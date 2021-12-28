https://arabic.sputniknews.com/20211228/ميقاتي-يتحدث-عن-حرب-اليمن-ويؤكد-أنه-لا-يعترف-بوجود-نفوذ-إيراني-على-الساحة-اللبنانية-1054691250.html

ميقاتي يتحدث عن حرب اليمن ويؤكد أنه لا يعترف بوجود نفوذ إيراني على الساحة اللبنانية

ميقاتي يتحدث عن حرب اليمن ويؤكد أنه لا يعترف بوجود نفوذ إيراني على الساحة اللبنانية

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، إن ملف العلاقات الخارجية في بلاده يحتاج لتعزيزه بالنظر في العلاقات العربية وخاصة الدول الخليجية. 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T09:44+0000

2021-12-28T09:44+0000

2021-12-28T09:44+0000

أخبار لبنان

أنصار الله

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وصرح ميقاتي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في السرايا الحكومي، "المهم هو تفاهم داخلي من خلال طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج"، مشددا على أنه "لا يجب على لبنان الانخراط فيما لا يعنيه ولا سيما ما يحدث في اليمن".وأكد أنه لا يعترف بوجود نفوذ إيراني في لبنان، مطالبا بالعودة إلى سياسة​ "النأي بالنفس" التي تحفظ الوطن وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي.واستبعد رئيس الوزراء اللبناني، إمكانية إقالة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة. وقال: "خلال الحرب لا نغيّر الضباط، نحن في وضع صعب ولا يمكنني أن أغيّر ضباطي".وشهدت العلاقات بين لبنان ودول الخليج لاسيما السعودية توترا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث سحبت الرياض وتبعتها الإمارات والبحرين والكويت سفيرها من بيروت وطلبت من سفير الأخيرة لديها مغادرة البلاد.جاء ذلك بعد تصريحات لوزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي قبيل توليه منصبه اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" في اليمن يدافعون عن أنفسهم ضد الاعتداءات، وهو ما انتهى بتقديم قرداحي استقالته، مطلع الشهر الجاري.

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أخبار لبنان, أنصار الله