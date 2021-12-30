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https://arabic.sputniknews.com/20211230/دراسة-في-جنوب-أفريقيا-تؤكد-فعالية-لقاح-جونسون-بنسبة-84-ضد-أوميكرون-1054761291.html
دراسة في جنوب أفريقيا تؤكد فعالية لقاح جونسون بنسبة 84% ضد أوميكرون
دراسة في جنوب أفريقيا تؤكد فعالية لقاح جونسون بنسبة 84% ضد أوميكرون
أظهرت دراسة في جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، أن جرعة معززة من لقاح جونسون آند جونسون، المضاد لكورونا كانت فعالة بنسبة 84% ضد متحور كورونا الجديد أوميكرون. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T10:57+0000
2021-12-30T10:57+0000
شركة "جونسون آند جونسون"
فيروس كورونا
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وحسب رويترز، فقد اعتمدت الدراسة على جرعة ثانية من لقاح جونسون تم إعطاؤها لـ 69،092 متخصصًا في الرعاية الصحية بين 15 نوفمبر و20 ديسمبر.وقال الباحثون الذين شاركوا في الدراسة إن جرعة واحدة من جونسون يمكنها أن تمنع دخول المستشفى بنسبة 63% بعد فترة وجيزة من إعطائها إلى 84% بعد 14 يومًا، لافتين إلى وصول الفعالية إلى 85% بعد شهر إلى شهرين من الجرعة المُعززة.وقالت ليندا جيل بيكير، التي شاركت في الدراسة: "هذا يؤكد لنا أن لقاحات كورونا لا تزال فعالة للغرض الذي صممت من أجله، وهو حماية الناس من الأمراض الخطيرة والوفاة".وأظهرت دراسة أولية أن السلسلة الأولى من الحقن توفر حماية قليلة جدًا من التلوث بأوميكرون شديد العدوى.ومع ذلك، فقد اقترحت العديد من الدراسات لاحقًا أن الجرعة المنشطة توفر حماية كبيرة ضد الأشكال الحادة للمرض المرتبط بالمتغير.قالت ليندا جيل بيكر إن جرعتين تعيدان الحماية الكاملة ضد الفيروس، لكن هيئة محلفين الدراسة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستعطي المزيد من الجرعات المعززة من جونسون.يشار إلى أن شركة "جونسون آند جونسون"، نفسها كانت قد أعلنت في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن الجرعة المعززة من اللقاح الذي تنتجه فعالة بنسبة 94% عند الحصول عليها بعد شهرين من الجرعة الأولى حسبما تبين من الدراسة في الولايات المتحدة.كما قالت الشركة إن الجرعة المعززو تزيد من مستويات الأجسام المضادة بمقدار أربع إلى ست مرات مقارنة بالحقنة الواحدة فقط، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".
https://arabic.sputniknews.com/20211210/منظمة-الصحة-العالمية-تعدل-توصياتها-بشأن-لقاح-جونسون-آند-جونسون-1053786401.html
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شركة "جونسون آند جونسون", فيروس كورونا

دراسة في جنوب أفريقيا تؤكد فعالية لقاح جونسون بنسبة 84% ضد أوميكرون

10:57 GMT 30.12.2021
© AP Photo / Neil Hallطاقم طبي يرعى مريض مصاب بمرض (كوفيد-19) الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا
طاقم طبي يرعى مريض مصاب بمرض (كوفيد-19) الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© AP Photo / Neil Hall
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أظهرت دراسة في جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، أن جرعة معززة من لقاح جونسون آند جونسون، المضاد لكورونا كانت فعالة بنسبة 84% ضد متحور كورونا الجديد أوميكرون.
وحسب رويترز، فقد اعتمدت الدراسة على جرعة ثانية من لقاح جونسون تم إعطاؤها لـ 69،092 متخصصًا في الرعاية الصحية بين 15 نوفمبر و20 ديسمبر.
لقاح جونسون آند جونسون الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
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وقال الباحثون الذين شاركوا في الدراسة إن جرعة واحدة من جونسون يمكنها أن تمنع دخول المستشفى بنسبة 63% بعد فترة وجيزة من إعطائها إلى 84% بعد 14 يومًا، لافتين إلى وصول الفعالية إلى 85% بعد شهر إلى شهرين من الجرعة المُعززة.
وقالت ليندا جيل بيكير، التي شاركت في الدراسة: "هذا يؤكد لنا أن لقاحات كورونا لا تزال فعالة للغرض الذي صممت من أجله، وهو حماية الناس من الأمراض الخطيرة والوفاة".
وأظهرت دراسة أولية أن السلسلة الأولى من الحقن توفر حماية قليلة جدًا من التلوث بأوميكرون شديد العدوى.
ومع ذلك، فقد اقترحت العديد من الدراسات لاحقًا أن الجرعة المنشطة توفر حماية كبيرة ضد الأشكال الحادة للمرض المرتبط بالمتغير.
قالت ليندا جيل بيكر إن جرعتين تعيدان الحماية الكاملة ضد الفيروس، لكن هيئة محلفين الدراسة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستعطي المزيد من الجرعات المعززة من جونسون.
يشار إلى أن شركة "جونسون آند جونسون"، نفسها كانت قد أعلنت في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن الجرعة المعززة من اللقاح الذي تنتجه فعالة بنسبة 94% عند الحصول عليها بعد شهرين من الجرعة الأولى حسبما تبين من الدراسة في الولايات المتحدة.
كما قالت الشركة إن الجرعة المعززو تزيد من مستويات الأجسام المضادة بمقدار أربع إلى ست مرات مقارنة بالحقنة الواحدة فقط، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".
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