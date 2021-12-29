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https://arabic.sputniknews.com/20211229/رئيس-وزراء-بريطانيا-يحذر-غير-المطعمين-من-مخاطر-عدم-تلقي-الجرعة-التنشيطية-1054738604.html
رئيس وزراء بريطانيا يحذر غير المطعمين من مخاطر عدم تلقي الجرعة التنشيطية
رئيس وزراء بريطانيا يحذر غير المطعمين من مخاطر عدم تلقي الجرعة التنشيطية
حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، من أن الغالبية العظمى من المرضى الذين ينتهي بهم الأمر في غرف الرعاية المركزة بسبب الإصابة بكوفيد-19 لم... 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T14:22+0000
2021-12-29T14:22+0000
بريطانيا
أوميكرون
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وقال جونسون في زيارة لمركز تطعيم إن بعض الأطباء أخبروه بأن نحو 90 بالمئة من المرضى بـ "كوفيد-19" في وحدات الرعاية المركزة لم يتلقوا الجرعة التنشيطية.وتسجل بريطانيا حاليا إصابات يومية قياسية بكوفيد-19 بلغت 129471 إصابة أمس الثلاثاء مدفوعة بانتشار المتحور أوميكرون شديد العدوى من فيروس كورونا.وقال جونسون "ما زال المتحور أوميكرون يسبب مشاكل حقيقية، الحالات تزيد بالمستشفيات لكن من الواضح أنه أقل حدة من المتحور دلتا"، وفقا لـ "رويترز".ودعا الناس لتوخي الحرص أثناء احتفالهم ببداية السنة الجديدة بعد أن قرر عدم فرض قيود أكثر صرامة في إنجلترا للحد من انتشار الفيروس.وقال "اعتقد أن على الجميع أن يستمتعوا برأس السنة ولكن بحذر وبتعقل. أجروا الاختبارات... فكروا في غيركم وقبل كل شيء خذوا الجرعة التنشيطية".
https://arabic.sputniknews.com/20211222/مكتب-الإحصاءات-الوطني-اقتصاد-بريطانيا-ينمو-أبطأ-من-المتوقع-قبل-انتشار-أوميكرون-1054439606.html
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بريطانيا, أوميكرون

رئيس وزراء بريطانيا يحذر غير المطعمين من مخاطر عدم تلقي الجرعة التنشيطية

14:22 GMT 29.12.2021
© REUTERS / Hannah Mckayالوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - طوابير طويلة إلى المحل التجاري " Waitrose and Partners"بسبب الإغلاق العام في لندن، إنجلترا 22 ديسمبر 2020
الوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - طوابير طويلة إلى المحل التجاري Waitrose and Partnersبسبب الإغلاق العام في لندن، إنجلترا 22 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / Hannah Mckay
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حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، من أن الغالبية العظمى من المرضى الذين ينتهي بهم الأمر في غرف الرعاية المركزة بسبب الإصابة بكوفيد-19 لم يتلقوا الجرعة التنشيطية من اللقاحات وحث الناس على الحصول عليها.
وقال جونسون في زيارة لمركز تطعيم إن بعض الأطباء أخبروه بأن نحو 90 بالمئة من المرضى بـ "كوفيد-19" في وحدات الرعاية المركزة لم يتلقوا الجرعة التنشيطية.

وتسجل بريطانيا حاليا إصابات يومية قياسية بكوفيد-19 بلغت 129471 إصابة أمس الثلاثاء مدفوعة بانتشار المتحور أوميكرون شديد العدوى من فيروس كورونا.

وقال جونسون "ما زال المتحور أوميكرون يسبب مشاكل حقيقية، الحالات تزيد بالمستشفيات لكن من الواضح أنه أقل حدة من المتحور دلتا"، وفقا لـ "رويترز".

ودعا الناس لتوخي الحرص أثناء احتفالهم ببداية السنة الجديدة بعد أن قرر عدم فرض قيود أكثر صرامة في إنجلترا للحد من انتشار الفيروس.

وقال "اعتقد أن على الجميع أن يستمتعوا برأس السنة ولكن بحذر وبتعقل. أجروا الاختبارات... فكروا في غيركم وقبل كل شيء خذوا الجرعة التنشيطية".
الوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة -المحلات التجارية في لندن، إنجلترا 21 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
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