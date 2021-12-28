تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211228/أوكرانيا-أمريكا-تمول-مشروعات-مراقبة-لحدودنا-مع-روسيا-بـ-20-مليون-دولار-1054703182.html
أوكرانيا: أمريكا تمول مشروعات مراقبة لحدودنا مع روسيا بـ 20 مليون دولار
أوكرانيا: أمريكا تمول مشروعات مراقبة لحدودنا مع روسيا بـ 20 مليون دولار
كشف بيان رسمي أوكراني أن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد أوكرانيا في تعزيز حدودها مع روسيا وبيلاروسيا عبر تمويل مشروعات لمراقبة الحدود مع البلدين. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T12:58+0000
2021-12-28T12:58+0000
2021-12-28T12:58+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101352/76/1013527681_0:79:3361:1970_1920x0_80_0_0_62859dc77ff7c827a3f88e05bd7b2181.jpg
وحسب بيان لخدمة الحدود الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، نشرته رويترز، ستمول الولايات المتحدة مشروعات تشمل معدات للمراقبة، من أجل تعزيز حدود أوكرانيا مع روسيا وبيلاروسيا، وسط تصعيد مستمر مع موسكو.وأوضح البيان أن المشاريع تبلغ قيمتها 20 مليون دولار، وتشمل شراء أنظمة تسجيل فيديو وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى معدات حماية شخصية لحرس الحدود.يشار إلى أن أوكرانيا التي تسعى للانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كانت قد تلقت منذ عام 2018 أيضًا سلسلة من الشحنات من الذخيرة الأمريكية وصواريخ جافلين، مما أثار انتقادات من موسكو.وتتهم كييف موسكو بحشد عشرات الآلاف من القوات بالقرب من حدودها استعدادًا لهجوم محتمل، فيما تنفي روسيا هذه المزاعم.وأكدت روسيا نفيها التخطيط لأي هجوم على أوكرانيا، متهمة أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة زعزعة الاستقرار الحدودي بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20211224/روسيا-هناك-4-آلاف-عسكري-أمريكي-يتواجدون-في-أوكرانيا-حاليا-1054516210.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101352/76/1013527681_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_bf6e55b946d4a33541748233b4f1b596.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
أوكرانيا: أمريكا تمول مشروعات مراقبة لحدودنا مع روسيا بـ 20 مليون دولار
كشف بيان رسمي أوكراني أن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد أوكرانيا في تعزيز حدودها مع روسيا وبيلاروسيا عبر تمويل مشروعات لمراقبة الحدود مع البلدين.
وحسب بيان لخدمة الحدود الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، نشرته رويترز، ستمول
الولايات المتحدة
مشروعات تشمل معدات للمراقبة، من أجل تعزيز حدود أوكرانيا مع روسيا وبيلاروسيا، وسط تصعيد مستمر مع موسكو.
وأوضح البيان أن
المشاريع تبلغ قيمتها
20 مليون دولار، وتشمل شراء أنظمة تسجيل فيديو وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى معدات حماية شخصية لحرس الحدود.
يشار إلى أن أوكرانيا التي تسعى للانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كانت قد تلقت منذ عام 2018 أيضًا سلسلة من الشحنات من الذخيرة الأمريكية وصواريخ جافلين، مما أثار انتقادات من موسكو.
وتتهم كييف
موسكو بحشد
عشرات الآلاف من القوات بالقرب من حدودها استعدادًا لهجوم محتمل، فيما تنفي روسيا هذه المزاعم.
وأكدت روسيا نفيها التخطيط لأي هجوم على أوكرانيا، متهمة أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة زعزعة الاستقرار الحدودي بين البلدين.