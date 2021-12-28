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https://arabic.sputniknews.com/20211228/الخارجية-الروسية-نسعى-لتقليص-استخدام-الدولار-دوليا-ولا-توجد-تهديدات-لفصلنا-عن-نظام-سويفت-1054683765.html
الخارجية الروسية: نسعى لتقليص استخدام الدولار دوليا ولا تهديدات حقيقية لفصلنا عن نظام "سويفت"
الخارجية الروسية: نسعى لتقليص استخدام الدولار دوليا ولا تهديدات حقيقية لفصلنا عن نظام "سويفت"
أعلن مدير قسم التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريتشيفسكي، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد تهديدات حقيقية لفصل روسيا عن النظام المصرفي الدولي... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T00:54+0000
2021-12-28T00:54+0000
2021-12-28T01:00+0000
الخارجية الروسية
نظام سويفت
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وقال بيريتشيفسكي لوكالة سبوتنيك، "سويفت هي شركة دولية خاصة مقرها في بلجيكا، ومن غير المفهوم كيف يعتزم الأمريكيون تنفيذ تهديداتهم".وأضاف، "نفهم جيدا أن نفوذ الولايات المتحدة لا يزال قويا، لذلك نحن مستعدون لجميع المفاجئات. لكنني أكرر أنه لا توجد هناك تهديدات واقعية لفصل روسيا عن سويفت، لقد شددنا على ذلك مرارا خلال العام".وتابع الدبلوماسي، أن روسيا تعمل مع شركائها لخفض حصة الدولار في المعاملات الدولية.نظام سويفت (SWIFT) هي اختصار لـ "جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك" وهي منظمة تعاونية لا تهدف للربح مملوكة للأعضاء وتقوم بتقديم خدمة على مستوى عال من الكفاءة وبتكلفة مناسبة.نشأت فكرة نظام سويفت في نهاية الستينيات مع تطور التجارة العالمية وتكونت منظمة السويفت عام 1973 ومقرها الرئيسي بلجيكا وبدء نشاطها عام 1977، ويشترك بها 209 دول.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/إعلام-عقوبات-واشنطن-المحتملة-ضد-روسيا-ستطال-مقربين-من-بوتين-وتشمل-فصل-روسيا-عن-نظام-سويفت-1053640200.html
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الخارجية الروسية, نظام سويفت
الخارجية الروسية: نسعى لتقليص استخدام الدولار دوليا ولا تهديدات حقيقية لفصلنا عن نظام "سويفت" 00:54 GMT 28.12.2021 (تم التحديث: 01:00 GMT 28.12.2021)
أعلن مدير قسم التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريتشيفسكي، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد تهديدات حقيقية لفصل روسيا عن النظام المصرفي الدولي "سويفت".
وقال بيريتشيفسكي لوكالة سبوتنيك، "سويفت هي شركة دولية خاصة مقرها في بلجيكا،
ومن غير المفهوم كيف يعتزم الأمريكيون تنفيذ تهديداتهم
".
وأضاف، "نفهم جيدا أن نفوذ الولايات المتحدة لا يزال قويا، لذلك نحن مستعدون لجميع المفاجئات. لكنني أكرر أنه لا توجد هناك تهديدات واقعية لفصل روسيا عن سويفت، لقد شددنا على ذلك مرارا خلال العام".
وقال "نواصل العمل كالعادة، نعمل مع شركائنا على خفض حصة الدولار في المعاملات الدولية. وهناك بعض الدول التي نتفق معها على المعاملات بالعملات الوطنية".
نظام سويفت (SWIFT) هي اختصار لـ "جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك" وهي منظمة تعاونية لا تهدف للربح مملوكة للأعضاء وتقوم بتقديم خدمة على مستوى عال من الكفاءة وبتكلفة مناسبة.
نشأت فكرة نظام سويفت في نهاية الستينيات مع تطور التجارة العالمية وتكونت منظمة السويفت عام 1973 ومقرها الرئيسي بلجيكا وبدء نشاطها عام 1977، ويشترك بها 209 دول.