https://arabic.sputniknews.com/20211220/إيلون-ماسك-يكشف-عن-قيمة-ضرائبه-خلال-2021-أكثر-من-أي-أمريكي-في-التاريخ-1054363450.html

إيلون ماسك يكشف عن قيمة ضرائبه خلال 2021... "أكثر من أي أمريكي في التاريخ"‏

إيلون ماسك يكشف عن قيمة ضرائبه خلال 2021... "أكثر من أي أمريكي في التاريخ"‏

أعلن الملياردير، إيلون ماسك، مؤسس شركتا "سبيس إكس" للصواريخ الفضائية و"تسلا" للسيارات الكهربائية، اليوم الإثنين، عن أنه سدد خلال ‏العام الحالي ضرائب "أكثر من... 20.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-20T09:34+0000

2021-12-20T09:34+0000

2021-12-20T09:34+0000

مجتمع

منوعات

إيلون ماسك

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وقال ماسك عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إنه سيدفع ضرائب في 2021 تزيد عن 11 مليار دولار طوال عام 2021.وكتب في تغريدة له: "لمن يتساءل، سأدفع أكثر من 11 مليار دولار كضرائب هذا العام".ويأتي إعلان إيلون ماسك بعد أن قالت السيناتور الأمريكية، إليزابيث وارين، عبر "تويتر" الأسبوع الماضي أن قانون الضرائب يجب أن يتغير بحيث "سيدفع الحائز على لقب "شخصية العام" إيلون ماسك الضرائب فعليا، ويتوقف عن تحميل أي شخص آخر النفقات دون أن يردها إليه".وفي رد فوري على تغريدة وارن، الأسبوع الماضي، أشار ماسك إلى أنه سيدفع "ضرائب أكثر من أي أمريكي في التاريخ هذا العام".ووفقا لقائمة المليارديرات في الوقت الفعلي من مجلة "فوربس" الأمريكي، فإن إيلون ماسك يتفوق على مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس بصافي ثروة يبلغ 244.2 مليار دولار اعتبارا من اليوم الاثنين.وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، منحت مجلة "تايم" الأمريكية إيلون ماسك "شخصية العام" لسنة 2021.

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مجتمع, منوعات, إيلون ماسك