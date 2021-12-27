ميانمار... محكمة تؤجل إصدار الحكم على أونغ سان سو تشي

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصد مطلع أن الحكم أرجئ في هذه القضية إلى 10 كانون الثاني/ يناير.وتواجه الزعيمة السابقة البالغة من العمر 76 عاما نظريا حكما بالسجن ثلاث سنوات في هذه القضية، وهي ضمن تهم عديدة موجهة إليها بحسب محللين لإزاحتها نهائيا عن الساحة السياسية.وترجع هذه الاتهامات إلى وقت حدوث الانقلاب عندما داهمت عناصر من الجيش والشرطة منزل أونغ سان سو تشي فوجدوا بحوزتها أجهزة دون ترخيص، حسبما ذكرت السلطات العسكرية.وتخضع أونغ سان سو تشي للإقامة الجبرية منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بها في شباط/ فبراير الماضي.وفي مطلع الشهر الجاري، صدر حكم بسجن سو تشي أربع سنوات لإدانتها بتهمة التحريض على الاضطرابات وانتهاك القيود الصحية لمكافحة فيروس كورونا.وخفف زعيم المجموعة العسكرية مين اونغ هلاينغ الحكم بعد ذلك إلى السجن سنتين، معلنا أنها ستقضي فترة العقوبة في ظل الإقامة الجبرية في العاصمة نايبيداو.وتوجه السلطات العسكرية لسو تشي تهم إضافية من بينها الفساد التي قد تؤدي لسجنها 15 عاما.