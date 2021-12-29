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توقعات بوصول الغاز المصري إلى لبنان أواخر فبراير/ شباط
توقعات بوصول الغاز المصري إلى لبنان أواخر فبراير/ شباط
أفاد بيان للرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع الانتهاء من إصلاحات بخط لنقل الغاز في نهاية فبراير/ شباط بما سيسمح بوصول الغاز المصري إلى لبنان. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T14:25+0000
2021-12-29T14:25+0000
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ووفقا لرويترز، نقل البيان عن وزير الطاقة وليد فياض قوله "مع حلول أواخر فبراير / شباط، من المفروض أن يكون قد تم الانتهاء من إصلاح الخط في المرحلة الأولى، بما يسمح بوصول الغاز إلى دير عمار"، وتقع دير عمار على بعد ثلاثة كيلومترات إلى الشمال من مدينة طرابلس في شمال لبنان.ومن المقرر بموجب خطة تدعمها الولايات المتحدة لتخفيف أزمة الكهرباء في لبنان، أن تزوده مصر بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يمر بأراضي الأردن وسوريا.وكان وزير الطاقة اللبناني وليد فياض قد قال، أمس الثلاثاء، إن اتفاقية استيراد الغاز من مصر ستضيف 450 ميغاواط إلى الشبكة الكهربائية ما سيؤدي إلى رفع التغذية الكهربائية في لبنان إلى ما بين 8 و12 ساعة يوميا، فيما تعاني البلاد أزمة حادة في توفير الكهرباء.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/وزير-الطاقة-اللبناني-الغاز-المصري-سيرفع-تغذية-الكهرباء-من-8-إلى-12-ساعة-1054716040.html
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العالم العربي, غاز, كهربا, لبنان, مصر

توقعات بوصول الغاز المصري إلى لبنان أواخر فبراير/ شباط

14:25 GMT 29.12.2021
© AP Photo / Bilal Husseinتجمع الناس أثناء إضاءة شجرة عيد الميلاد العملاقة عند انطلاق احتفالات عيد الميلاد في ساحة ساسين في منطقة الأشرفية في بيروت، لبنان، 7 ديسمبر 2021.
تجمع الناس أثناء إضاءة شجرة عيد الميلاد العملاقة عند انطلاق احتفالات عيد الميلاد في ساحة ساسين في منطقة الأشرفية في بيروت، لبنان، 7 ديسمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / Bilal Hussein
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أفاد بيان للرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع الانتهاء من إصلاحات بخط لنقل الغاز في نهاية فبراير/ شباط بما سيسمح بوصول الغاز المصري إلى لبنان.
ووفقا لرويترز، نقل البيان عن وزير الطاقة وليد فياض قوله "مع حلول أواخر فبراير / شباط، من المفروض أن يكون قد تم الانتهاء من إصلاح الخط في المرحلة الأولى، بما يسمح بوصول الغاز إلى دير عمار"، وتقع دير عمار على بعد ثلاثة كيلومترات إلى الشمال من مدينة طرابلس في شمال لبنان.
وزير الطاقة والمياه اللبناني ​وليد فياض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
وزير الطاقة اللبناني: الغاز المصري سيرفع تغذية الكهرباء من 8 إلى 12 ساعة
أمس, 19:30 GMT

ومن المقرر بموجب خطة تدعمها الولايات المتحدة لتخفيف أزمة الكهرباء في لبنان، أن تزوده مصر بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يمر بأراضي الأردن وسوريا.
وكان وزير الطاقة اللبناني وليد فياض قد قال، أمس الثلاثاء، إن اتفاقية استيراد الغاز من مصر ستضيف 450 ميغاواط إلى الشبكة الكهربائية ما سيؤدي إلى رفع التغذية الكهربائية في لبنان إلى ما بين 8 و12 ساعة يوميا، فيما تعاني البلاد أزمة حادة في توفير الكهرباء.
تزيين شوارع بيروت لاستقبال أعياد الميلاد ورأس السنة، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
حصاد 2021 في لبنان...انهيار اقتصادي وأزمات متتالية
أمس, 12:46 GMT
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