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أضرار فادحة... ما الذي استهدفته إسرائيل في ميناء اللاذقية؟
أضرار فادحة... ما الذي استهدفته إسرائيل في ميناء اللاذقية؟
تمكنت فرق الإطفاء في محافظة اللاذقية السورية من السيطرة على الحرائق التي اندلعت في ساحة الحاويات بمرفأ اللاذقية، نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف فجر اليوم... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T11:31+0000
2021-12-28T11:31+0000
العالم العربي
إسرائيل
سوريا
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وأسفر العدوان الإسرائيلي عن حدوث أضرار مادية فادحة لم تقتصر على الميناء فقط، بل لحقت بالممتلكات العامة والخاصة في حي الكورنيش الغربي المحاذي للميناء.تحتوي الحاويات المستهدفة جراء العدوان الإسرائيلي، حسب ما قاله قائد فوج إطفاء اللاذقية، الرائد مهند جعفر، لـ "سبوتنيك"، على حليب للأطفال، عبوات صغيرة لزيت المحركات، بكرات تلزيق والعديد من المواد الخدمية بالإضافة لكميات كبيرة من إطارات السيارات والتي تأخد وقتاً كبيراً أثناء عملية الإخماد.المثير أن الاستهداف الإسرائيلي يأتي متناغماً مع الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري، حيث تفتقد الأسواق السورية منذ أشهر عدة لمعظم المواد التي استهدفها العدوان كحليب الأطفال وقطع غيار السيارات والزيوت على وجه التحديد، الأمر الذي يثير التساؤلات حول معرفتها الدقيقة بما تحمله الحاويات، ودورها في تعزيز شح السلع الأساسية والضرورية داخل الأسواق السورية، تماشيا مع تعمق منعكسات الحصار الغربي.وأكد جعفر أنه لم يتم بعد حصر عدد الحاويات المتضررة بشكل دقيق، إلا أن عددها كبير، حيث يتم الانتهاء حاليا من عمليات التبريد والمراقبة منعاً لتجدد نشوب النيران، مشيرا إلى مشاركة 18 آلية من فوج الإطفاء في إخماد الحريق الكبير، إلى جانب آليات من الدفاع المدني، ومن مديريات الزراعة والخدمات الفنية والنظافة في مجلس مدينة اللاذقية.بدوره، أكد مدير عام مرفأ اللاذقية أمجد سليمان أنه بعد السيطرة على النيران الناجمة عن العدوان، سنبدأ بتفحص الساحة وحصر عدد الحاويات المتضررة، والتأكد من سلامة المكان وأمانه.وبيّن سليمان أن الأضرار الناجمة عن العدوان كبيرة وقد امتدت على مساحة أكبر من مساحة العدوان السابق الذي شن مطلع كانون الأول الجاري مستهدفاً ساحة الحاويات، ولذلك بذل عمال المرفأ وفرق المؤازرة جهوداً جبارة لنقل الحاويات السليمة وإبعادها عن دائرة النار للتخفيف من الأضرار وتمكين فرق الإطفاء والدفاع المدني من السيطرة على الحرائق .ولم تقتصر أضرار العدوان على الميناء، إذ أكد رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس حسن زنجرلي لـ"سبوتنيك" تضرر عدد من ممتلكات المواطنين على الكورنيش الغربي نتيجة العدوان، مشيراً إلى تحطم زجاج بناء مجلس المدينة، بالإضافة لتحطم زجاج ستة منازل في حي الكورنيش الغربي، وفي مشفى الندى، ونادي صف الضباط، ناهيك عن تضرر واجهات محال تجارية وسيارات خاصة.وشن العدوان الجوي الإسرائيلي حوالي الساعة 3،21 من فجر الثلاثاء برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفاً ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية.
