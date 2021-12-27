سطح النهر الأصفر يتجمد جزئيا بسبب برودة الطقس في الصين... فيديو

ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن التراجع الكبير في درجات الحرارة خاصة في مناطق شمالي الصين تسبب في تساقط ثلوج كثيفة وأدى إلى تجميد مياه الأنهار ومنها النهر الأصفر.ولفتت الصحيفة إلى أن مياه النهر الأصفر في منطقة نينغشيا، الواقعة في شمال غرب الصين، تحولت إلى كتل جليدية طافية على سطح النهر بكثافة.ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد كثافة الثلوج الطافية على سطح النهر.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت صحيفة "الشعب" إن موجات الهواء الباردة التي اجتاحت أجزاء من شمالي البلاد تسببت في تجمد نحو 800 كيلومتر من النهر الأصفر في منطقتي نينغشيا ومنغوليا، وهي مناطق ذاتية الحكم في الصين.يذكر أن النهر الأصفر يعد ثاني أطول نهر في الصين ويصل طوله إلى 5 آلاف و464 كيلومتر وينبع من منطقة تشينغهاي شمال غربي البلاد ويمر بـ 9 مقاطعات صينية.
ولفتت الصحيفة إلى أن مياه النهر الأصفر في منطقة نينغشيا، الواقعة في شمال غرب الصين، تحولت إلى كتل جليدية طافية على سطح النهر بكثافة.
ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد كثافة الثلوج الطافية على سطح النهر.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت صحيفة "الشعب" إن موجات الهواء الباردة التي اجتاحت أجزاء من شمالي البلاد تسببت في تجمد نحو 800 كيلومتر من النهر الأصفر في منطقتي نينغشيا ومنغوليا، وهي مناطق ذاتية الحكم في الصين.