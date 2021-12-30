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سفارة بريطانيا في إثيوبيا: لندن وأديس أبابا تواصلان الحرب على كورونا في 2022
سفارة بريطانيا في إثيوبيا: لندن وأديس أبابا تواصلان الحرب على كورونا في 2022
تعهدت بريطانيا بتقديم مساعدات مالية إلى الدول التي تعاني من تفشي متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، مشيرة إلى أن هناك اهتمام خاص بالدول الأفريقية. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T12:57+0000
2021-12-30T12:57+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
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ذكرت ذلك السفارة البريطانية في إثيوبيا، اليوم الخميس، في تدوينة على "تويتر".ولفتت السفارة إلى أن لندن تتعهد بتقديم 105 ملايين دولار لمساعدة الدول الأفريقية ومن بينها إثيوبيا في مواجهة أوميكرون ضمن برنامج مساعدات طارئة.وتابعت: "في نهاية 2021، تتطلع بريطانيا للمضي قدما في مكافحة فيروس كورونا مع إثيوبيا".وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن متحور "أوميكرون" يشكل خطرا كبيرا يمكن أن يطغى على أنظمة الرعاية الصحية وذلك في ضوء تزايد الإصابات بالمتحور الجديد والتخوف من الوباء الذي أودى بحياة نحو 5.4 مليون شخص منذ ظهوره أواخر 2019.
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العالم, أخبار إثيوبيا

سفارة بريطانيا في إثيوبيا: لندن وأديس أبابا تواصلان الحرب على كورونا في 2022

12:57 GMT 30.12.2021
© REUTERS / JEENAH MOONاختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021
اختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / JEENAH MOON
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تعهدت بريطانيا بتقديم مساعدات مالية إلى الدول التي تعاني من تفشي متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، مشيرة إلى أن هناك اهتمام خاص بالدول الأفريقية.
ذكرت ذلك السفارة البريطانية في إثيوبيا، اليوم الخميس، في تدوينة على "تويتر".
ولفتت السفارة إلى أن لندن تتعهد بتقديم 105 ملايين دولار لمساعدة الدول الأفريقية ومن بينها إثيوبيا في مواجهة أوميكرون ضمن برنامج مساعدات طارئة.
وتابعت: "في نهاية 2021، تتطلع بريطانيا للمضي قدما في مكافحة فيروس كورونا مع إثيوبيا".
وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن متحور "أوميكرون" يشكل خطرا كبيرا يمكن أن يطغى على أنظمة الرعاية الصحية وذلك في ضوء تزايد الإصابات بالمتحور الجديد والتخوف من الوباء الذي أودى بحياة نحو 5.4 مليون شخص منذ ظهوره أواخر 2019.
© Sputnikأوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
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