توقعات بوصول الغاز المصري إلى لبنان أواخر فبراير/ شباط

ووفقا لرويترز، نقل البيان عن وزير الطاقة وليد فياض قوله "مع حلول أواخر فبراير / شباط، من المفروض أن يكون قد تم الانتهاء من إصلاح الخط في المرحلة الأولى، بما يسمح بوصول الغاز إلى دير عمار"، وتقع دير عمار على بعد ثلاثة كيلومترات إلى الشمال من مدينة طرابلس في شمال لبنان.ومن المقرر بموجب خطة تدعمها الولايات المتحدة لتخفيف أزمة الكهرباء في لبنان، أن تزوده مصر بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يمر بأراضي الأردن وسوريا.وكان وزير الطاقة اللبناني وليد فياض قد قال، أمس الثلاثاء، إن اتفاقية استيراد الغاز من مصر ستضيف 450 ميغاواط إلى الشبكة الكهربائية ما سيؤدي إلى رفع التغذية الكهربائية في لبنان إلى ما بين 8 و12 ساعة يوميا، فيما تعاني البلاد أزمة حادة في توفير الكهرباء.
أفاد بيان للرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع الانتهاء من إصلاحات بخط لنقل الغاز في نهاية فبراير/ شباط بما سيسمح بوصول الغاز المصري إلى لبنان.
ووفقا لرويترز، نقل البيان عن وزير الطاقة وليد فياض قوله "مع حلول أواخر فبراير / شباط، من المفروض أن يكون قد تم الانتهاء من إصلاح الخط في المرحلة الأولى، بما يسمح بوصول الغاز إلى دير عمار"، وتقع دير عمار على بعد ثلاثة كيلومترات إلى الشمال من مدينة طرابلس في شمال لبنان.
ومن المقرر بموجب خطة تدعمها الولايات المتحدة لتخفيف أزمة الكهرباء في لبنان، أن تزوده مصر بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يمر بأراضي الأردن وسوريا.
وكان وزير الطاقة اللبناني وليد فياض قد قال، أمس الثلاثاء، إن اتفاقية استيراد الغاز من مصر ستضيف 450 ميغاواط إلى الشبكة الكهربائية ما سيؤدي إلى رفع التغذية الكهربائية في لبنان إلى ما بين 8 و12 ساعة يوميا، فيما تعاني البلاد أزمة حادة في توفير الكهرباء.