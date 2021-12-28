https://arabic.sputniknews.com/20211228/الخارجية-الروسية-نسعى-لتقليص-استخدام-الدولار-دوليا-ولا-توجد-تهديدات-لفصلنا-عن-نظام-سويفت-1054683765.html

الخارجية الروسية: نسعى لتقليص استخدام الدولار دوليا ولا تهديدات حقيقية لفصلنا عن نظام "سويفت"

الخارجية الروسية: نسعى لتقليص استخدام الدولار دوليا ولا تهديدات حقيقية لفصلنا عن نظام "سويفت"

أعلن مدير قسم التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريتشيفسكي، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد تهديدات حقيقية لفصل روسيا عن النظام المصرفي الدولي... 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T00:54+0000

2021-12-28T00:54+0000

2021-12-28T01:00+0000

الخارجية الروسية

نظام سويفت

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048698978_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_3d3bbd805f85775d577c5b72e62ef93f.jpg

وقال بيريتشيفسكي لوكالة سبوتنيك، "سويفت هي شركة دولية خاصة مقرها في بلجيكا، ومن غير المفهوم كيف يعتزم الأمريكيون تنفيذ تهديداتهم".وأضاف، "نفهم جيدا أن نفوذ الولايات المتحدة لا يزال قويا، لذلك نحن مستعدون لجميع المفاجئات. لكنني أكرر أنه لا توجد هناك تهديدات واقعية لفصل روسيا عن سويفت، لقد شددنا على ذلك مرارا خلال العام".وتابع الدبلوماسي، أن روسيا تعمل مع شركائها لخفض حصة الدولار في المعاملات الدولية.نظام سويفت (SWIFT) هي اختصار لـ "جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك" وهي منظمة تعاونية لا تهدف للربح مملوكة للأعضاء وتقوم بتقديم خدمة على مستوى عال من الكفاءة وبتكلفة مناسبة.نشأت فكرة نظام سويفت في نهاية الستينيات مع تطور التجارة العالمية وتكونت منظمة السويفت عام 1973 ومقرها الرئيسي بلجيكا وبدء نشاطها عام 1977، ويشترك بها 209 دول.

https://arabic.sputniknews.com/20211206/إعلام-عقوبات-واشنطن-المحتملة-ضد-روسيا-ستطال-مقربين-من-بوتين-وتشمل-فصل-روسيا-عن-نظام-سويفت-1053640200.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الخارجية الروسية, نظام سويفت