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العالم العربي, إسرائيل, سوريا

أضرار فادحة... ما الذي استهدفته إسرائيل في ميناء اللاذقية؟

11:31 GMT 28.12.2021
© AFP 2021 / AL-dyabتصاعد الدخان بعد قصف من قبل قوات الحكومة السورية لمدينة خان شيخون في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب الذي يسيطر عليه الإرهابيون، سوريا 29 مايو/ أيار 2019
تصاعد الدخان بعد قصف من قبل قوات الحكومة السورية لمدينة خان شيخون في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب الذي يسيطر عليه الإرهابيون، سوريا 29 مايو/ أيار 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© AFP 2021 / AL-dyab
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تمكنت فرق الإطفاء في محافظة اللاذقية السورية من السيطرة على الحرائق التي اندلعت في ساحة الحاويات بمرفأ اللاذقية، نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف فجر اليوم ساحة الحاويات في الميناء التجاري.
وأسفر العدوان الإسرائيلي عن حدوث أضرار مادية فادحة لم تقتصر على الميناء فقط، بل لحقت بالممتلكات العامة والخاصة في حي الكورنيش الغربي المحاذي للميناء.
تحتوي الحاويات المستهدفة جراء العدوان الإسرائيلي، حسب ما قاله قائد فوج إطفاء اللاذقية، الرائد مهند جعفر، لـ "سبوتنيك"، على حليب للأطفال، عبوات صغيرة لزيت المحركات، بكرات تلزيق والعديد من المواد الخدمية بالإضافة لكميات كبيرة من إطارات السيارات والتي تأخد وقتاً كبيراً أثناء عملية الإخماد.
المثير أن الاستهداف الإسرائيلي يأتي متناغماً مع الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري، حيث تفتقد الأسواق السورية منذ أشهر عدة لمعظم المواد التي استهدفها العدوان كحليب الأطفال وقطع غيار السيارات والزيوت على وجه التحديد، الأمر الذي يثير التساؤلات حول معرفتها الدقيقة بما تحمله الحاويات، ودورها في تعزيز شح السلع الأساسية والضرورية داخل الأسواق السورية، تماشيا مع تعمق منعكسات الحصار الغربي.
وأكد جعفر أنه لم يتم بعد حصر عدد الحاويات المتضررة بشكل دقيق، إلا أن عددها كبير، حيث يتم الانتهاء حاليا من عمليات التبريد والمراقبة منعاً لتجدد نشوب النيران، مشيرا إلى مشاركة 18 آلية من فوج الإطفاء في إخماد الحريق الكبير، إلى جانب آليات من الدفاع المدني، ومن مديريات الزراعة والخدمات الفنية والنظافة في مجلس مدينة اللاذقية.
بدوره، أكد مدير عام مرفأ اللاذقية أمجد سليمان أنه بعد السيطرة على النيران الناجمة عن العدوان، سنبدأ بتفحص الساحة وحصر عدد الحاويات المتضررة، والتأكد من سلامة المكان وأمانه.
وبيّن سليمان أن الأضرار الناجمة عن العدوان كبيرة وقد امتدت على مساحة أكبر من مساحة العدوان السابق الذي شن مطلع كانون الأول الجاري مستهدفاً ساحة الحاويات، ولذلك بذل عمال المرفأ وفرق المؤازرة جهوداً جبارة لنقل الحاويات السليمة وإبعادها عن دائرة النار للتخفيف من الأضرار وتمكين فرق الإطفاء والدفاع المدني من السيطرة على الحرائق .
ولم تقتصر أضرار العدوان على الميناء، إذ أكد رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس حسن زنجرلي لـ"سبوتنيك" تضرر عدد من ممتلكات المواطنين على الكورنيش الغربي نتيجة العدوان، مشيراً إلى تحطم زجاج بناء مجلس المدينة، بالإضافة لتحطم زجاج ستة منازل في حي الكورنيش الغربي، وفي مشفى الندى، ونادي صف الضباط، ناهيك عن تضرر واجهات محال تجارية وسيارات خاصة.
وشن العدوان الجوي الإسرائيلي حوالي الساعة 3،21 من فجر الثلاثاء برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفاً ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية.
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