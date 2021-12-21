https://arabic.sputniknews.com/20211221/بريطانيا-تمنح-شركاتها-مليار-إسترليني-لتعويض-الخسائر-الناتجة-عن-أوميكرون-1054413677.html

بريطانيا تمنح شركاتها مليار إسترليني لتعويض الخسائر الناتجة عن "أوميكرون"

بريطانيا تمنح شركاتها مليار إسترليني لتعويض الخسائر الناتجة عن "أوميكرون"

أطلقت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، حزمة دعم بقيمة مليار جنيه إسترليني للشركات المتضررة من الوضع الوبائي في ظل التفشي السريع لمتحور "أوميكرون"، الذي أدى... 21.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-21T14:25+0000

2021-12-21T14:25+0000

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وقال وزير المالية ريشي سوناك، إن نحو 200 ألف شركة ستكون مؤهلة للحصول على منح لمرة واحدة، من أجل تعويض الخسائر التي تأتي في أكثر أوقات العام ازدحاما في العادة، بحسب وكالة "فرانس برس".شهدت الحانات والمطاعم إلغاء الحفلات وحجوزات الكريسماس بسبب انتشار المتحور الجديد، الذي تسبب في تراجع حركة التجارة في ديسمبر/ كانون الأول بنسبة تصل إلى 60%.وفقا لسوناك، فإن الحكومة أدركت أن الشركات في قطاعي الضيافة والترفيه تواجه "حالة عدم يقين كبيرة في وقت حرج".تعتمد الحكومة على حملة طموحة لجعل جميع البالغين في إنجلترا يتلقون جرعة معززة من اللقاح بحلول نهاية الشهر الجاري في محاولة لوقف انتشار الطفرة.من جانبه قال مدير مؤسسة "ويلكوم" الخيرية، جيريمي فارار، لراديو "بي بي سي" إن انتقال العدوى "مرتفع للغاية"، حيث زادت معدلات الإصابة اليومية إلى 100 ألف.

https://arabic.sputniknews.com/20211221/انتشار-أوميكرون-السريع-في-العالم-يدفع-إلى-موجة-جديدة-من-الإغلاق-وتأجيل-فتح-الحدود-1054398946.html

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العالم, بريطانيا, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون