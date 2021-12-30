تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211230/إعلام-حزب-الله-ينشر-أنظمة-دفاع-جوي-في-سوريا-ولبنان-1054772834.html
إعلام: حزب الله ينشر أنظمة دفاع جوي في سوريا ولبنان
إعلام: حزب الله ينشر أنظمة دفاع جوي في سوريا ولبنان
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن "حزب الله" اللبناني ينشر أنظمة دفاع جوي في كل من سوريا ولبنان. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T15:58+0000
2021-12-30T15:58+0000
العالم العربي
أخبار حزب الله
سوريا
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1048984238_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_439690a8986e0108347415e74c04e27e.jpg
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الحزب اللبناني ينشر أنظمة دفاع جوي في منطقة جبال القلمون، شمال غرب العاصمة السورية، دمشق، وهي المنطقة المتاخمة للبقاع اللبناني، وهي المنطقة التي تضم القاعدة العملياتية لحزب الله.وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الحزب اللبناني يمكنه بنشر هذه الأنظمة الدفاعية من التصدي للضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا ولبنان، لافتة إلى أن حزب الله يمتلك نظام صواريخ أرض جو تكتيكية، قصيرة المدى.وأكدت الصحيفة أن نشر هذه الأنظمة يشكل تهديدا للطائرات الإسرائيلية العاملة فوق لبنان، مرجحة تدريب عناصر ومقاتلي حزب الله على منظومة باور 373 الدفاعية الإيرانية، التي تعتمد، بشكل كبير، على نظام SA-300 الروسي.وفي سياق متصل، رجح الجنرال تومير بار، القائد الجديد لسلاح الجو الإسرائيلي، موعد المواجهة المرتقبة بين بلاده وحزب الله اللبناني.وأجرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الأربعاء الماضي، حوارا مع الجنرال تامير بار، أوضح من خلاله استعداد الجيش الإسرائيلي لحرب لبنان الثالثة مع حزب الله، كاشفا موعدها حينما تقوم إسرائيل باستهداف المنشآت النووية الإيرانية.يرى الجنرال الإسرائيلي أن حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، أنه سيشارك في أي حرب مقبلة بين إيران وإسرائيل، وأنه ينتظر مثل هذه اللحظة منذ ما يزيد عن 30 عاما مضت، مناديا بضرورة استعداد الجيش الإسرائيلي للحرب على حزب الله وإيران.وأشار الجنرال تامير بار إلى أن الحرب اللبنانية الثالثة لا يمكن مقارنتها بالحرب الأولى، والتي اندلعت في العام 1982، والثانية التي اندلعت في العام 2006، من عدة أوجه، أهمها معرفة ماهية الحزب اللبناني، وقوته العسكرية خلال السنوات الماضية، وقدرته الهجومية والدفاعية، فضلا عن ارتفاع تقنيات الحروب الإلكترونية والسيبرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/مسؤول-أمني-إسرائيلي-لا-يوجد-فيتو-أمريكي-على-عمليات-ضد-إيران-1053841054.html
سوريا
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1048984238_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_abbf0f5f3fceb1c3219897bcc2c1e531.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار حزب الله, سوريا, لبنان

إعلام: حزب الله ينشر أنظمة دفاع جوي في سوريا ولبنان

15:58 GMT 30.12.2021
© Sputnik . Abedal Kader Albaiتظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© Sputnik . Abedal Kader Albai
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن "حزب الله" اللبناني ينشر أنظمة دفاع جوي في كل من سوريا ولبنان.
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الحزب اللبناني ينشر أنظمة دفاع جوي في منطقة جبال القلمون، شمال غرب العاصمة السورية، دمشق، وهي المنطقة المتاخمة للبقاع اللبناني، وهي المنطقة التي تضم القاعدة العملياتية لحزب الله.
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
مسؤول أمني إسرائيلي: لا يوجد فيتو أمريكي على عمليات ضد إيران
12 ديسمبر, 10:48 GMT
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الحزب اللبناني يمكنه بنشر هذه الأنظمة الدفاعية من التصدي للضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا ولبنان، لافتة إلى أن حزب الله يمتلك نظام صواريخ أرض جو تكتيكية، قصيرة المدى.
