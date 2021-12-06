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https://arabic.sputniknews.com/20211206/إعلام-عقوبات-واشنطن-المحتملة-ضد-روسيا-ستطال-مقربين-من-بوتين-وتشمل-فصل-روسيا-عن-نظام-سويفت-1053640200.html
إعلام: عقوبات واشنطن المحتملة ضد روسيا ستطال مقربين من بوتين وتشمل فصل روسيا عن نظام "سويفت"
إعلام: عقوبات واشنطن المحتملة ضد روسيا ستطال مقربين من بوتين وتشمل فصل روسيا عن نظام "سويفت"
تدرس السلطات الأمريكية حاليا إمكانية فرض عقوبات على موسكو للحد من "الغزو" الروسي المزعوم لأوكرانيا، حسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" نقلاً عن مصادر. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T17:32+0000
2021-12-06T17:32+0000
2021-12-06T17:32+0000
روسيا
الولايات المتحدة
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب المصدر فإن العقوبات ستؤثر على "الدائرة المقربة من (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين"، وكذلك على شركات الطاقة، كما تشمل فصل روسيا عن نظام "سويفت".وأضاف المصدر "إن العقوبات الاقتصادية الجديدة قد تؤثر على عدد من القطاعات، بما في ذلك شركات الطاقة والبنوك الروسية، كما أنها قد تؤثر أيضا على الديون السيادية لروسيا".أعلن البيت الأبيض، يوم الأربعاء الماضي، أنه لن يتردد في فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بشأن الوضع حول أوكرانيا.يذكر أن الدول الغربية وأوكرانيا تتهم روسيا في الفترة الأخيرة بتحريك القوات باتجاه الحدود الأوكرانية. وترفض روسيا تلك الاتهامات، وقد نفت مرارا وجود أي خطط "عدوانية" لديها بشأن أوكرانيا.كما نفت موسكو مرارا تشكيلها تهديدا على أي دولة، لكنها حذرت مرارا من التحركات الاستفزازية للناتو وكييف على حدودها الغربية.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/البيت-الأبيض-لن-نتردد-في-فرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-في-الشأن-الأوكراني-1053458945.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
إعلام: عقوبات واشنطن المحتملة ضد روسيا ستطال مقربين من بوتين وتشمل فصل روسيا عن نظام "سويفت"
تدرس السلطات الأمريكية حاليا إمكانية فرض عقوبات على موسكو للحد من "الغزو" الروسي المزعوم لأوكرانيا، حسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" نقلاً عن مصادر.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب المصدر فإن العقوبات ستؤثر على "الدائرة المقربة من (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين"، وكذلك على شركات الطاقة، كما تشمل فصل روسيا عن نظام "سويفت".
وأضاف المصدر "إن
العقوبات الاقتصادية الجديدة
قد تؤثر على عدد من القطاعات، بما في ذلك شركات الطاقة والبنوك الروسية، كما أنها قد تؤثر أيضا على الديون السيادية لروسيا".
أعلن البيت الأبيض، يوم الأربعاء الماضي، أنه لن يتردد في
فرض عقوبات جديدة ضد روسيا
بشأن الوضع حول أوكرانيا.
يذكر أن الدول الغربية وأوكرانيا تتهم روسيا في الفترة الأخيرة بتحريك القوات باتجاه الحدود الأوكرانية. وترفض روسيا تلك الاتهامات، وقد نفت مرارا وجود أي خطط "عدوانية" لديها بشأن أوكرانيا.
كما نفت موسكو مرارا تشكيلها تهديدا على أي دولة، لكنها حذرت مرارا من التحركات الاستفزازية للناتو وكييف على حدودها الغربية.