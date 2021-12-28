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ميقاتي يتحدث عن حرب اليمن ويؤكد أنه لا يعترف بوجود نفوذ إيراني على الساحة اللبنانية
ميقاتي يتحدث عن حرب اليمن ويؤكد أنه لا يعترف بوجود نفوذ إيراني على الساحة اللبنانية
قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، إن ملف العلاقات الخارجية في بلاده يحتاج لتعزيزه بالنظر في العلاقات العربية وخاصة الدول الخليجية. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T09:44+0000
2021-12-28T09:44+0000
أخبار لبنان
أنصار الله
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وصرح ميقاتي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في السرايا الحكومي، "المهم هو تفاهم داخلي من خلال طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج"، مشددا على أنه "لا يجب على لبنان الانخراط فيما لا يعنيه ولا سيما ما يحدث في اليمن".وأكد أنه لا يعترف بوجود نفوذ إيراني في لبنان، مطالبا بالعودة إلى سياسة​ "النأي بالنفس" التي تحفظ الوطن وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي.واستبعد رئيس الوزراء اللبناني، إمكانية إقالة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة. وقال: "خلال الحرب لا نغيّر الضباط، نحن في وضع صعب ولا يمكنني أن أغيّر ضباطي".وشهدت العلاقات بين لبنان ودول الخليج لاسيما السعودية توترا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث سحبت الرياض وتبعتها الإمارات والبحرين والكويت سفيرها من بيروت وطلبت من سفير الأخيرة لديها مغادرة البلاد.جاء ذلك بعد تصريحات لوزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي قبيل توليه منصبه اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" في اليمن يدافعون عن أنفسهم ضد الاعتداءات، وهو ما انتهى بتقديم قرداحي استقالته، مطلع الشهر الجاري.
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أخبار لبنان, أنصار الله

ميقاتي يتحدث عن حرب اليمن ويؤكد أنه لا يعترف بوجود نفوذ إيراني على الساحة اللبنانية

09:44 GMT 28.12.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 10 سبتمبر 2021
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 10 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، إن ملف العلاقات الخارجية في بلاده يحتاج لتعزيزه بالنظر في العلاقات العربية وخاصة الدول الخليجية.
وصرح ميقاتي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في السرايا الحكومي، "المهم هو تفاهم داخلي من خلال طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج"، مشددا على أنه "لا يجب على لبنان الانخراط فيما لا يعنيه ولا سيما ما يحدث في اليمن".
مقابلة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
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وأكد أنه لا يعترف بوجود نفوذ إيراني في لبنان، مطالبا بالعودة إلى سياسة​ "النأي بالنفس" التي تحفظ الوطن وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي.
واستبعد رئيس الوزراء اللبناني، إمكانية إقالة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة. وقال: "خلال الحرب لا نغيّر الضباط، نحن في وضع صعب ولا يمكنني أن أغيّر ضباطي".
وشهدت العلاقات بين لبنان ودول الخليج لاسيما السعودية توترا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث سحبت الرياض وتبعتها الإمارات والبحرين والكويت سفيرها من بيروت وطلبت من سفير الأخيرة لديها مغادرة البلاد.
جاء ذلك بعد تصريحات لوزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي قبيل توليه منصبه اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" في اليمن يدافعون عن أنفسهم ضد الاعتداءات، وهو ما انتهى بتقديم قرداحي استقالته، مطلع الشهر الجاري.
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