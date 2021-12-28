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العاهل البحريني يتسلم أوراق اعتماد أول سفير إسرائيلي في المنامة
العاهل البحريني يتسلم أوراق اعتماد أول سفير إسرائيلي في المنامة
قدم السفير الإسرائيلي في البحرين، إيتان نائيه، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماده إلى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T21:42+0000
2021-12-28T21:42+0000
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وأفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن السفير الإسرائيلي قد تم استقباله من قبل حرس الشرف البحريني، بالزي الرسمي الملون في ساحة العرض بالقصر الملكي، وخلال الاحتفال تم سماع النشيد الوطني لإسرائيل.وعبر حسابها "إسرائيل بالعربية"، ذكرت الخارجية الإسرائيلية في تغريدتها أن العاهل البحريني جدد تأكيده على عمق العلاقات بين البلدين، وتنميتها في كافة المجالات، متمنيا للسفير الإسرائيلي التوفيق في مهمته الدبلوماسية.ومن جهتها، نقلت القناة العبرية السابعة، عن السفير الإسرائيلي، إيتان نائيه، إعرابه عن سعادته البالغة بمهمته الدبلوماسية الجديدة في المنامة، موضحا أن اللقاء مع العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كان دافئا وودودا.ويشار إلى أن البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
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العالم العربي, إسرائيل, البحرين

العاهل البحريني يتسلم أوراق اعتماد أول سفير إسرائيلي في المنامة

21:42 GMT 28.12.2021
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMEDالوفد الإسرائيلي في المنامة، توقيع اتفاقية بين إسرائيل و البحرين، 18 أكتوبر 2020
الوفد الإسرائيلي في المنامة، توقيع اتفاقية بين إسرائيل و البحرين، 18 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
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قدم السفير الإسرائيلي في البحرين، إيتان نائيه، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماده إلى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن السفير الإسرائيلي قد تم استقباله من قبل حرس الشرف البحريني، بالزي الرسمي الملون في ساحة العرض بالقصر الملكي، وخلال الاحتفال تم سماع النشيد الوطني لإسرائيل.
وعبر حسابها "إسرائيل بالعربية"، ذكرت الخارجية الإسرائيلية في تغريدتها أن العاهل البحريني جدد تأكيده على عمق العلاقات بين البلدين، وتنميتها في كافة المجالات، متمنيا للسفير الإسرائيلي التوفيق في مهمته الدبلوماسية.
ومن جهتها، نقلت القناة العبرية السابعة، عن السفير الإسرائيلي، إيتان نائيه، إعرابه عن سعادته البالغة بمهمته الدبلوماسية الجديدة في المنامة، موضحا أن اللقاء مع العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كان دافئا وودودا.
ويشار إلى أن البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
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