تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الرئيس اللبناني يوقع مرسوما لإجراء الانتخابات البرلمانية في 15 مايو المقبل
https://arabic.sputniknews.com/20211229/أول-قرار-من-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-بعد-لقائه-الرئيس-الفلسطيني-1054730092.html
أول قرار من وزير الدفاع الإسرائيلي بعد لقائه الرئيس الفلسطيني
أول قرار من وزير الدفاع الإسرائيلي بعد لقائه الرئيس الفلسطيني
أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، أول قرار، غداة لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إسرائيل. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T11:01+0000
2021-12-29T11:01+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/15/1046911968_0:139:2608:1606_1920x0_80_0_0_d353b8c5734708a9d5c34fd47ad8227b.jpg
وقال مكتب غانتس، إن "الوزير وافق على إجراءات بناء ثقة تتضمن تحويل مدفوعات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، ومنح مئات التصاريح لتجار ومسؤولين فلسطينيين بارزين، والموافقة على وضع الإقامة لآلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة".وكانت وسائل إعلام عبرية قد عرضت أمس الثلاثاء تقارير مصورة عن مغادرة سيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منزل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الكائن في تل أبيب.وأعلن الوزير حسين الشيخ، في وقت سابق، عن انتهاء اجتماع بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس.وقال الشيخ في تصريح على موقع تويتر، "التقى السيد الرئيس محمود عباس بالوزير بني غانتس، حيث تناول الاجتماع أهمية خلق أفق سياسي يؤدي الى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية".وأكد الشيخ أن اللقاء تناول أيضا الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين، كما تناول العديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والانسانية.من جهتها، استنكر حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس معتبرا اللقاء مرفوضا وشاذا عن الروح الوطنية.وقال قاسم في تصريح على تويتر، "لقاء رئيس السلطة محمود عباس مع وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس، مستنكر ومرفوض من الكل الوطني، وشاذ عن الروح الوطنية عند شعبنا الفلسطيني".‏وأضاف: "تزامن هذا اللقاء مع هجمة المستوطنين على أهلنا في الضفة الغربية، يزيد من فداحة جريمة قيادة السلطة، ويشكل طعنة للانتفاضة في الضفة المحتلة".واعتبر قاسم أن سلوك السلطة بعقد لقاءات مع قادة الدولة العبرية، يعمق الانقسام السياسي الفلسطيني ويعقد الحالة الفلسطينية، ومن جهة أخرى يشجع بعض الأطراف في المنطقة الراغبة في التطبيع مع دولة "إسرائيل"، ويضعف الموقف الفلسطيني الرافض للتطبيع.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يستقبل-الرئيس-الفلسطيني-في-منزله-لبحث-عدد-من-القضايا-المشتركة-1054720144.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/15/1046911968_142:0:2467:1744_1920x0_80_0_0_c90712dd55638495ac57c8d4e888e2df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

أول قرار من وزير الدفاع الإسرائيلي بعد لقائه الرئيس الفلسطيني

11:01 GMT 29.12.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZ
تابعنا عبر
أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، أول قرار، غداة لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إسرائيل.
وقال مكتب غانتس، إن "الوزير وافق على إجراءات بناء ثقة تتضمن تحويل مدفوعات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، ومنح مئات التصاريح لتجار ومسؤولين فلسطينيين بارزين، والموافقة على وضع الإقامة لآلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة".
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
الرئيس الفلسطيني يبحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي عددا من القضايا المشتركة
أمس, 22:11 GMT
وكانت وسائل إعلام عبرية قد عرضت أمس الثلاثاء تقارير مصورة عن مغادرة سيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منزل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الكائن في تل أبيب.
وأعلن الوزير حسين الشيخ، في وقت سابق، عن انتهاء اجتماع بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس.
وقال الشيخ في تصريح على موقع تويتر، "التقى السيد الرئيس محمود عباس بالوزير بني غانتس، حيث تناول الاجتماع أهمية خلق أفق سياسي يؤدي الى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية".
وأكد الشيخ أن اللقاء تناول أيضا الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين، كما تناول العديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والانسانية.
من جهتها، استنكر حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس معتبرا اللقاء مرفوضا وشاذا عن الروح الوطنية.
وقال قاسم في تصريح على تويتر، "لقاء رئيس السلطة محمود عباس مع وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس، مستنكر ومرفوض من الكل الوطني، وشاذ عن الروح الوطنية عند شعبنا الفلسطيني".
‏وأضاف: "تزامن هذا اللقاء مع هجمة المستوطنين على أهلنا في الضفة الغربية، يزيد من فداحة جريمة قيادة السلطة، ويشكل طعنة للانتفاضة في الضفة المحتلة".
واعتبر قاسم أن سلوك السلطة بعقد لقاءات مع قادة الدولة العبرية، يعمق الانقسام السياسي الفلسطيني ويعقد الحالة الفلسطينية، ومن جهة أخرى يشجع بعض الأطراف في المنطقة الراغبة في التطبيع مع دولة "إسرائيل"، ويضعف الموقف الفلسطيني الرافض للتطبيع.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:57 GMTقائد بحرية الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن "مدرسة قاسم سليماني" و"إحياء المقاومة"
11:56 GMTالرئيس اللبناني يوقع مرسوما لإجراء الانتخابات البرلمانية في 15 مايو المقبل
11:54 GMTألمانيا: لا تغييرات في موعد التصديق على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"
11:48 GMTالصحة المصرية تكشف أسباب قصر القامة عند الأطفال
11:46 GMTقصف إسرائيلي على غزة ردا على إطلاق نار من القطاع استهدف إسرائيليا
11:43 GMTالقوات العراقية تقتل 3 إرهابيين وتحرر مختطفين اثنين... صور
11:33 GMTكلوب عن إهدار صلاح لركلة الجزاء: لاحظت ما فعله لاعب ليستر سيتي معه... فيديو
11:33 GMTتونس تعتمد "سبوتنيك لايت" الروسي لقاحا معززا
11:28 GMTاليابان تخطط لإرسال أول إنسان غير أمريكي إلى سطح القمر
11:21 GMTحركة "فتح": لقاء عباس وغانتس محاولة جدية لفتح مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية
11:20 GMTأول رد من رئيس اللجنة المؤقتة السابقة في نادي الزمالك المصري على بيان شيكابالا المفاجئ
11:14 GMTالخارجية الروسية: نشر الناتو منظومات أسلحة ضاربة في جورجيا هو "خط أحمر" لموسكو
11:06 GMTإصابات كورونا في الولايات المتحدة تبلغ مستوى قياسيا
11:01 GMTأول قرار من وزير الدفاع الإسرائيلي بعد لقائه الرئيس الفلسطيني
10:54 GMTمتحدث طالبان: وقف المساعدات لأفغانستان ليس كارثيا والدخل القومي يكفي ميزانيتنا
10:45 GMTقطر تعلن قائمة حمراء من 47 دولة من بينها الإمارات والسعودية
10:45 GMTالحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام ولي العهد والأخير يدعوهم للتعاون مع البرلمان
10:43 GMTإيران تؤكد حق سوريا في الرد على الهجمات الإسرائيلية على أراضيها وتدعو المجتمع الدولي للتدخل
10:40 GMTطالبان: لم نتلق شروطا من روسيا للاعتراف بحكومتنا في أفغانستان
10:38 GMTرئيس الوزراء الصومالي يبحث الوضع السياسي مع مسؤولة أمريكية كبيرة