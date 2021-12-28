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https://arabic.sputniknews.com/20211228/البيت-الأبيض-مباحثات-أمريكية-روسية-بشأن-أوكرانيا-10-يناير-1054684550.html
البيت الأبيض: مباحثات أمريكية روسية بشأن أوكرانيا 10 يناير
البيت الأبيض: مباحثات أمريكية روسية بشأن أوكرانيا 10 يناير
قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن مسؤولين أمريكيين وروس سيشاركون في محادثات أمنية بشأن أوكرانيا والتسلح يوم 10... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T03:55+0000
2021-12-28T03:55+0000
2021-12-28T03:55+0000
البيت الأبيض
أوكرانيا
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يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه البلدان توترات متزايدة بشأن التعزيزات العسكرية في أنحاء أوكرانيا.وبحسب وكالة رويترز أضاف المتحدث، أنه من المقرر إجراء محادثات بين روسيا والناتو في 12 يناير، بينما من المقرر عقد اجتماع إقليمي أوسع يضم موسكو وواشنطن والعديد من الدول الأوروبية في 13 يناير.في وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إنه يعتزم عقد اجتماع لمجلس الناتو وروسيا في 12 يناير.وصرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو لوكالة سبوتنيك، بأن الاجتماع سيركز على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية.
https://arabic.sputniknews.com/20211227/لافروف-ينسف-احتمالية-انضمام-روسيا-للناتو-1054660949.html
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البيت الأبيض, أوكرانيا
البيت الأبيض: مباحثات أمريكية روسية بشأن أوكرانيا 10 يناير
قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن مسؤولين أمريكيين وروس سيشاركون في محادثات أمنية بشأن أوكرانيا والتسلح يوم 10 يناير/كانون الثاني.
يأتي ذلك في الوقت الذي
تواجه فيه البلدان توترات متزايدة
بشأن التعزيزات العسكرية في أنحاء أوكرانيا.
وبحسب وكالة رويترز أضاف المتحدث، أنه من المقرر إجراء محادثات بين روسيا والناتو في 12 يناير، بينما من المقرر عقد اجتماع إقليمي أوسع يضم موسكو وواشنطن والعديد من الدول الأوروبية في 13 يناير.
في وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إنه
يعتزم عقد اجتماع لمجلس الناتو وروسيا
في 12 يناير.
وصرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو لوكالة سبوتنيك، بأن الاجتماع سيركز على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية.