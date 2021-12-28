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"المصالحة الروسي" يكشف تفاصيل القصف الإسرائيلي لميناء اللاذقية
"المصالحة الروسي" يكشف تفاصيل القصف الإسرائيلي لميناء اللاذقية
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال أوليغ جورافليوف، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلتين إسرائيليتين من طراز "إف-16" قامتا... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T21:37+0000
2021-12-28T21:37+0000
روسيا
أخبار إسرائيل اليوم
سوريا
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موسكو - سبوتنيك. وقال جورافليوف للصحفيين: "من الساعة 04.12 وحتى الساعة 04.26، قامت مقاتلتان تكتيكيتان من طراز إف-16 تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي، بالتحليق من اتجاه البحر المتوسط، وبدون عبور الحدود، بقصف مرافق بميناء اللاذقية بأربعة صواريخ موجهة".وأضاف جورافليوف: "نتج عن القصف الإسرائيلي خسائر ليست كبيرة في البنية التحتية للميناء".وأشار إلى أنه: "لم تدخل قوات الدفاع الجوي السورية في معركة نظرا لوجود طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية الروسية كانت تقوم بالهبوط في مطار "حميميم"، في مرمي نيران منظومات الصواريخ في ذلك الوقت".يشار إلى أن أربع مقاتلات تكتيكية تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية قامت في 16 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بقصف بثمانية صواريخ مجنحة من المجال الجوي فوق مرتفعات الجولان، مستهدفة أهدافا بالقرب من مطار دمشق الدولي، تصدت لها قوات الدفاع الجوي ودمرت سبعة منها.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/أضرار-فادحة-ما-الذي-استهدفته-إسرائيل-في-ميناء-اللاذقية؟-1054696964.html
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روسيا, أخبار إسرائيل اليوم, سوريا

"المصالحة الروسي" يكشف تفاصيل القصف الإسرائيلي لميناء اللاذقية

21:37 GMT 28.12.2021
© Sputnik . Monzer Saidأضرار القصف الإسرائيلي في ميناء اللاذقية، سوريا 28 ديسمبر 2021
أضرار القصف الإسرائيلي في ميناء اللاذقية، سوريا 28 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© Sputnik . Monzer Said
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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال أوليغ جورافليوف، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلتين إسرائيليتين من طراز "إف-16" قامتا بقصف ميناء اللاذقية السوري بدون عبور الحدود.
موسكو - سبوتنيك. وقال جورافليوف للصحفيين: "من الساعة 04.12 وحتى الساعة 04.26، قامت مقاتلتان تكتيكيتان من طراز إف-16 تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي، بالتحليق من اتجاه البحر المتوسط، وبدون عبور الحدود، بقصف مرافق بميناء اللاذقية بأربعة صواريخ موجهة".
وأضاف جورافليوف: "نتج عن القصف الإسرائيلي خسائر ليست كبيرة في البنية التحتية للميناء".
تصاعد الدخان بعد قصف من قبل قوات الحكومة السورية لمدينة خان شيخون في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب الذي يسيطر عليه الإرهابيون، سوريا 29 مايو/ أيار 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
أضرار فادحة... ما الذي استهدفته إسرائيل في ميناء اللاذقية؟
11:31 GMT
وأشار إلى أنه: "لم تدخل قوات الدفاع الجوي السورية في معركة نظرا لوجود طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية الروسية كانت تقوم بالهبوط في مطار "حميميم"، في مرمي نيران منظومات الصواريخ في ذلك الوقت".
يشار إلى أن أربع مقاتلات تكتيكية تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية قامت في 16 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بقصف بثمانية صواريخ مجنحة من المجال الجوي فوق مرتفعات الجولان، مستهدفة أهدافا بالقرب من مطار دمشق الدولي، تصدت لها قوات الدفاع الجوي ودمرت سبعة منها.
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