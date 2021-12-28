تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211228/قوى-أوروبية-مفاوضات-فيينا-عاجلة-ولابد-من-التوصل-لاتفاق-خلال-أسابيع-وليس-أشهر-1054718544.html
قوى أوروبية: مفاوضات فيينا "عاجلة" ولابد من التوصل لاتفاق خلال أسابيع وليس أشهر
قوى أوروبية: مفاوضات فيينا "عاجلة" ولابد من التوصل لاتفاق خلال أسابيع وليس أشهر
شدد مفاوضون أوروبيون، اليوم الثلاثاء، على أن محادثات إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني التاريخي "عاجلة" ويجب أن تفرز اتفاقا نهائيا خلال أسابيع وليس شهور، في اليوم... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T21:02+0000
2021-12-28T21:02+0000
العالم
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1049073044_0:140:3015:1835_1920x0_80_0_0_df32f6d31582c467bb18192bcda0a28a.jpg
وقال مفاوضون من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان: "هذه المفاوضات عاجلة، نحن واضحون أننا نقترب من النقطة التي يكون فيها تصعيد إيران لبرنامجها النووي قد أفرغ تماما خطة العمل الشاملة المشتركة".وأضافوا: "هذا يعني أن أمامنا أسابيع، وليس أشهر، لإبرام صفقة قبل ضياع المزايا الأساسية لعدم الانتشار في خطة العمل الشاملة المشتركة"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".بدأت المفاوضات لإعادة إحياء اتفاق عام 2015 في وقت سابق من هذا العام لكنها توقفت في يونيو/ حزيران عندما انتخبت إيران حكومة جديدة محافظة، قبل استئنافها في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، مع بدء الجولة الأخيرة يوم الاثنين.تهدف المفاوضات إلى إعادة واشنطن، التي انسحبت من الاتفاق في عام 2018، وتقليص الأنشطة النووية لطهران، التي تكثفت ردا على الانسحاب الأمريكي وإعادة فرض العقوبات.إلى جانب الدول الأوروبية أو ما يسمى بدول "E 3"، تشارك إيران والصين وروسيا أيضا في المحادثات، بينما تشارك الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.عرض اتفاق 2015 على إيران رفع العقوبات الاقتصادية مقابل فرض قيود صارمة على برنامجها النووي بهدف ضمان عدم تصنيعها قنبلة ذرية - وهو طموح لطالما رفضته إيران.بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة وإعادة فرض العقوبات، بدأت إيران بدورها بالتخلي تدريجيا عن التزاماتها، بما في ذلك عن طريق تكثيف تخصيب اليورانيوم رغم استمرارها في التأكيد على عدم رغبتها في الحصول على ترسانة نووية.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/هل-تسدل-الجولة-الثامنة-من-مفاوضات-فيينا-الستار-عن-أزمة-الملف-النووي؟-1054717216.html
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1049073044_154:0:2839:2014_1920x0_80_0_0_928db1fa611af1988ea5539832bebe0b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, إيران

قوى أوروبية: مفاوضات فيينا "عاجلة" ولابد من التوصل لاتفاق خلال أسابيع وليس أشهر

21:02 GMT 28.12.2021
© REUTERS / LISI NIESNERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / LISI NIESNER
تابعنا عبر
شدد مفاوضون أوروبيون، اليوم الثلاثاء، على أن محادثات إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني التاريخي "عاجلة" ويجب أن تفرز اتفاقا نهائيا خلال أسابيع وليس شهور، في اليوم التالي لاستئناف المحادثات بين القوى العالمية في فيينا.
وقال مفاوضون من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان: "هذه المفاوضات عاجلة، نحن واضحون أننا نقترب من النقطة التي يكون فيها تصعيد إيران لبرنامجها النووي قد أفرغ تماما خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأضافوا: "هذا يعني أن أمامنا أسابيع، وليس أشهر، لإبرام صفقة قبل ضياع المزايا الأساسية لعدم الانتشار في خطة العمل الشاملة المشتركة"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
بدأت المفاوضات لإعادة إحياء اتفاق عام 2015 في وقت سابق من هذا العام لكنها توقفت في يونيو/ حزيران عندما انتخبت إيران حكومة جديدة محافظة، قبل استئنافها في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، مع بدء الجولة الأخيرة يوم الاثنين.
