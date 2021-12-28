https://arabic.sputniknews.com/20211228/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-عدد-الأهداف-التي-ضربها-في-سوريا-1054712636.html

الجيش الإسرائيلي يكشف عدد الأهداف التي ضربها في سوريا

الجيش الإسرائيلي يكشف عدد الأهداف التي ضربها في سوريا

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن عدد الأهداف التي استهدفها في سوريا خلال العام الحالي 2021. 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T17:00+0000

2021-12-28T17:00+0000

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ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، أحصى من خلالها العمليات العسكرية التي نفذتها قواته خلال العام 2021.وأكد أدرعي أنه تم تنفيذ عشرات العمليات العسكرية في سياق المعركة ما بين الحروب، موضحا أنه تم استهداف آلاف الأهداف العسكرية في الجبهات المختلفة، فضلا عن تنفيذ آلاف الطلعات الجوية وعشرات العمليات الخاصة ومئات التدريبات والتمارين.وحول الجبهة السورية، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم استهداف العشرات من الأهداف في المعركة "ما بين الحروب"، فيما تم إحباط محاولة واحدة للتسلل من الأراضي السورية نحو إسرائيل.ومن جانبها، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أنه في السياق نفسه، وضمن معركة "ما بين الحروب"، فقد تمكن الجيش الإسرائيلي من إحباط نحو 70 % من الأسلحة المهربة إلى سوريا ولبنان.

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