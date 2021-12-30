تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211230/أغنى-10-أشخاص-في-العالم-يضيفون-402-مليار-دولار-إلى-ثرواتهم-في-2021-1054775747.html
أغنى 10 أشخاص في العالم يضيفون 402 مليار دولار إلى ثرواتهم في 2021
أغنى 10 أشخاص في العالم يضيفون 402 مليار دولار إلى ثرواتهم في 2021
أضاف أغنى عشرة مليارديرات في العالم، 402 مليار دولار إلى ثرواتهم في عام 2021، مستفيدين من انتعاش أداء أسواق الأسهم. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T17:45+0000
2021-12-30T17:45+0000
اقتصاد
ملياردير
ثراء
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1050412257_0:145:2783:1710_1920x0_80_0_0_d5c452c0d0d0a4974c64f79f5ce5615e.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال تقرير لوكالة "بلومبيرغ" اليوم الخميس، إن مجموعة الأفراد الأكثر ثراء يقودها إيلون ماسك، مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، الذي أضاف 121 مليار دولار إلى صافي ثروته في عام 2021 ليصل إجمالي ثروته إلى 277 مليار دولار.وذكر التقرير أن جيف بيزوس مؤسس شركة التجارة الإلكترونية "أمازون" أضاف 5 مليارات دولار إلى صافي ثروته في عام 2021، بإجمالي 195 مليار دولار.وأضاف التقرير أن مارك زوكربيرج مؤسس "فيسبوك" أضاف 24 مليار دولار إلى صافي ثروته هذا العام، مما يرفع إجمالي ثروته إلى 128 مليار دولار.من بين المليارديرات الآخرين، مؤسس مجموعة السلع الفاخرة "مويت هنسي لوي فيتون"، برنارد أرنو، والرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت" بيل غيتس.كما تضم المجموعة أيضا، المؤسسين المشاركين لشركة "ألفابت" لاري بيدج وسيرغي برين، والرئيس التنفيذي لشركة "بيركشاير هاثاواي" وارن بافيت، ومؤسس "أوراكل" لاري إليسون.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/بيل-غيتس-يكشف-عن-أكبر-مخاوفه-لعام-2022-1054587207.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1050412257_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9940d5f79ac2a6b233a37e9932c368ba.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, ملياردير, ثراء

أغنى 10 أشخاص في العالم يضيفون 402 مليار دولار إلى ثرواتهم في 2021

17:45 GMT 30.12.2021
© REUTERS / POOLرئيس شركة "تسلا"، إيلون ماسك
رئيس شركة تسلا، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / POOL
تابعنا عبر
أضاف أغنى عشرة مليارديرات في العالم، 402 مليار دولار إلى ثرواتهم في عام 2021، مستفيدين من انتعاش أداء أسواق الأسهم.
واشنطن - سبوتنيك. وقال تقرير لوكالة "بلومبيرغ" اليوم الخميس، إن مجموعة الأفراد الأكثر ثراء يقودها إيلون ماسك، مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، الذي أضاف 121 مليار دولار إلى صافي ثروته في عام 2021 ليصل إجمالي ثروته إلى 277 مليار دولار.
وذكر التقرير أن جيف بيزوس مؤسس شركة التجارة الإلكترونية "أمازون" أضاف 5 مليارات دولار إلى صافي ثروته في عام 2021، بإجمالي 195 مليار دولار.
الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، بيل غيتس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
بيل غيتس يكشف عن "أكبر مخاوفه" لعام 2022
26 ديسمبر, 16:16 GMT
وأضاف التقرير أن مارك زوكربيرج مؤسس "فيسبوك" أضاف 24 مليار دولار إلى صافي ثروته هذا العام، مما يرفع إجمالي ثروته إلى 128 مليار دولار.
من بين المليارديرات الآخرين، مؤسس مجموعة السلع الفاخرة "مويت هنسي لوي فيتون"، برنارد أرنو، والرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت" بيل غيتس.
كما تضم المجموعة أيضا، المؤسسين المشاركين لشركة "ألفابت" لاري بيدج وسيرغي برين، والرئيس التنفيذي لشركة "بيركشاير هاثاواي" وارن بافيت، ومؤسس "أوراكل" لاري إليسون.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:23 GMTمجلس الأمن القومي الأوكراني لا يرى خطرا من الحشود العسكرية الروسية على حدود البلاد
18:16 GMTرئيس الاستخبارات السعودية السابق يثير تفاعلا واسعا بـ"جرس إنذار يهدد دول الخليج"
18:12 GMTإيلون ماسك يرفض اتهامه بشغل أقماره الصناعية مساحات شائعة من الفضاء... "مثل آلاف السيارات على كوكبنا"
17:45 GMTأغنى 10 أشخاص في العالم يضيفون 402 مليار دولار إلى ثرواتهم في 2021
17:36 GMTوثائق تكشف اعترافا مفاجئا لجورج بوش: لا يعرف كثيرا عن الشؤون الخارجية
17:15 GMTعمرو موسى: صدام حسين ارتكب أخطاء جسيمة ولم يكن حاكما إيجابيا
17:01 GMTإسرائيل تعلن عن أول حالة إصابة بـ"فلورونا"
17:01 GMTالكنيسة الروسية ترغب في بناء كاتدرائية في القاهرة
16:58 GMTالقبض على مصري يغسل 240 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات
16:51 GMTلاعب ليبي شهير: الساعدي القذافي دفع 400 ألف يورو ليمنع احترافي في إيطاليا.. فيديو
16:46 GMTمؤشر داو جونز يسجل ارتفاعا قياسيًا بعد انخفاض المطالبات بإعانة البطالة الأمريكية
16:46 GMTفي حادثة طريفة من نوعها.. وزير يتأخر عن مؤتمره الصحفي ووالدته تتصرف
16:41 GMTملك البحرين يعين سفيرا للمملكة لدى سوريا لأول مرة منذ 2012
16:39 GMTحكومة إثيوبيا تناشد الحصول على 2.5 مليار دولار إضافية لإعادة البناء من الحرب ضد تيغراي
16:39 GMT"النواب الليبي" يدين تصريحات الدبيبة ضد المرأة باعتبارها "سلعة" ويطالبه بالاعتذار
16:21 GMTعضو كنيست تعليقا على لقاء عباس غانتس: أؤيد الحوار مع أي عدو حتى حماس
16:18 GMTكشف ملابسات مثيرة في تفجير ليفربول... عربي اعتنق المسيحية قتل نفسه قبل الهجوم
16:17 GMTوزير النفط العراقي يعلن التوقيع مع شركة صينية على أضخم مشروع لصناعة الطاقة في البلاد
16:01 GMTحنان ترك تكشف عن تطورات حالتها الصحية هي وأسرتها بعد الإصابة بكورونا
15:59 GMT"لعبة مزدوجة"... موسيقار شهير يثير الجدل بشأن شيرين وحسام حبيب... فيديو