سفارة بريطانيا في إثيوبيا: لندن وأديس أبابا تواصلان الحرب على كورونا في 2022

ذكرت ذلك السفارة البريطانية في إثيوبيا، اليوم الخميس، في تدوينة على "تويتر".ولفتت السفارة إلى أن لندن تتعهد بتقديم 105 ملايين دولار لمساعدة الدول الأفريقية ومن بينها إثيوبيا في مواجهة أوميكرون ضمن برنامج مساعدات طارئة.وتابعت: "في نهاية 2021، تتطلع بريطانيا للمضي قدما في مكافحة فيروس كورونا مع إثيوبيا".وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن متحور "أوميكرون" يشكل خطرا كبيرا يمكن أن يطغى على أنظمة الرعاية الصحية وذلك في ضوء تزايد الإصابات بالمتحور الجديد والتخوف من الوباء الذي أودى بحياة نحو 5.4 مليون شخص منذ ظهوره أواخر 2019.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن متحور "أوميكرون" يشكل خطرا كبيرا يمكن أن يطغى على أنظمة الرعاية الصحية وذلك في ضوء تزايد الإصابات بالمتحور الجديد والتخوف من الوباء الذي أودى بحياة نحو 5.4 مليون شخص منذ ظهوره أواخر 2019.