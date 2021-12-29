https://arabic.sputniknews.com/20211229/دراسة-علمية-تحدد-أفضل-مشروب-لتحسين-ضغط-الدم-1054722164.html

دراسة علمية تحدد أفضل مشروب لتحسين ضغط الدم

دراسة علمية تحدد أفضل مشروب لتحسين ضغط الدم

أكدت دراسة علمية جديدة أن شرب عصير التوت البري يمكن أن يساعد في إعادة ضغط الدم إلى حالته الطبيعية. 29.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-29T06:35+0000

2021-12-29T06:35+0000

2021-12-29T06:35+0000

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تعتمد الدراسة العلمية على بيانات 45 دراسة سابقة، واتضح أنه، في المتوسط​​، انخفض ضغط الدم الانقباضي لدى أولئك الذين تناولوا عصير التوت البري بمقدار 1.52 ملم، والانبساطي بمقدار 1.78 ملم، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس".بالإضافة إلى ذلك، ذكر علماء من جامعة لافال في كندا أن عصير التوت البري له تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول في الدم. هذا التأثير يرجع إلى مركبات البوليفينول الموجودة في التوت.ومن الملاحظ أيضًا أن هذا المشروب معروف بخصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات.في وقت سابق، قال الطبيب والمقدم التلفزيوني سيرجي أجابكين إن التوت البري ومختلف الإضافات منه تستخدم كعلاج لالتهاب المثانة، وأكد أن كبار العلماء في العالم قد أكدوا فوائد هذا العصير، كما أكد على تناول التوت البري مدرج في العديد من الإرشادات السريرية الدولية لعلاج التهابات المسالك البولية.

https://arabic.sputniknews.com/20211227/تناول-هذا-المشروب-مع-وجبة-الإفطار-يقلل-من-خطر-الإصابة-بارتفاع-ضغط-الدم-بنسبة-65-1054665711.html

https://arabic.sputniknews.com/20211220/خضار-تناولها-اليومي-يخفض-ضغط-الدم-1054363138.html

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