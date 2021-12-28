العاهل البحريني يتسلم أوراق اعتماد أول سفير إسرائيلي في المنامة
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMEDالوفد الإسرائيلي في المنامة، توقيع اتفاقية بين إسرائيل و البحرين، 18 أكتوبر 2020
قدم السفير الإسرائيلي في البحرين، إيتان نائيه، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماده إلى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن السفير الإسرائيلي قد تم استقباله من قبل حرس الشرف البحريني، بالزي الرسمي الملون في ساحة العرض بالقصر الملكي، وخلال الاحتفال تم سماع النشيد الوطني لإسرائيل.
العلاقات بين اسرائيل🇮🇱 والبحرين🇧🇭 تتقدم بخطى حثيثة! وهذا المشهد ترف له القلوب حيث قام سفير إسرائيل لدى البحرين @AmbassadorNaeh بتقديم اوراق اعتماده لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد ان تم استقباله استقبالا رسميا من قبل رئيس التشريفات 1/2 pic.twitter.com/IarrsQxWFt— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 28, 2021
وعبر حسابها "إسرائيل بالعربية"، ذكرت الخارجية الإسرائيلية في تغريدتها أن العاهل البحريني جدد تأكيده على عمق العلاقات بين البلدين، وتنميتها في كافة المجالات، متمنيا للسفير الإسرائيلي التوفيق في مهمته الدبلوماسية.
השגריר הישראלי הראשון לבחריין, איתן נאה, הגיש היום את כתב ההאמנה שלו למלך בחריין, חמד בין עיסא אל ח'ליפה. הטקס התקיים בארמון אל שאקיר, המשמש לעריכת טקסים ואירועים מכובדים במיוחד.— ערוץ 7 (@arutz7heb) December 28, 2021
ومن جهتها، نقلت القناة العبرية السابعة، عن السفير الإسرائيلي، إيتان نائيه، إعرابه عن سعادته البالغة بمهمته الدبلوماسية الجديدة في المنامة، موضحا أن اللقاء مع العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كان دافئا وودودا.
ويشار إلى أن البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.