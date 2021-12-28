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الهند تجيز الاستخدام الطارئ لأقراص ميرك لعلاج كورونا
الهند تجيز الاستخدام الطارئ لأقراص ميرك لعلاج كورونا
أجازت الهند، اليوم الثلاثاء، الاستخدام الطارئ لأقراص "مولنوبيرافير" التي تنتجها شركة الصناعات الدوائية "ميرك" (Merck) الأمريكية، لعلاج فيروس كورونا، إضافة إلى... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T08:29+0000
2021-12-28T08:29+0000
صحة
الهند
فيروس كورونا
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وقال وزير الصحة الهندي مانسوخ ماندافيا إن 13 شركة في الهند ستبدأ في إنتاج أقراص "مولنوبيرافير" للاستخدام المحدود في ظل وضع طارئ من أجل علاج البالغين من المصابين بفيروس كورونا، بحسب وكالة "رويترز".وفي وقت سابق من العام الجاري وقعت شركات أدوية بينها "أوروبيندو فارما"، و"سيبلا" و"صن للأدوية" اتفاقيات غير حصرية مع شركة "ميرك" لمنح الترخيص الطوعي لإنتاج وتوفير أقراص مولنوبيرافير في الهند.والأسبوع الماضي، أعلنت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA)، أنها أجازت الاستخدام الطارئ لأقراص شركة "ميرك" لعلاج مرضى كوفيد-19 البالغين، والذين يعانون أعراض من خفيفة إلى متوسطة.وفي سياق متصل، أجازت وزارة الصحة الهندية الاستخدام الطاري للقاحين آخرين هما "كوفاكس" وينتجه معهد الأمصال الهندي، و"كوربيفاكس"، الذي تنتجه شركة الأدوية البيولوجية الهندية.وحتى الآن أعطت الهند 1.43 مليار جرعة من لقاحات كورونا، فيما تلقى أكثر من 839 مليونا جرعة واحدة على الأقل.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/الغذاء-والدواء-الأمريكية-توافق-على-استخدام-حبوب-ميرك-لعلاج-كوفيد-19-1054497188.html
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صحة, الهند, فيروس كورونا

الهند تجيز الاستخدام الطارئ لأقراص ميرك لعلاج كورونا

08:29 GMT 28.12.2021
© AP Photo / Rafiq Maqboolرجل يرتدي زي بابا نويل يعطي مطهرًا للطلاب أثناء استعدادهم لحضور الفصول الدراسية في مدرسة في مومباي، الهند، 15 ديسمبر 2021.
رجل يرتدي زي بابا نويل يعطي مطهرًا للطلاب أثناء استعدادهم لحضور الفصول الدراسية في مدرسة في مومباي، الهند، 15 ديسمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© AP Photo / Rafiq Maqbool
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أجازت الهند، اليوم الثلاثاء، الاستخدام الطارئ لأقراص "مولنوبيرافير" التي تنتجها شركة الصناعات الدوائية "ميرك" (Merck) الأمريكية، لعلاج فيروس كورونا، إضافة إلى لقاحين آخرين.
وقال وزير الصحة الهندي مانسوخ ماندافيا إن 13 شركة في الهند ستبدأ في إنتاج أقراص "مولنوبيرافير" للاستخدام المحدود في ظل وضع طارئ من أجل علاج البالغين من المصابين بفيروس كورونا، بحسب وكالة "رويترز".
وفي وقت سابق من العام الجاري وقعت شركات أدوية بينها "أوروبيندو فارما"، و"سيبلا" و"صن للأدوية" اتفاقيات غير حصرية مع شركة "ميرك" لمنح الترخيص الطوعي لإنتاج وتوفير أقراص مولنوبيرافير في الهند.
شوارع مدينة نيويورك الخالية أثناء وضع حالة الطوارئ على خلفية تفشي كورونا في البلاد، 31 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
الغذاء والدواء الأمريكية توافق على استخدام حبوب "ميرك" لعلاج "كوفيد-19"
23 ديسمبر, 16:08 GMT
والأسبوع الماضي، أعلنت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA)، أنها أجازت الاستخدام الطارئ لأقراص شركة "ميرك" لعلاج مرضى كوفيد-19 البالغين، والذين يعانون أعراض من خفيفة إلى متوسطة.
وفي سياق متصل، أجازت وزارة الصحة الهندية الاستخدام الطاري للقاحين آخرين هما "كوفاكس" وينتجه معهد الأمصال الهندي، و"كوربيفاكس"، الذي تنتجه شركة الأدوية البيولوجية الهندية.
وحتى الآن أعطت الهند 1.43 مليار جرعة من لقاحات كورونا، فيما تلقى أكثر من 839 مليونا جرعة واحدة على الأقل.
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