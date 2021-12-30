https://arabic.sputniknews.com/20211230/الصين-بكين-مستعدة-لبذل-كل-الجهود-لإعادة-التوحيد-مع-تايوان-بشكل-سلمي-1054751534.html

الصين: بكين مستعدة لبذل كل الجهود لإعادة التوحيد مع تايوان بشكل سلمي

الصين: بكين مستعدة لبذل كل الجهود لإعادة التوحيد مع تايوان بشكل سلمي

حذرت الصين، الأربعاء، من أنها ستتخذ "إجراءات صارمة" إذا تحركت تايوان نحو الاستقلال رسميا. 30.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-30T02:46+0000

2021-12-30T02:46+0000

2021-12-30T02:46+0000

الصين

تايوان

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وقال ما شياو قوانغ المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان إن العام المقبل قد يشهد زيادة في التدخل الخارجي وفي الأعمال الاستفزازية من جانب تايوان، بحسب رويترز. وأضاف المسؤول الصيني في إفادة صحفية إن بكين مستعدة لبذل كل الجهود لإعادة التوحيد مع تايوان بشكل سلمي لكنها ستتحرك إذا تم تجاوز أي خطوط حمراء فيما يتعلق باستقلال الجزيرة.وتابع ما: "إذا أقدمت القوى الانفصالية في تايوان الساعية إلى الاستقلال على عمل استفزازي أو لجأت إلى القوة أو حتى تجاوزت أي خط أحمر فسنضطر لاتخاذ إجراءات صارمة".بدوره، حث المجلس التايواني لشؤون البر الرئيسي، في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الأربعاء، بكين على "التفكير بجدية في عملها تجاه تايوان وإصدار الحكم الصحيح بشأن الوضع".وجدد المجلس دعوته إلى الحوار على أساس التساوي، وقال إنه حافظ على سياسة "عدم التحريض" لحفظ السلام حول مضيق تايوان وفي المنطقة.وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، لكن "الحزب الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة يعتبر أنها دولة مستقلة.

https://arabic.sputniknews.com/20211224/طوكيو-واليابان-تضعان-خطة-لمواجهة-أي-طارئ-في-تايوان-1054508244.html

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