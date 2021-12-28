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وزير العمل اللبناني: لن نستقدم أي عامل أجنبي في وجود عامل لبناني
وزير العمل اللبناني: لن نستقدم أي عامل أجنبي في وجود عامل لبناني
أكد وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، أن وزارته ملتزمة بعدم استقدام أي عامل أجنبي في وجود العمال اللبنانيين. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T16:55+0000
2021-12-28T16:55+0000
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وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، دعا بيرم "الشباب اللبناني والطاقات الشبابية" إلى "التسجيل في ​وزارة العمل​"، مؤكدا الالتزام بعدم استقدام العمال الأجانب في ظل وجود لبنانيين.وقال: "ملتزمون بعدم استقدام أي عامل أجنبي بوجود عامل لبناني"، "، لافتا إلى أنه قد "أصدر القرار رقم 96/1 لحصر 126 مهنة بالعامل اللبناني".تصريحات الوزير اللبناني جاءت اليوم الثلاثاء، خلال لقاء له في مقر الاتحاد العمالي العام، والذي ناقش فيه الحضور الوضع الصحي في البلاد.وقال: "المعالجات في هذا الحوار يجب أن نتعامل معها نقطة بنقطة"، لافتا إلى "وضع ​سياسة​ عمالية بعدما ضربت البطالة الوطن، وترافقت مع سياسة ريعية مما أدى إلى انتقالنا من حالة البطالة إلى العطالة، وافتقدنا أبسط فرص العمل"، حسب قوله.وأوضح الوزير اللبناني أن "اللبنانيين مروا بمرحلة من الترف نتيجة للسياسة الريعية، وفجأة انهارت بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية التي أساءت إلى لبنان نتيجة السياسات التي اعتمدت، وعلى المسؤول أن يعمل على إيجاد الحلول".
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أخبار لبنان, عمال

وزير العمل اللبناني: لن نستقدم أي عامل أجنبي في وجود عامل لبناني

16:55 GMT 28.12.2021
© AFP 2021 / ANWAR AMROشارع الشهيد هادي نصرالله، ابن قائد "حزب الله" حسن نصرالله، جنوب العاصمة بيروت، لبنان 2014
شارع الشهيد هادي نصرالله، ابن قائد حزب الله حسن نصرالله، جنوب العاصمة بيروت، لبنان 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© AFP 2021 / ANWAR AMRO
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أكد وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، أن وزارته ملتزمة بعدم استقدام أي عامل أجنبي في وجود العمال اللبنانيين.
وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، دعا بيرم "الشباب اللبناني والطاقات الشبابية" إلى "التسجيل في ​وزارة العمل​"، مؤكدا الالتزام بعدم استقدام العمال الأجانب في ظل وجود لبنانيين.
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وقال: "ملتزمون بعدم استقدام أي عامل أجنبي بوجود عامل لبناني"، "، لافتا إلى أنه قد "أصدر القرار رقم 96/1 لحصر 126 مهنة بالعامل اللبناني".
تصريحات الوزير اللبناني جاءت اليوم الثلاثاء، خلال لقاء له في مقر الاتحاد العمالي العام، والذي ناقش فيه الحضور الوضع الصحي في البلاد.
وقال: "المعالجات في هذا الحوار يجب أن نتعامل معها نقطة بنقطة"، لافتا إلى "وضع ​سياسة​ عمالية بعدما ضربت البطالة الوطن، وترافقت مع سياسة ريعية مما أدى إلى انتقالنا من حالة البطالة إلى العطالة، وافتقدنا أبسط فرص العمل"، حسب قوله.
وأوضح الوزير اللبناني أن "اللبنانيين مروا بمرحلة من الترف نتيجة للسياسة الريعية، وفجأة انهارت بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية التي أساءت إلى لبنان نتيجة السياسات التي اعتمدت، وعلى المسؤول أن يعمل على إيجاد الحلول".
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