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أوكرانيا: أمريكا تمول مشروعات مراقبة لحدودنا مع روسيا بـ 20 مليون دولار
أوكرانيا: أمريكا تمول مشروعات مراقبة لحدودنا مع روسيا بـ 20 مليون دولار
كشف بيان رسمي أوكراني أن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد أوكرانيا في تعزيز حدودها مع روسيا وبيلاروسيا عبر تمويل مشروعات لمراقبة الحدود مع البلدين. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T12:58+0000
2021-12-28T12:58+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وحسب بيان لخدمة الحدود الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، نشرته رويترز، ستمول الولايات المتحدة مشروعات تشمل معدات للمراقبة، من أجل تعزيز حدود أوكرانيا مع روسيا وبيلاروسيا، وسط تصعيد مستمر مع موسكو.وأوضح البيان أن المشاريع تبلغ قيمتها 20 مليون دولار، وتشمل شراء أنظمة تسجيل فيديو وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى معدات حماية شخصية لحرس الحدود.يشار إلى أن أوكرانيا التي تسعى للانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كانت قد تلقت منذ عام 2018 أيضًا سلسلة من الشحنات من الذخيرة الأمريكية وصواريخ جافلين، مما أثار انتقادات من موسكو.وتتهم كييف موسكو بحشد عشرات الآلاف من القوات بالقرب من حدودها استعدادًا لهجوم محتمل، فيما تنفي روسيا هذه المزاعم.وأكدت روسيا نفيها التخطيط لأي هجوم على أوكرانيا، متهمة أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة زعزعة الاستقرار الحدودي بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20211224/روسيا-هناك-4-آلاف-عسكري-أمريكي-يتواجدون-في-أوكرانيا-حاليا-1054516210.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

أوكرانيا: أمريكا تمول مشروعات مراقبة لحدودنا مع روسيا بـ 20 مليون دولار

12:58 GMT 28.12.2021
© Sputnik . Sergei Averin / الذهاب إلى بنك الصورحدود روسيا مع أوكرانيا
حدود روسيا مع أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© Sputnik . Sergei Averin
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كشف بيان رسمي أوكراني أن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد أوكرانيا في تعزيز حدودها مع روسيا وبيلاروسيا عبر تمويل مشروعات لمراقبة الحدود مع البلدين.
وحسب بيان لخدمة الحدود الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، نشرته رويترز، ستمول الولايات المتحدة مشروعات تشمل معدات للمراقبة، من أجل تعزيز حدود أوكرانيا مع روسيا وبيلاروسيا، وسط تصعيد مستمر مع موسكو.
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وأوضح البيان أن المشاريع تبلغ قيمتها 20 مليون دولار، وتشمل شراء أنظمة تسجيل فيديو وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى معدات حماية شخصية لحرس الحدود.
يشار إلى أن أوكرانيا التي تسعى للانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كانت قد تلقت منذ عام 2018 أيضًا سلسلة من الشحنات من الذخيرة الأمريكية وصواريخ جافلين، مما أثار انتقادات من موسكو.
وتتهم كييف موسكو بحشد عشرات الآلاف من القوات بالقرب من حدودها استعدادًا لهجوم محتمل، فيما تنفي روسيا هذه المزاعم.
وأكدت روسيا نفيها التخطيط لأي هجوم على أوكرانيا، متهمة أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة زعزعة الاستقرار الحدودي بين البلدين.
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