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
هل تسدل الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا الستار عن أزمة الملف النووي؟
20:02 GMT
تهدف المفاوضات إلى إعادة واشنطن، التي انسحبت من الاتفاق في عام 2018، وتقليص الأنشطة النووية لطهران، التي تكثفت ردا على الانسحاب الأمريكي وإعادة فرض العقوبات.
إلى جانب الدول الأوروبية أو ما يسمى بدول "E 3"، تشارك إيران والصين وروسيا أيضا في المحادثات، بينما تشارك الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.
عرض اتفاق 2015 على إيران رفع العقوبات الاقتصادية مقابل فرض قيود صارمة على برنامجها النووي بهدف ضمان عدم تصنيعها قنبلة ذرية - وهو طموح لطالما رفضته إيران.
بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة وإعادة فرض العقوبات، بدأت إيران بدورها بالتخلي تدريجيا عن التزاماتها، بما في ذلك عن طريق تكثيف تخصيب اليورانيوم رغم استمرارها في التأكيد على عدم رغبتها في الحصول على ترسانة نووية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
22:11 GMTوزير الدفاع الإسرائيلي يستقبل الرئيس الفلسطيني في منزله لبحث عدد من القضايا المشتركة
21:50 GMTبايدن: "الجرعة المعززة" تزيد قدرة الجسم على مكافحة كورونا 20 ضعفا
21:42 GMTالعاهل البحريني يتسلم أوراق اعتماد أول سفير إسرائيلي في المنامة
21:37 GMT"المصالحة الروسي" يكشف تفاصيل القصف الإسرائيلي لميناء اللاذقية
21:35 GMTمحمد صلاح يهدر أول ركلة جزاء مع ليفربول في الدوري الإنجليزي... فيديو
21:33 GMTالصين تتهم أمريكا بارتكاب "سلوك غير مسؤول" كاد يتسبب في "كارثة"
21:14 GMTوقفة احتجاجية أمام مجلس الأمة الكويتي للمطالبة بوضع حد لقضية "البدون"
21:13 GMTالحكومة التونسية تعلن قانون المالية لسنة 2022 وجدل بشأن الإجراءات التي تضمنته
21:13 GMTالدوري الإنجليزي... تأجيل مباراة إيفرتون ونيوكاسل بسبب كوفيد-19
21:02 GMTقوى أوروبية: مفاوضات فيينا "عاجلة" ولابد من التوصل لاتفاق خلال أسابيع وليس أشهر
20:48 GMTدعوة للحوار الوطني… هل تنقذ "مبادرة عون" لبنان من الانهيار؟
20:44 GMTوفاة واحدة من أبرز مذيعات الجيل الذهبي في التلفزيون المصري
20:38 GMT"أنصار الله" تستهدف مطار عتق في محافظة شبوة اليمنية بصاروخين باليستيين
20:23 GMTأمريكا: نبقي حاملة طائرات نووية في البحر الأبيض المتوسط لطمأنة الحلفاء
20:15 GMTواشنطن تصف بعض مقترحات موسكو الأمنية بأنها "غير مقبولة"
20:02 GMTهل تسدل الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا الستار عن أزمة الملف النووي؟
19:57 GMTإيران تتخذ خطوة حاسمة بشأن الهجمات السيبرانية ضد البنى التحتية
19:43 GMTتونس تفتح تحقيقا في وفاة الرئيس السبسي بعد ادعاءات بأنه قتل
19:41 GMTمعلومات عن الجيشين العراقي واللبناني بعد توقيع مذكرة تعاون عسكري بين البلدين
19:38 GMTإعلام: المغرب يسعى لشراء منظومة دفاع جوي إسرائيلية متطورة