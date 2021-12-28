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ارتفاع قتلى أعاصير ولاية كنتاكي الأمريكية إلى 77
ارتفاع قتلى أعاصير ولاية كنتاكي الأمريكية إلى 77
قال حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية آندي بشير، إن العدد الرسمي لضحايا سلسلة أعاصير ضربت الولاية في العاشر من ديسمبر/كانون الأول ارتفع إلى 77 قتيلا، بعد وفاة طفل... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T04:27+0000
2021-12-28T04:27+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إعصار
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وكانت رويترز قد ذكرت إن 74 شخصا على الأقل قد لقوا حتفهم، منهم نحو عشرة أطفال، في كنتاكي بينما قتل 14 شخصا في أماكن أخرى بفعل أعاصير خلفت دمارا واسعا في منطقة تضم خمس ولايات، وشمل تدمير منطقة بطول 365 كيلومترا في غرب كنتاكي.وتحملت مدينة مايفيلد بمقاطعة جريفز في كنتاكي العبء الأكبر من الدمار والضحايا، إذ تحول معظم المدينة إلى ركام. ومن ضمن الضحايا ثمانية عمال في مصنع للشموع دمره إعصار.أعلنت السلطات الاتحادية في 16 مقاطعة بغرب ولاية كنتاكي مناطق كوارث وأن بوسع القاطنين فيها الاستفادة من مساعدات طارئة.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/74-قتيلا-و109-مفقود-حاكم-كنتاكي-الأمريكية-يعلن-حصيلة-ضحايا-الأعاصير-1053908212.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إعصار

ارتفاع قتلى أعاصير ولاية كنتاكي الأمريكية إلى 77

04:27 GMT 28.12.2021
© AFP 2021 / Chandan Khannaتُظهر هذه الصورة الجوية التي تم التقاطها في 13 ديسمبر 2021، أضرار الإعصار الذي ضرب المنطقة في مايفيلد، بولاية كنتاكي الأمريكية. اعرب مسئولو كنتاكى الاثنين الماضي عن ارتياحهم لأن عشرات العمال فى مصنع للشموع نجوا من أعاصير أودت 88 شخصا على الأقل وخلفت دمارا فى ست ولايات أمريكية.
تُظهر هذه الصورة الجوية التي تم التقاطها في 13 ديسمبر 2021، أضرار الإعصار الذي ضرب المنطقة في مايفيلد، بولاية كنتاكي الأمريكية. اعرب مسئولو كنتاكى الاثنين الماضي عن ارتياحهم لأن عشرات العمال فى مصنع للشموع نجوا من أعاصير أودت 88 شخصا على الأقل وخلفت دمارا فى ست ولايات أمريكية. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© AFP 2021 / Chandan Khanna
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قال حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية آندي بشير، إن العدد الرسمي لضحايا سلسلة أعاصير ضربت الولاية في العاشر من ديسمبر/كانون الأول ارتفع إلى 77 قتيلا، بعد وفاة طفل رضيع في مقاطعة جريفز الأشد تضررا من الأعاصير.
وكانت رويترز قد ذكرت إن 74 شخصا على الأقل قد لقوا حتفهم، منهم نحو عشرة أطفال، في كنتاكي بينما قتل 14 شخصا في أماكن أخرى بفعل أعاصير خلفت دمارا واسعا في منطقة تضم خمس ولايات، وشمل تدمير منطقة بطول 365 كيلومترا في غرب كنتاكي.
وتحملت مدينة مايفيلد بمقاطعة جريفز في كنتاكي العبء الأكبر من الدمار والضحايا، إذ تحول معظم المدينة إلى ركام. ومن ضمن الضحايا ثمانية عمال في مصنع للشموع دمره إعصار.
امرأة تسير بالدراجة أمام المنازل المتضررة في قرية مورافسكا نوفا فيس، على بعد حوالي 60 كم جنوب برنو، جنوب مورافيا، جمهورية التشيك بعد أن ضربها إعصار، 25 يونيو 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
74 قتيلا و109 مفقود.. حاكم "كنتاكي" الأمريكية يعلن حصيلة ضحايا الأعاصير
13 ديسمبر, 21:51 GMT
أعلنت السلطات الاتحادية في 16 مقاطعة بغرب ولاية كنتاكي مناطق كوارث وأن بوسع القاطنين فيها الاستفادة من مساعدات طارئة.
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