الإلكترونية وغيرها من المعدات.
وبحسب المصدر ستبدأ التجارب البحرية للسفينة الحديثة في الربع الرابع من عام 2022.