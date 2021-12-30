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https://arabic.sputniknews.com/20211230/عمرو-موسى-صدام-حسين-ارتكب-أخطاء-جسيمة-ولم-يكن-حاكما-إيجابيا-1054775372.html
عمرو موسى: صدام حسين ارتكب أخطاء جسيمة ولم يكن حاكما إيجابيا
عمرو موسى: صدام حسين ارتكب أخطاء جسيمة ولم يكن حاكما إيجابيا
قال الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، إن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ارتكب العديد من الأخطاء التي تضر بمصالح بلاده. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T17:15+0000
2021-12-30T17:15+0000
العالم العربي
صدام حسين
أخبار العراق اليوم
عمرو موسى
العراق
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بغداد- سبوتنيك. وأضاف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "صدام حسين ارتكب أخطاء جسيمة، لا يمكن القول إنه كان أحد الحكام الإيجابيين الذين يمكن أن ينقذوا العراق".وتابع أنه (صدام) قام بعدد من الأشياء الإيجابية، لكن بشكل عام دفع العراق ثمنا باهظا لسياساته غير المدروسة وقصيرة النظر، على حد قول الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.وأوضح أن هذا لا يعني أن المسؤولين والوزراء لم يعرفوا شيئا في عهد صدام، وأنهم ربما كانوا "خائفين"، مستذكرا أنه أجرى أول "محادثة صريحة" له مع صدام في يناير/كانون الثاني 2002.من جانبه قال روبرت فورد، السفير الأمريكي السابق في العراق، لوكالة "سبوتنيك"، إن صدام والمتهمين الآخرين مذنبون بلا شك "بارتكاب الجرائم".ومع ذلك أكد محاكمتهم لم تكن خالية من العيوب والانتهاكات، وعلى سبيل المثال، قدم الادعاء أدلة لم يطلع عليها الدفاع من قبل، واغتيل العديد من محامي الدفاع.وفي نفس السياق، كشف مترجم عراقي يعمل مع الجيش الأمريكي لوكالة "سبوتنيك"، عن أنه أثناء اعتقال صدام، أزالت الوحدة العسكرية الأمريكية 17 صندوقا يحتوي على ملايين الدولارات من منزل الزعيم العراقي السابق، ولم يعرف أحد أين انتهى الأمر بهذه الأموال.اعتقل صدام بعد 6 أشهر من غزو الولايات المتحدة للعراق بحجة البحث عن أسلحة دمار شامل والتي لم يعثر عليها قط. قُدم الرئيس العراقي الأسبق للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأُعدم في نهاية المطاف في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2006.
https://arabic.sputniknews.com/20211229/تفاصيل-التلاعب-بمحاكمة-صدام-حسين-دبلوماسي-أمريكي-يكشف-حقائق-خفية-لأول-مرة-1054733663.html
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العالم العربي, صدام حسين, أخبار العراق اليوم, عمرو موسى, العراق

عمرو موسى: صدام حسين ارتكب أخطاء جسيمة ولم يكن حاكما إيجابيا

17:15 GMT 30.12.2021
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عمرو موسى - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© Sputnik . Ilia Pitalev
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قال الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، إن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ارتكب العديد من الأخطاء التي تضر بمصالح بلاده.
بغداد- سبوتنيك. وأضاف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "صدام حسين ارتكب أخطاء جسيمة، لا يمكن القول إنه كان أحد الحكام الإيجابيين الذين يمكن أن ينقذوا العراق".
وتابع أنه (صدام) قام بعدد من الأشياء الإيجابية، لكن بشكل عام دفع العراق ثمنا باهظا لسياساته غير المدروسة وقصيرة النظر، على حد قول الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.
وأوضح أن هذا لا يعني أن المسؤولين والوزراء لم يعرفوا شيئا في عهد صدام، وأنهم ربما كانوا "خائفين"، مستذكرا أنه أجرى أول "محادثة صريحة" له مع صدام في يناير/كانون الثاني 2002.
الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
سفير أمريكا السابق يكشف "عيوبا" في محاكمة صدام حسين
أمس, 12:35 GMT
من جانبه قال روبرت فورد، السفير الأمريكي السابق في العراق، لوكالة "سبوتنيك"، إن صدام والمتهمين الآخرين مذنبون بلا شك "بارتكاب الجرائم".
ومع ذلك أكد محاكمتهم لم تكن خالية من العيوب والانتهاكات، وعلى سبيل المثال، قدم الادعاء أدلة لم يطلع عليها الدفاع من قبل، واغتيل العديد من محامي الدفاع.
وفي نفس السياق، كشف مترجم عراقي يعمل مع الجيش الأمريكي لوكالة "سبوتنيك"، عن أنه أثناء اعتقال صدام، أزالت الوحدة العسكرية الأمريكية 17 صندوقا يحتوي على ملايين الدولارات من منزل الزعيم العراقي السابق، ولم يعرف أحد أين انتهى الأمر بهذه الأموال.
اعتقل صدام بعد 6 أشهر من غزو الولايات المتحدة للعراق بحجة البحث عن أسلحة دمار شامل والتي لم يعثر عليها قط. قُدم الرئيس العراقي الأسبق للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأُعدم في نهاية المطاف في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2006.
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