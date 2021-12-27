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https://arabic.sputniknews.com/20211227/روسيا-تسلح-الفرقاطة-شابانينكو-بـ32-صاروخا-مجنحا-1054597786.html
روسيا تسلح الفرقاطة "شابانينكو" بـ32 صاروخا مجنحا
روسيا تسلح الفرقاطة "شابانينكو" بـ32 صاروخا مجنحا
صرح مصدر في مجمع بناء السفن الحربية الروسية، اليوم الاثنين، بأن فرقاطة "الأدميرال شابانينكو"، التي تخضع لعملية تحديث بحوض بناء السفن في "نيربا"، ستسلح بـ 32... 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T02:36+0000
2021-12-27T02:36+0000
سلاح روسيا
فرقاطة روسية
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ويعد ذلك أكثر بثمانية صواريخ مما تحمله فرقاطة المارشال "شابوشنيكوف" التي دخلت الخدمة مؤخرا.موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة سبوتنيك، إن "فرقاطة الأدميرال شابانينكو ستحصل على تعزيزات صاروخية، بدلا من قاذفتين إطلاق رباعية للصواريخ من طراز "أوران".وأضاف، "كما هو الحال على الفرقاطة "شابوشنيكوف"، سيتم تثبيت أربع قاذفات من هذا القبيل على متن الفرقاطة شابانينكو، أي ما مجموعه 16 صاروخا مجنحا من طراز كي إتش 35".وتابع، "فضلا عن ذلك ستحصل الفرقاطة أيضا على قاذفة إطلاق عمودي لـ16 صاروخ من طراز "كاليبر المجنحة" أو "أونيكس" أو "تسيركون"، لافتا إلى أن الفرقاطة "شابانينكو" ستكون قادرة على حمل ما مجموعه 32 صاروخا مجنحا .وكشف أيضا أن الفرقاطة ستزود بأحدث أنظمة الصواريخ والمدفعية من نوع بانتسير- إم، فضلا عن تزويدها بأجهزة القيادة والملاحة والاتصال الحديثة والردارات وأنظمة الحرب الإلكترونية وغيرها من المعدات.وبحسب المصدر ستبدأ التجارب البحرية للسفينة الحديثة في الربع الرابع من عام 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20211215/فرقاطة-روسية-تضرب-هدفا-في-بحر-اليابان-بأحدث-صاروخ-مضاد-للغواصات-فيديو-1053950459.html
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سلاح روسيا, فرقاطة روسية

روسيا تسلح الفرقاطة "شابانينكو" بـ32 صاروخا مجنحا

02:36 GMT 27.12.2021
© Sputnik . Vitaly Ankov / الذهاب إلى بنك الصورفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف في طريقها إلى خليج عدن
فرقاطة مارشال شابوشنيكوف في طريقها إلى خليج عدن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© Sputnik . Vitaly Ankov
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صرح مصدر في مجمع بناء السفن الحربية الروسية، اليوم الاثنين، بأن فرقاطة "الأدميرال شابانينكو"، التي تخضع لعملية تحديث بحوض بناء السفن في "نيربا"، ستسلح بـ 32 صاروخا مجنحا.
ويعد ذلك أكثر بثمانية صواريخ مما تحمله فرقاطة المارشال "شابوشنيكوف" التي دخلت الخدمة مؤخرا.
موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة سبوتنيك، إن "فرقاطة الأدميرال شابانينكو ستحصل على تعزيزات صاروخية، بدلا من قاذفتين إطلاق رباعية للصواريخ من طراز "أوران".
وأضاف، "كما هو الحال على الفرقاطة "شابوشنيكوف"، سيتم تثبيت أربع قاذفات من هذا القبيل على متن الفرقاطة شابانينكو، أي ما مجموعه 16 صاروخا مجنحا من طراز كي إتش 35".
فرقاطة مارشال شابوشنيكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
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وتابع، "فضلا عن ذلك ستحصل الفرقاطة أيضا على قاذفة إطلاق عمودي لـ16 صاروخ من طراز "كاليبر المجنحة" أو "أونيكس" أو "تسيركون"، لافتا إلى أن الفرقاطة "شابانينكو" ستكون قادرة على حمل ما مجموعه 32 صاروخا مجنحا .
وكشف أيضا أن الفرقاطة ستزود بأحدث أنظمة الصواريخ والمدفعية من نوع بانتسير- إم، فضلا عن تزويدها بأجهزة القيادة والملاحة والاتصال الحديثة والردارات وأنظمة الحرب الإلكترونية وغيرها من المعدات.
وبحسب المصدر ستبدأ التجارب البحرية للسفينة الحديثة في الربع الرابع من عام 2022.
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