https://arabic.sputniknews.com/20211229/روسيا-واثقة-من-أنه-من-المستحيل-تعطيل-التيار-الشمالي-2-وسوف-ينتقل-الغاز-عبره-إلى-أوروبا-1054721502.html

روسيا واثقة من أنه من المستحيل تعطيل "التيار الشمالي 2" وسوف ينتقل الغاز عبره إلى أوروبا

روسيا واثقة من أنه من المستحيل تعطيل "التيار الشمالي 2" وسوف ينتقل الغاز عبره إلى أوروبا

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء إن روسيا واثقة من أن كييف لن تكون قادرة على تعطيل تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز التيار الشمالي 2،... 29.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-29T04:52+0000

2021-12-29T04:52+0000

2021-12-29T04:53+0000

مشروع التيار الشمالي 2

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موسكو- سبوتنيك. وقال نوفاك في مقابلة مع مؤسسة RBC الإعلامية عندما سُئل عما إذا كانت كييف لديها فرصة لتعطيل مشروع التيار الشمالي 2: "نعتقد أنه لا يمكن تعطيل هذا المشروع. لقد بُني وفقًا لجميع المتطلبات القانونية".وأضاف: "كان هناك الكثير من المعارضة لكن مع ذلك... نحن واثقون من أن خط أنابيب الغاز هذا سيزود أوروبا بالغاز".وتدعو روسيا باستمرار إلى التوقف عن تسييس مشروع "التيار الشمالي 2"، مؤكدة أنه مشروع تجاري ستستفيد منه روسيا والاتحاد الأوروبي.وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة لا تستطيع بتصريحاتها بشأن العقوبات ضد خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" التغطية على عدم قدرتها على المنافسة.يذكر أن مشروع "التيار الشمالي 2" يشمل بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويًا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي.جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – وهو شركة "غازبروم" الروسية. ويقوم الشركاء الأوروبيون، شركات "رويال داتش شيل" و"أو.إم.في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل"، بتمويل هذا المشروع إجمالًا بنسبة 50 في المئة، أي ما يبلغ نحو 950 مليون يورو لكل منها.وتعارض الولايات المتحدة بشدة المشروع، حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي. وفرضت واشنطن عقوبات على مشروع "السيل الشمالي 2" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.

https://arabic.sputniknews.com/20210519/واشنطن-تؤكد-التزامها-بالعمل-على-وقف-تنفيذ-مشروع-التيار-الشمالي-2-1049013337.html

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مشروع التيار الشمالي 2