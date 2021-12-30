تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211230/غادة-عبد-الرازق-تكشف-مصير-عمل-مشترك-مع-ياسمين-صبري-وتعرب-عن-ندمها-على-هذ-القرار-فيديو-1054757660.html
غادة عبد الرازق تكشف مصير عمل مشترك مع ياسمين صبري وتعرب عن ندمها على هذ القرار... فيديو
غادة عبد الرازق تكشف مصير عمل مشترك مع ياسمين صبري وتعرب عن ندمها على هذ القرار... فيديو
كشفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، لأول مرة، عن كواليس أول مسلسل كان سيجمعها بالفنانة النجمة ياسمين صبري في موسم رمضان 2022 وسبب توقف إنتاجه. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T10:20+0000
2021-12-30T10:20+0000
ياسمين صبري
شيرين عبد الوهاب
أخبار الفنانين في مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104538/28/1045382849_0:281:1420:1080_1920x0_80_0_0_61ca5bc1a54060c855e867515b02a0c1.jpg
كما أبدت ندمها على دخول الوسط الفني مشيرة إلى أن والدها كان سيصبح وزيرا وتمنت لو اتخذت نفس مساره، ووجهت رسالة دعم لشيرين عبد الوهاب مؤكدة أنها مرت بنفس أحاسيسها وتشعر بمعاناتها.وأوضحت غادة عبد الرازق، في لقاء مع "برنامج The Insider بالعربي"، إنه "كان بالفعل هناك مشروع للعمل بينها وبين ياسمين صبري، لكن توقف لأنه يتطلب التحضير لفترة أكثر من عام ونصف بحيث يكون عملا قويا يليق بأن يحمل اسم نجمتين في الدراما".وأبدت غادة عبد الرازق ندمها لدخول الوسط الفني، بسبب تراكمات كثيرة، مؤكدة أن حلمها كان الدخول إلى السلك القضائي مثل والدها الذي تخرج من كلية الحقوق ودخل مجلس الدولة.ووجهت رسالة دعم للفنانة شيرين عبدالوهاب بعد ظهورها الأخير ومفاجأتها الجمهور بقص شعرها بشكل كامل، قائلة: "شيرين عبدالوهاب متعودة من صغرها على الأزمات، وكانت بتقع وتقوم، يمكن وقعتها هذه المرة فاجأت الجميع".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104538/28/1045382849_0:148:1420:1213_1920x0_80_0_0_0cf1da7c21075f2705b526168e63fea3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ياسمين صبري, شيرين عبد الوهاب, أخبار الفنانين في مصر

غادة عبد الرازق تكشف مصير عمل مشترك مع ياسمين صبري وتعرب عن ندمها على هذ القرار... فيديو

10:20 GMT 30.12.2021
© AFP 2021 / EDDY PADOالفنانة المصرية غادة عبد الرازق
الفنانة المصرية غادة عبد الرازق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© AFP 2021 / EDDY PADO
تابعنا عبر
كشفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، لأول مرة، عن كواليس أول مسلسل كان سيجمعها بالفنانة النجمة ياسمين صبري في موسم رمضان 2022 وسبب توقف إنتاجه.
كما أبدت ندمها على دخول الوسط الفني مشيرة إلى أن والدها كان سيصبح وزيرا وتمنت لو اتخذت نفس مساره، ووجهت رسالة دعم لشيرين عبد الوهاب مؤكدة أنها مرت بنفس أحاسيسها وتشعر بمعاناتها.
وأوضحت غادة عبد الرازق، في لقاء مع "برنامج The Insider بالعربي"، إنه "كان بالفعل هناك مشروع للعمل بينها وبين ياسمين صبري، لكن توقف لأنه يتطلب التحضير لفترة أكثر من عام ونصف بحيث يكون عملا قويا يليق بأن يحمل اسم نجمتين في الدراما".

وتحدثت عن مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم أبواب خلفية، المقرر عرضه في موسم رمضان 2022، قائلة: "إن قصة المسلسل لم تعمل من قبل"، مؤكدة أنها "ستأخذ المشاهد لمنطقة جديدة عمره ما سمع عنها ولا عمره شافها".

وأبدت غادة عبد الرازق ندمها لدخول الوسط الفني، بسبب تراكمات كثيرة، مؤكدة أن حلمها كان الدخول إلى السلك القضائي مثل والدها الذي تخرج من كلية الحقوق ودخل مجلس الدولة.
ووجهت رسالة دعم للفنانة شيرين عبدالوهاب بعد ظهورها الأخير ومفاجأتها الجمهور بقص شعرها بشكل كامل، قائلة: "شيرين عبدالوهاب متعودة من صغرها على الأزمات، وكانت بتقع وتقوم، يمكن وقعتها هذه المرة فاجأت الجميع".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:48 GMTموسكو تعلق على بيان الدول الغربية بشأن التواجد الروسي في مالي
10:45 GMTالخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي صعد التوترات في أوروبا
10:42 GMTعضو هيئة الدفاع عن صدام يتحدث لسبوتنيك عن كواليس اللحظات الأخيرة وإصرار محاكميه على إعدامه
10:39 GMTزلزال قوي يضرب جنوب إيران
10:38 GMTإيران تطلق لأول مرة معدات بحثية إلى الفضاء عبر صاروخ "سيمرغ" الحامل للأقمار الصناعية
10:37 GMTجرحى في صفوف القوات اليمنية جراء قصف صاروخي لـ"أنصار الله" في شبوة
10:36 GMTفي غاية الدقة... صواريخ القاذفة الروسية "تو-95" تنفذ عبر النافذة
10:35 GMTنتنياهو: إيران تتقدم بسرعة ونفتالي بينيت صامت وينحني أمامها
10:35 GMTسمية الألفي تتحدث عن إصابتها بسرطان الثدي... فيديو
10:33 GMTالرئيس التونسي يقيل والي العاصمة تونس
10:31 GMTالسعودية... البنك المركزي يمدد برنامج تأجيل الدفعات لدعم القطاع الخاص
10:24 GMTدول الخليج 2021 .. مقاطعة لثلاث سنوات واتهامات وتقاضي ومصالحة بعد جهود جبارة للوسطاء
10:22 GMTجنرال إسرائيلي سابق يحذر بلاده من "كارثة" في حال دخولها حرب جديدة
10:21 GMTأضخم ترسانة صواريخ في العالم… ما هي قدرات روسيا الصاروخية؟
10:20 GMTغادة عبد الرازق تكشف مصير عمل مشترك مع ياسمين صبري وتعرب عن ندمها على هذ القرار... فيديو
10:18 GMTتوقعات بتنصيب الحكومة الهولندية الجديدة في 10 يناير
10:17 GMTمن الرياح إلى الطاقة النووية.. كيف تتعاون روسيا والصين في مجال الطاقة؟
10:16 GMTنائب رئيس الحكومة اللبنانية: صندوق النقد يزور لبنان الشهر المقبل ببعثة موسعة
10:15 GMTالرئيس العراقي يدعو البرلمان الجديد للانعقاد في 9 يناير المقبل تمهيدا لتشكيل الحكومة
09:43 GMTإلغاء الاحتفالات بأعياد الميلاد في أبرشيات أرثوذكسية بصعيد مصر