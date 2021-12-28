تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211228/الهند-تجيز-الاستخدام-الطارئ-لأقراص-ميرك-لعلاج-كورونا-1054689337.html
الهند تجيز الاستخدام الطارئ لأقراص ميرك لعلاج كورونا
الهند تجيز الاستخدام الطارئ لأقراص ميرك لعلاج كورونا
أجازت الهند، اليوم الثلاثاء، الاستخدام الطارئ لأقراص "مولنوبيرافير" التي تنتجها شركة الصناعات الدوائية "ميرك" (Merck) الأمريكية، لعلاج فيروس كورونا، إضافة إلى... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T08:29+0000
2021-12-28T08:29+0000
2021-12-28T08:29+0000
صحة
الهند
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1054258097_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_56474a8da5e98903ecb6a250e64f3277.jpg
وقال وزير الصحة الهندي مانسوخ ماندافيا إن 13 شركة في الهند ستبدأ في إنتاج أقراص "مولنوبيرافير" للاستخدام المحدود في ظل وضع طارئ من أجل علاج البالغين من المصابين بفيروس كورونا، بحسب وكالة "رويترز".وفي وقت سابق من العام الجاري وقعت شركات أدوية بينها "أوروبيندو فارما"، و"سيبلا" و"صن للأدوية" اتفاقيات غير حصرية مع شركة "ميرك" لمنح الترخيص الطوعي لإنتاج وتوفير أقراص مولنوبيرافير في الهند.والأسبوع الماضي، أعلنت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA)، أنها أجازت الاستخدام الطارئ لأقراص شركة "ميرك" لعلاج مرضى كوفيد-19 البالغين، والذين يعانون أعراض من خفيفة إلى متوسطة.وفي سياق متصل، أجازت وزارة الصحة الهندية الاستخدام الطاري للقاحين آخرين هما "كوفاكس" وينتجه معهد الأمصال الهندي، و"كوربيفاكس"، الذي تنتجه شركة الأدوية البيولوجية الهندية.وحتى الآن أعطت الهند 1.43 مليار جرعة من لقاحات كورونا، فيما تلقى أكثر من 839 مليونا جرعة واحدة على الأقل.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/الغذاء-والدواء-الأمريكية-توافق-على-استخدام-حبوب-ميرك-لعلاج-كوفيد-19-1054497188.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1054258097_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7e48ca15fc72a8979c01b655526a816f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
صحة, الهند, فيروس كورونا
الهند تجيز الاستخدام الطارئ لأقراص ميرك لعلاج كورونا
أجازت الهند، اليوم الثلاثاء، الاستخدام الطارئ لأقراص "مولنوبيرافير" التي تنتجها شركة الصناعات الدوائية "ميرك" (Merck) الأمريكية، لعلاج فيروس كورونا، إضافة إلى لقاحين آخرين.
وقال وزير الصحة الهندي مانسوخ ماندافيا إن 13 شركة في الهند ستبدأ في إنتاج أقراص "مولنوبيرافير" للاستخدام المحدود في ظل وضع طارئ من أجل علاج البالغين من المصابين بفيروس كورونا، بحسب وكالة "رويترز".
وفي وقت سابق من العام الجاري وقعت شركات أدوية بينها "أوروبيندو فارما"، و"سيبلا" و"صن للأدوية" اتفاقيات غير حصرية مع شركة "ميرك" لمنح الترخيص الطوعي لإنتاج وتوفير أقراص مولنوبيرافير في
الهند
.
والأسبوع الماضي، أعلنت
إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية
(FDA)، أنها أجازت الاستخدام الطارئ لأقراص شركة "ميرك" لعلاج مرضى كوفيد-19 البالغين، والذين يعانون أعراض من خفيفة إلى متوسطة.
وفي سياق متصل، أجازت وزارة الصحة الهندية الاستخدام الطاري للقاحين آخرين هما "كوفاكس" وينتجه معهد الأمصال الهندي، و"كوربيفاكس"، الذي تنتجه شركة الأدوية البيولوجية الهندية.
وحتى الآن أعطت الهند 1.43 مليار جرعة من لقاحات كورونا، فيما تلقى أكثر من 839 مليونا جرعة واحدة على الأقل.