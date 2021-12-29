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دراسة علمية تحدد أفضل مشروب لتحسين ضغط الدم
دراسة علمية تحدد أفضل مشروب لتحسين ضغط الدم
أكدت دراسة علمية جديدة أن شرب عصير التوت البري يمكن أن يساعد في إعادة ضغط الدم إلى حالته الطبيعية. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T06:35+0000
2021-12-29T06:35+0000
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تعتمد الدراسة العلمية على بيانات 45 دراسة سابقة، واتضح أنه، في المتوسط​​، انخفض ضغط الدم الانقباضي لدى أولئك الذين تناولوا عصير التوت البري بمقدار 1.52 ملم، والانبساطي بمقدار 1.78 ملم، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس".بالإضافة إلى ذلك، ذكر علماء من جامعة لافال في كندا أن عصير التوت البري له تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول في الدم. هذا التأثير يرجع إلى مركبات البوليفينول الموجودة في التوت.ومن الملاحظ أيضًا أن هذا المشروب معروف بخصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات.في وقت سابق، قال الطبيب والمقدم التلفزيوني سيرجي أجابكين إن التوت البري ومختلف الإضافات منه تستخدم كعلاج لالتهاب المثانة، وأكد أن كبار العلماء في العالم قد أكدوا فوائد هذا العصير، كما أكد على تناول التوت البري مدرج في العديد من الإرشادات السريرية الدولية لعلاج التهابات المسالك البولية.
https://arabic.sputniknews.com/20211227/تناول-هذا-المشروب-مع-وجبة-الإفطار-يقلل-من-خطر-الإصابة-بارتفاع-ضغط-الدم-بنسبة-65-1054665711.html
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دراسة علمية تحدد أفضل مشروب لتحسين ضغط الدم

06:35 GMT 29.12.2021
© Fotolia / Andrei Tsalkoقياس ضغط الدم
قياس ضغط الدم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© Fotolia / Andrei Tsalko
تابعنا عبر
أكدت دراسة علمية جديدة أن شرب عصير التوت البري يمكن أن يساعد في إعادة ضغط الدم إلى حالته الطبيعية.
تعتمد الدراسة العلمية على بيانات 45 دراسة سابقة، واتضح أنه، في المتوسط​​، انخفض ضغط الدم الانقباضي لدى أولئك الذين تناولوا عصير التوت البري بمقدار 1.52 ملم، والانبساطي بمقدار 1.78 ملم، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس".
بالإضافة إلى ذلك، ذكر علماء من جامعة لافال في كندا أن عصير التوت البري له تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول في الدم. هذا التأثير يرجع إلى مركبات البوليفينول الموجودة في التوت.
مشروب ساخن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
تناول هذا المشروب مع وجبة الإفطار يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 65%
27 ديسمبر, 13:54 GMT
ومن الملاحظ أيضًا أن هذا المشروب معروف بخصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات.
في وقت سابق، قال الطبيب والمقدم التلفزيوني سيرجي أجابكين إن التوت البري ومختلف الإضافات منه تستخدم كعلاج لالتهاب المثانة، وأكد أن كبار العلماء في العالم قد أكدوا فوائد هذا العصير، كما أكد على تناول التوت البري مدرج في العديد من الإرشادات السريرية الدولية لعلاج التهابات المسالك البولية.
سبانخ - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
خضار تناولها اليومي يخفض ضغط الدم
20 ديسمبر, 09:10 GMT
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