وأكدت الصحيفة أن نشر هذه الأنظمة يشكل تهديدا للطائرات الإسرائيلية العاملة فوق لبنان، مرجحة تدريب عناصر ومقاتلي حزب الله على منظومة باور 373 الدفاعية الإيرانية، التي تعتمد، بشكل كبير، على نظام SA-300 الروسي.
وفي سياق متصل، رجح الجنرال تومير بار، القائد الجديد لسلاح الجو الإسرائيلي، موعد المواجهة المرتقبة بين بلاده وحزب الله اللبناني.
وأجرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الأربعاء الماضي، حوارا مع الجنرال تامير بار، أوضح من خلاله استعداد الجيش الإسرائيلي لحرب لبنان الثالثة مع حزب الله، كاشفا موعدها حينما تقوم إسرائيل باستهداف المنشآت النووية الإيرانية.
يرى الجنرال الإسرائيلي أن حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، أنه سيشارك في أي حرب مقبلة بين إيران وإسرائيل، وأنه ينتظر مثل هذه اللحظة منذ ما يزيد عن 30 عاما مضت، مناديا بضرورة استعداد الجيش الإسرائيلي للحرب على حزب الله وإيران.
وأشار الجنرال تامير بار إلى أن الحرب اللبنانية الثالثة لا يمكن مقارنتها بالحرب الأولى، والتي اندلعت في العام 1982، والثانية التي اندلعت في العام 2006، من عدة أوجه، أهمها معرفة ماهية الحزب اللبناني، وقوته العسكرية خلال السنوات الماضية، وقدرته الهجومية والدفاعية، فضلا عن ارتفاع تقنيات الحروب الإلكترونية والسيبرانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:51 GMTلاعب ليبي شهير: الساعدي القذافي دفع 400 ألف يورو ليمنع احترافي في إيطاليا.. فيديو
16:46 GMTمؤشر داو جونز يسجل ارتفاعا قياسيًا بعد انخفاض المطالبات بإعانة البطالة الأمريكية
16:46 GMTفي حادثة طريفة من نوعها.. وزير يتأخر عن مؤتمره الصحفي ووالدته تتصرف
16:41 GMTملك البحرين يعين سفيرا للمملكة لدى سوريا لأول مرة منذ 2012
16:39 GMTحكومة إثيوبيا تناشد الحصول على 2.5 مليار دولار إضافية لإعادة البناء من الحرب ضد تيغراي
16:39 GMT"النواب الليبي" يدين تصريحات الدبيبة ضد المرأة باعتبارها "سلعة" ويطالبه بالاعتذار
16:21 GMTعضو كنيست تعليقا على لقاء عباس غانتس: أؤيد الحوار مع أي عدو حتى حماس
16:18 GMTكشف ملابسات مثيرة في تفجير ليفربول... عربي اعتنق المسيحية قتل نفسه قبل الهجوم
16:17 GMTوزير النفط العراقي يعلن التوقيع مع شركة صينية على أضخم مشروع لصناعة الطاقة في البلاد
16:01 GMTحنان ترك تكشف عن تطورات حالتها الصحية هي وأسرتها بعد الإصابة بكورونا
15:59 GMT"لعبة مزدوجة"... موسيقار شهير يثير الجدل بشأن شيرين وحسام حبيب... فيديو
15:58 GMTإعلام: حزب الله ينشر أنظمة دفاع جوي في سوريا ولبنان
15:56 GMTوصول أولى دفعات الجسر السعودي البري الإغاثي إلى أفغانستان
15:52 GMTالإمبراطور بلا أبناء ذكور.. هل يوافق اليابانيون على أن تتولى ابنته العرش؟
15:48 GMTإعادة تطبيق التباعد الجسدي في الحرمين الشريفين
15:48 GMTغوغل تواجه غرامة جديدة في روسيا تصل إلى نحو 68 ألف دولار
15:46 GMTامرأة تحصل على أكثر من مليون دولار من صالون لتقليم الأظافر بعدما تسبب في بتر ساقها
15:45 GMTوفاة أحد المشتبه بهم في حريق بعيادة في اليابان أودى بحياة 25 شخصا
15:42 GMTالرئيس الأفغاني السابق يوضح الخطأ الذي ارتكبه وأدى لسقوط كابول في قبضة طالبان
15:42 GMTخبير استراتيجي: الانسحاب الأمريكي من العراق ليس كاملا