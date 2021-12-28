"المصالحة الروسي" يكشف تفاصيل القصف الإسرائيلي لميناء اللاذقية

موسكو - سبوتنيك. وقال جورافليوف للصحفيين: "من الساعة 04.12 وحتى الساعة 04.26، قامت مقاتلتان تكتيكيتان من طراز إف-16 تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي، بالتحليق من اتجاه البحر المتوسط، وبدون عبور الحدود، بقصف مرافق بميناء اللاذقية بأربعة صواريخ موجهة".وأضاف جورافليوف: "نتج عن القصف الإسرائيلي خسائر ليست كبيرة في البنية التحتية للميناء".وأشار إلى أنه: "لم تدخل قوات الدفاع الجوي السورية في معركة نظرا لوجود طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية الروسية كانت تقوم بالهبوط في مطار "حميميم"، في مرمي نيران منظومات الصواريخ في ذلك الوقت".يشار إلى أن أربع مقاتلات تكتيكية تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية قامت في 16 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بقصف بثمانية صواريخ مجنحة من المجال الجوي فوق مرتفعات الجولان، مستهدفة أهدافا بالقرب من مطار دمشق الدولي، تصدت لها قوات الدفاع الجوي ودمرت سبعة منها.
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال أوليغ جورافليوف، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلتين إسرائيليتين من طراز "إف-16" قامتا بقصف ميناء اللاذقية السوري بدون عبور الحدود.
موسكو - سبوتنيك. وقال جورافليوف للصحفيين: "من الساعة 04.12 وحتى الساعة 04.26، قامت مقاتلتان تكتيكيتان من طراز إف-16 تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي، بالتحليق من اتجاه البحر المتوسط، وبدون عبور الحدود، بقصف مرافق بميناء اللاذقية بأربعة صواريخ موجهة".
وأضاف جورافليوف: "نتج عن القصف الإسرائيلي خسائر ليست كبيرة في البنية التحتية للميناء".
وأشار إلى أنه: "لم تدخل قوات الدفاع الجوي السورية في معركة نظرا لوجود طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية الروسية كانت تقوم بالهبوط في مطار "حميميم"، في مرمي نيران منظومات الصواريخ في ذلك الوقت".
يشار إلى أن أربع مقاتلات تكتيكية تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية قامت في 16 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بقصف بثمانية صواريخ مجنحة من المجال الجوي فوق مرتفعات الجولان، مستهدفة أهدافا بالقرب من مطار دمشق الدولي، تصدت لها قوات الدفاع الجوي ودمرت سبعة منها.