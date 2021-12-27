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وزير الخارجية الإيراني يتحدث عن موعد بدء الجولة الخامسة من المحادثات مع السعودية
وزير الخارجية الإيراني يتحدث عن موعد بدء الجولة الخامسة من المحادثات مع السعودية
تحدث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن موعد بدء الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والسعودية. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T15:55+0000
2021-12-27T15:55+0000
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وقال عبد اللهيان، إن إيران تعمل حاليا على تحديد موعد التفاوض مع السعودية وتعمل على تحضيرات الجولة الجديدة من المفاوضات معها، مؤكدا أنه "لم يتحدد بعد، لكننا نقوم بتنظيم جدول الأعمال"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وكانت الخارجية الإيرانية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن طهران مستعدة لجولة خامسة من المفاوضات مع المملكة العربية السعودية في بغداد، لافتة إلى أن المحادثات بين الطرفين تمضي قدما.وقال متحدث الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في إحاطة صحفية: "مستعدون للمشاركة في جولة خامسة من المفاوضات مع المملكة العربية السعودية في العاصمة العراقية بغداد، ونعتبر حل الخلافات مع الرياض يكون فقط عبر الحوار الذي يحقق مصالح البلدين ودول المنطقة والعالم". وأضاف أن "محادثاتنا مع المملكة العربية السعودية تمضي قدما في فهم القواسم المشتركة".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن السعودية وافقت على منح تأشيرات لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين للإقامة في المملكة، في علامة جديدة على تحسن العلاقات المقطوعة بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/إيران-تقدم-مقترحا-إلى-السعودية-والأخيرة-تتخذ-خطوة-قد-تعيد-العلاقات-بين-البلدين-1054489223.html
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أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم

وزير الخارجية الإيراني يتحدث عن موعد بدء الجولة الخامسة من المحادثات مع السعودية

15:55 GMT 27.12.2021
© Sputnik . Abedal Kader Albaiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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تحدث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن موعد بدء الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والسعودية.
وقال عبد اللهيان، إن إيران تعمل حاليا على تحديد موعد التفاوض مع السعودية وتعمل على تحضيرات الجولة الجديدة من المفاوضات معها، مؤكدا أنه "لم يتحدد بعد، لكننا نقوم بتنظيم جدول الأعمال"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
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وكانت الخارجية الإيرانية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن طهران مستعدة لجولة خامسة من المفاوضات مع المملكة العربية السعودية في بغداد، لافتة إلى أن المحادثات بين الطرفين تمضي قدما.
وقال متحدث الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في إحاطة صحفية: "مستعدون للمشاركة في جولة خامسة من المفاوضات مع المملكة العربية السعودية في العاصمة العراقية بغداد، ونعتبر حل الخلافات مع الرياض يكون فقط عبر الحوار الذي يحقق مصالح البلدين ودول المنطقة والعالم". وأضاف أن "محادثاتنا مع المملكة العربية السعودية تمضي قدما في فهم القواسم المشتركة".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن السعودية وافقت على منح تأشيرات لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين للإقامة في المملكة، في علامة جديدة على تحسن العلاقات المقطوعة بين البلدين.
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