وزير العمل اللبناني: لن نستقدم أي عامل أجنبي في وجود عامل لبناني

وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، دعا بيرم "الشباب اللبناني والطاقات الشبابية" إلى "التسجيل في وزارة العمل"، مؤكدا الالتزام بعدم استقدام العمال الأجانب في ظل وجود لبنانيين.وقال: "ملتزمون بعدم استقدام أي عامل أجنبي بوجود عامل لبناني"، "، لافتا إلى أنه قد "أصدر القرار رقم 96/1 لحصر 126 مهنة بالعامل اللبناني".تصريحات الوزير اللبناني جاءت اليوم الثلاثاء، خلال لقاء له في مقر الاتحاد العمالي العام، والذي ناقش فيه الحضور الوضع الصحي في البلاد.وقال: "المعالجات في هذا الحوار يجب أن نتعامل معها نقطة بنقطة"، لافتا إلى "وضع سياسة عمالية بعدما ضربت البطالة الوطن، وترافقت مع سياسة ريعية مما أدى إلى انتقالنا من حالة البطالة إلى العطالة، وافتقدنا أبسط فرص العمل"، حسب قوله.وأوضح الوزير اللبناني أن "اللبنانيين مروا بمرحلة من الترف نتيجة للسياسة الريعية، وفجأة انهارت بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية التي أساءت إلى لبنان نتيجة السياسات التي اعتمدت، وعلى المسؤول أن يعمل على إيجاد الحلول".
وقال: "ملتزمون بعدم استقدام أي عامل أجنبي بوجود عامل لبناني"، "، لافتا إلى أنه قد "أصدر القرار رقم 96/1 لحصر 126 مهنة بالعامل اللبناني".
تصريحات الوزير اللبناني جاءت اليوم الثلاثاء، خلال لقاء له في مقر الاتحاد العمالي العام، والذي ناقش فيه الحضور الوضع الصحي في البلاد.
وقال: "المعالجات في هذا الحوار يجب أن نتعامل معها نقطة بنقطة"، لافتا إلى "وضع سياسة عمالية بعدما ضربت البطالة الوطن، وترافقت مع سياسة ريعية مما أدى إلى انتقالنا من حالة البطالة إلى العطالة، وافتقدنا أبسط فرص العمل"، حسب قوله.
وأوضح الوزير اللبناني أن "اللبنانيين مروا بمرحلة من الترف نتيجة للسياسة الريعية، وفجأة انهارت بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية التي أساءت إلى لبنان نتيجة السياسات التي اعتمدت، وعلى المسؤول أن يعمل على إيجاد الحلول".