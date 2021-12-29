العالم يسجل مستوى قياسيا من إصابات كورونا وسط تحذيرات بشأن "أوميكرون"

وأظهر مسح لوكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، أن الإصابات المسجلة ارتفعت بنسبة 37% لتصل إلى 6.55 مليون على مستوى العالم في الفترة من 22 إلى 28 ديسمبر/ كانون الأول مقارنة بفترة الأيام السبعة السابقة.كانت هذه أعلى الأرقام منذ إعلان منظمة الصحة العالمية تحول كورونا إلى جائحة في مارس/ آذار 2020، مما يسلط الضوء على الوتيرة الحادة لانتقال "أوميكرون"، حيث يواجه عشرات الملايين من الأشخاص للعام الثاني على التوالي قيود تحد من احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة.إن الزيادة الأسوأ حاليا في أوروبا، حيث تضع الحكومات في موقف لا تحسد عليه لفرض قيود مصممة لمنع انهيار المستشفيات وإبقاء الاقتصادات والمجتمعات مفتوحة بعد عامين من ظهور الفيروس لأول مرة في أواخر عام 2019.تشير الدراسات إلى أن "أوميكرون"، السلالة السائدة الآن في بعض البلدان، تشكل خطرا أقل لدخول المستشفيات، لكن منظمة الصحة العالمية ما زالت تحث على توخي الحذر.وقالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إن "الخطر العام المتعلق بالمتحور الجديد المثير للقلق أوميكرون لا يزال مرتفعا للغاية".توفي أكثر من 5.4 مليون شخص حول العالم بسبب "كوفيد 19"، لكن خلال الأسبوع الماضي بلغ متوسط عدد الوفيات 6450 في اليوم، بحسب إحصاء "فرانس برس"، وهو الأدنى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
كانت هذه أعلى الأرقام منذ إعلان منظمة الصحة العالمية تحول كورونا إلى جائحة في مارس/ آذار 2020، مما يسلط الضوء على الوتيرة الحادة لانتقال "أوميكرون"، حيث يواجه عشرات الملايين من الأشخاص للعام الثاني على التوالي قيود تحد من احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة.
إن الزيادة الأسوأ حاليا في أوروبا، حيث تضع الحكومات في موقف لا تحسد عليه لفرض قيود مصممة لمنع انهيار المستشفيات وإبقاء الاقتصادات والمجتمعات مفتوحة بعد عامين من ظهور الفيروس لأول مرة في أواخر عام 2019.
تشير الدراسات إلى أن "أوميكرون"، السلالة السائدة الآن في بعض البلدان، تشكل خطرا أقل لدخول المستشفيات، لكن منظمة الصحة العالمية ما زالت تحث على توخي الحذر.