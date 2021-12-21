تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211221/بريطانيا-تمنح-شركاتها-مليار-إسترليني-لتعويض-الخسائر-الناتجة-عن-أوميكرون-1054413677.html
بريطانيا تمنح شركاتها مليار إسترليني لتعويض الخسائر الناتجة عن "أوميكرون"
بريطانيا تمنح شركاتها مليار إسترليني لتعويض الخسائر الناتجة عن "أوميكرون"
أطلقت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، حزمة دعم بقيمة مليار جنيه إسترليني للشركات المتضررة من الوضع الوبائي في ظل التفشي السريع لمتحور "أوميكرون"، الذي أدى... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T14:25+0000
2021-12-21T14:33+0000
العالم
بريطانيا
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1054069094_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_16805cdd42aea97ec19fb26634ea841b.jpg
وقال وزير المالية ريشي سوناك، إن نحو 200 ألف شركة ستكون مؤهلة للحصول على منح لمرة واحدة، من أجل تعويض الخسائر التي تأتي في أكثر أوقات العام ازدحاما في العادة، بحسب وكالة "فرانس برس".شهدت الحانات والمطاعم إلغاء الحفلات وحجوزات الكريسماس بسبب انتشار المتحور الجديد، الذي تسبب في تراجع حركة التجارة في ديسمبر/ كانون الأول بنسبة تصل إلى 60%.وفقا لسوناك، فإن الحكومة أدركت أن الشركات في قطاعي الضيافة والترفيه تواجه "حالة عدم يقين كبيرة في وقت حرج".تعتمد الحكومة على حملة طموحة لجعل جميع البالغين في إنجلترا يتلقون جرعة معززة من اللقاح بحلول نهاية الشهر الجاري في محاولة لوقف انتشار الطفرة.من جانبه قال مدير مؤسسة "ويلكوم" الخيرية، جيريمي فارار، لراديو "بي بي سي" إن انتقال العدوى "مرتفع للغاية"، حيث زادت معدلات الإصابة اليومية إلى 100 ألف.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/انتشار-أوميكرون-السريع-في-العالم-يدفع-إلى-موجة-جديدة-من-الإغلاق-وتأجيل-فتح-الحدود-1054398946.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1054069094_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_454c8d46ca12d837044fdc36ac18b4f6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, بريطانيا, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

بريطانيا تمنح شركاتها مليار إسترليني لتعويض الخسائر الناتجة عن "أوميكرون"

14:25 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 14:33 GMT 21.12.2021)
© REUTERS / Henry Nichollsشجرة عيد الميلاد مصنوعة من مواد نفايات شوهدت على الشرفة في مانشن هاوس في لندن، بريطانيا، 1 ديسمبر 2021.
شجرة عيد الميلاد مصنوعة من مواد نفايات شوهدت على الشرفة في مانشن هاوس في لندن، بريطانيا، 1 ديسمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / Henry Nicholls
تابعنا عبر
أطلقت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، حزمة دعم بقيمة مليار جنيه إسترليني للشركات المتضررة من الوضع الوبائي في ظل التفشي السريع لمتحور "أوميكرون"، الذي أدى إلى تزايد غياب الموظفين عن العمل قبيل عيد الميلاد.
وقال وزير المالية ريشي سوناك، إن نحو 200 ألف شركة ستكون مؤهلة للحصول على منح لمرة واحدة، من أجل تعويض الخسائر التي تأتي في أكثر أوقات العام ازدحاما في العادة، بحسب وكالة "فرانس برس".
شهدت الحانات والمطاعم إلغاء الحفلات وحجوزات الكريسماس بسبب انتشار المتحور الجديد، الذي تسبب في تراجع حركة التجارة في ديسمبر/ كانون الأول بنسبة تصل إلى 60%.
مسافرون في جنوب أفريقيا بعد تعليق السفر مع البلاد بسبب متحور أوميكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
انتشار "أوميكرون" السريع في العالم يدفع إلى موجة جديدة من الإغلاق وتأجيل فتح الحدود
09:42 GMT
وفقا لسوناك، فإن الحكومة أدركت أن الشركات في قطاعي الضيافة والترفيه تواجه "حالة عدم يقين كبيرة في وقت حرج".
تعتمد الحكومة على حملة طموحة لجعل جميع البالغين في إنجلترا يتلقون جرعة معززة من اللقاح بحلول نهاية الشهر الجاري في محاولة لوقف انتشار الطفرة.
من جانبه قال مدير مؤسسة "ويلكوم" الخيرية، جيريمي فارار، لراديو "بي بي سي" إن انتقال العدوى "مرتفع للغاية"، حيث زادت معدلات الإصابة اليومية إلى 100 ألف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:44 GMTالصحة الروسية تكشف عن لقاحين يحميان من سلالة "أوميكرون"
15:41 GMTمحكمة مصرية تتنحى عن نظر "قضية الآثار الكبرى" لاستشعارها الحرج
15:34 GMTصحيفة عبرية تكشف عن خطوة إسرائيلية تزيد موقف إيران قوة في مفاوضات فيينا
15:31 GMTأسعار الغاز في أوروبا تسجل مستويات تاريخية... 2100 دولار لكل ألف متر مكعب
15:29 GMT مصدر: مقر المجلس الرئاسي الليبي في طرابلس مغلق لاحتياطات أمنية ولا تهديدات لإغلاقه
15:27 GMTبلينكن يلتقي مجموعة من المهاجرين الأفغان
15:26 GMTبوتين يطلع ماكرون على مجريات العمل بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا وأمريكا
15:23 GMTوزير الخارجية التركي: نتعاون مع مجموعة فيشغراد لمكافحة الهجرة غير النظامية
15:22 GMT‏"شاومي" تطرح هاتفها القوي التالي قبل نهاية 2021‏
15:20 GMTوكالة الأدوية الأوروبية: لا نعرف إذا كنا بحاجة للقاح خاص بمتحور "أوميكرون"
15:19 GMTوزير لبناني سابق: الاغتيالات واردة قبل الانتخابات وعملاء إسرائيل يقبضون بالدولار
15:14 GMTمصر تلزم القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه... من يناير المقبل
15:07 GMTدمشق تؤكد استعدادها المشاركة في اجتماع اللجنة الدستورية السورية عام 2022
15:00 GMTبالأرقام... ماذا قدم عبد الرحمن العبيد مع النصر قبل انضمامه للهلال؟
14:53 GMTارتفاع الإصابات المؤكدة بـ"أوميكرون" في إسرائيل إلى 341 حالة
14:50 GMTبعد ضرب مطار صنعاء... ماذا عن استخدام المطارات المدنية في الحروب؟
14:47 GMTالسعودية تقدم شحنة مساعدات إنسانية للسودان
14:43 GMTولي عهد دبي يثير تفاعلا بلقاء عفوي مع شاب التقاه في الشارع... فيديو
14:40 GMTالسعودية تدشن جسرا بريا لدعم الشعب الأفغاني
14:38 GMTحفتر يلتقي باشاغا ومعيتيق في بنغازي