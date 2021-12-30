https://arabic.sputniknews.com/20211230/إعلام-حزب-الله-ينشر-أنظمة-دفاع-جوي-في-سوريا-ولبنان-1054772834.html

إعلام: حزب الله ينشر أنظمة دفاع جوي في سوريا ولبنان

إعلام: حزب الله ينشر أنظمة دفاع جوي في سوريا ولبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن "حزب الله" اللبناني ينشر أنظمة دفاع جوي في كل من سوريا ولبنان. 30.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-30T15:58+0000

2021-12-30T15:58+0000

2021-12-30T15:58+0000

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وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الحزب اللبناني ينشر أنظمة دفاع جوي في منطقة جبال القلمون، شمال غرب العاصمة السورية، دمشق، وهي المنطقة المتاخمة للبقاع اللبناني، وهي المنطقة التي تضم القاعدة العملياتية لحزب الله.وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الحزب اللبناني يمكنه بنشر هذه الأنظمة الدفاعية من التصدي للضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا ولبنان، لافتة إلى أن حزب الله يمتلك نظام صواريخ أرض جو تكتيكية، قصيرة المدى.وأكدت الصحيفة أن نشر هذه الأنظمة يشكل تهديدا للطائرات الإسرائيلية العاملة فوق لبنان، مرجحة تدريب عناصر ومقاتلي حزب الله على منظومة باور 373 الدفاعية الإيرانية، التي تعتمد، بشكل كبير، على نظام SA-300 الروسي.وفي سياق متصل، رجح الجنرال تومير بار، القائد الجديد لسلاح الجو الإسرائيلي، موعد المواجهة المرتقبة بين بلاده وحزب الله اللبناني.وأجرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الأربعاء الماضي، حوارا مع الجنرال تامير بار، أوضح من خلاله استعداد الجيش الإسرائيلي لحرب لبنان الثالثة مع حزب الله، كاشفا موعدها حينما تقوم إسرائيل باستهداف المنشآت النووية الإيرانية.يرى الجنرال الإسرائيلي أن حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، أنه سيشارك في أي حرب مقبلة بين إيران وإسرائيل، وأنه ينتظر مثل هذه اللحظة منذ ما يزيد عن 30 عاما مضت، مناديا بضرورة استعداد الجيش الإسرائيلي للحرب على حزب الله وإيران.وأشار الجنرال تامير بار إلى أن الحرب اللبنانية الثالثة لا يمكن مقارنتها بالحرب الأولى، والتي اندلعت في العام 1982، والثانية التي اندلعت في العام 2006، من عدة أوجه، أهمها معرفة ماهية الحزب اللبناني، وقوته العسكرية خلال السنوات الماضية، وقدرته الهجومية والدفاعية، فضلا عن ارتفاع تقنيات الحروب الإلكترونية والسيبرانية.

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