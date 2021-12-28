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https://arabic.sputniknews.com/20211228/داليا-البحيري-وأسرتها-يصابون-بكورونا-الإصابة-الثانية-لزوجها-1054700704.html
داليا البحيري وأسرتها يصابون بكورونا... الإصابة الثانية لزوجها
داليا البحيري وأسرتها يصابون بكورونا... الإصابة الثانية لزوجها
أصيبت الفنانة المصرية، داليا البحيري، وأسرتها، اليوم، بفيروس "كورونا" المستجد. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T12:37+0000
2021-12-28T12:37+0000
2021-12-28T12:37+0000
مجتمع
منوعات
أخبار الفنانين في مصر
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كتب حسن سامي عبر حسابه على موقع "فيسبوك" أنه وزوجته داليا البحري وأبنائهما أصيبوا بـ(كوفيد-19).وقال في منشور له: "قدّر الله وما شاء فعل، أنا وداليا وقسمت وحبيبة وزوجها أدهم إيجابي كورونا، وجاري اختبار باقي الفريق".وطلب زوج داليا البحيري من أصدقائهم ومحبيها الدعاء لهم بالشفاء.يشار إلى أن هذه هي ثاني مرة يصاب فيها زوج داليا البحيري بفيروس "كورونا"، بعد أن أصيب بها لأول مرة في شهر يونيو/ حزيران 2020.وتنشغل داليا البحيري بتصوير أحداث الجزء الخامس من مسلسها الكوميدي "يوميات زوجة مفروسة أوي"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2022، ويشاركها بطولته خالد سرحان وشريف باهر وشيماء سيف، وهو من إخراج أحمد نور.ويأتي الإعلان عن إصابة داليا البحيري بفيروس "كورونا" بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن إصابة فنانة مصرية وأسرتها بـ(كوفيد-19)، هي حنان ترك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر
داليا البحيري وأسرتها يصابون بكورونا... الإصابة الثانية لزوجها
أصيبت الفنانة المصرية، داليا البحيري، وأسرتها، اليوم، بفيروس "كورونا" المستجد.
كتب حسن سامي عبر حسابه على موقع "فيسبوك" أنه وزوجته داليا البحري وأبنائهما أصيبوا بـ(كوفيد-19).
وقال في منشور له: "قدّر الله وما شاء فعل، أنا وداليا وقسمت وحبيبة وزوجها أدهم إيجابي كورونا، وجاري اختبار باقي الفريق".
وطلب زوج داليا البحيري من أصدقائهم ومحبيها الدعاء لهم بالشفاء.
يشار إلى أن هذه هي ثاني مرة يصاب فيها زوج داليا البحيري بفيروس "كورونا"،
بعد أن أصيب بها لأول مرة
في شهر يونيو/ حزيران 2020.
وتنشغل داليا البحيري بتصوير أحداث الجزء الخامس من مسلسها الكوميدي "يوميات زوجة مفروسة أوي"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2022، ويشاركها بطولته خالد سرحان وشريف باهر وشيماء سيف، وهو من إخراج أحمد نور.
ويأتي الإعلان عن إصابة داليا البحيري بفيروس "كورونا" بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن إصابة فنانة مصرية وأسرتها بـ(كوفيد-19)، هي
حنان ترك
.