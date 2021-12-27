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https://arabic.sputniknews.com/20211227/سطح-النهر-الأصفر-يتجمد-جزئيا-بسبب-برودة-الطقس-في-الصين-فيديو-1054677894.html
سطح النهر الأصفر يتجمد جزئيا بسبب برودة الطقس في الصين... فيديو
سطح النهر الأصفر يتجمد جزئيا بسبب برودة الطقس في الصين... فيديو
تتعرض الصين لموجة باردة أدت إلى انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات كبيرة وتسببت في تجميد سطح المياه في النهر الأصفر. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T18:55+0000
2021-12-27T18:55+0000
منوعات
الصين
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ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن التراجع الكبير في درجات الحرارة خاصة في مناطق شمالي الصين تسبب في تساقط ثلوج كثيفة وأدى إلى تجميد مياه الأنهار ومنها النهر الأصفر.ولفتت الصحيفة إلى أن مياه النهر الأصفر في منطقة نينغشيا، الواقعة في شمال غرب الصين، تحولت إلى كتل جليدية طافية على سطح النهر بكثافة.ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد كثافة الثلوج الطافية على سطح النهر.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت صحيفة "الشعب" إن موجات الهواء الباردة التي اجتاحت أجزاء من شمالي البلاد تسببت في تجمد نحو 800 كيلومتر من النهر الأصفر في منطقتي نينغشيا ومنغوليا، وهي مناطق ذاتية الحكم في الصين.يذكر أن النهر الأصفر يعد ثاني أطول نهر في الصين ويصل طوله إلى 5 آلاف و464 كيلومتر وينبع من منطقة تشينغهاي شمال غربي البلاد ويمر بـ 9 مقاطعات صينية.
https://arabic.sputniknews.com/20201101/تصادم-مياه-نهرين-في-الصين-يحدث-ظاهرة-طبيعية-فريدة-فيديو-1047037308.html
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منوعات, الصين

سطح النهر الأصفر يتجمد جزئيا بسبب برودة الطقس في الصين... فيديو

18:55 GMT 27.12.2021
© AFP 2021 / GREG BAKERتساقط الثلوج في الصين
تساقط الثلوج في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© AFP 2021 / GREG BAKER
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تتعرض الصين لموجة باردة أدت إلى انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات كبيرة وتسببت في تجميد سطح المياه في النهر الأصفر.
ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن التراجع الكبير في درجات الحرارة خاصة في مناطق شمالي الصين تسبب في تساقط ثلوج كثيفة وأدى إلى تجميد مياه الأنهار ومنها النهر الأصفر.
ولفتت الصحيفة إلى أن مياه النهر الأصفر في منطقة نينغشيا، الواقعة في شمال غرب الصين، تحولت إلى كتل جليدية طافية على سطح النهر بكثافة.
ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد كثافة الثلوج الطافية على سطح النهر.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت صحيفة "الشعب" إن موجات الهواء الباردة التي اجتاحت أجزاء من شمالي البلاد تسببت في تجمد نحو 800 كيلومتر من النهر الأصفر في منطقتي نينغشيا ومنغوليا، وهي مناطق ذاتية الحكم في الصين.
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يذكر أن النهر الأصفر يعد ثاني أطول نهر في الصين ويصل طوله إلى 5 آلاف و464 كيلومتر وينبع من منطقة تشينغهاي شمال غربي البلاد ويمر بـ 9 مقاطعات صينية.
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