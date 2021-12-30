غادة عبد الرازق تكشف مصير عمل مشترك مع ياسمين صبري وتعرب عن ندمها على هذ القرار... فيديو

كما أبدت ندمها على دخول الوسط الفني مشيرة إلى أن والدها كان سيصبح وزيرا وتمنت لو اتخذت نفس مساره، ووجهت رسالة دعم لشيرين عبد الوهاب مؤكدة أنها مرت بنفس أحاسيسها وتشعر بمعاناتها.وأوضحت غادة عبد الرازق، في لقاء مع "برنامج The Insider بالعربي"، إنه "كان بالفعل هناك مشروع للعمل بينها وبين ياسمين صبري، لكن توقف لأنه يتطلب التحضير لفترة أكثر من عام ونصف بحيث يكون عملا قويا يليق بأن يحمل اسم نجمتين في الدراما".وأبدت غادة عبد الرازق ندمها لدخول الوسط الفني، بسبب تراكمات كثيرة، مؤكدة أن حلمها كان الدخول إلى السلك القضائي مثل والدها الذي تخرج من كلية الحقوق ودخل مجلس الدولة.ووجهت رسالة دعم للفنانة شيرين عبدالوهاب بعد ظهورها الأخير ومفاجأتها الجمهور بقص شعرها بشكل كامل، قائلة: "شيرين عبدالوهاب متعودة من صغرها على الأزمات، وكانت بتقع وتقوم، يمكن وقعتها هذه المرة فاجأت الجميع".
كشفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، لأول مرة، عن كواليس أول مسلسل كان سيجمعها بالفنانة النجمة ياسمين صبري في موسم رمضان 2022 وسبب توقف إنتاجه.
كما أبدت ندمها على دخول الوسط الفني مشيرة إلى أن والدها كان سيصبح وزيرا وتمنت لو اتخذت نفس مساره، ووجهت رسالة دعم لشيرين عبد الوهاب مؤكدة أنها مرت بنفس أحاسيسها وتشعر بمعاناتها.
وأوضحت غادة عبد الرازق، في لقاء مع "برنامج The Insider بالعربي"، إنه "كان بالفعل هناك مشروع للعمل بينها وبين ياسمين صبري، لكن توقف لأنه يتطلب التحضير لفترة أكثر من عام ونصف بحيث يكون عملا قويا يليق بأن يحمل اسم نجمتين في الدراما".
وتحدثت عن مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم أبواب خلفية، المقرر عرضه في موسم رمضان 2022، قائلة: "إن قصة المسلسل لم تعمل من قبل"، مؤكدة أنها "ستأخذ المشاهد لمنطقة جديدة عمره ما سمع عنها ولا عمره شافها".
وأبدت غادة عبد الرازق ندمها لدخول الوسط الفني، بسبب تراكمات كثيرة، مؤكدة أن حلمها كان الدخول إلى السلك القضائي مثل والدها الذي تخرج من كلية الحقوق ودخل مجلس الدولة.
ووجهت رسالة دعم للفنانة شيرين عبدالوهاب بعد ظهورها الأخير ومفاجأتها الجمهور بقص شعرها بشكل كامل، قائلة: "شيرين عبدالوهاب متعودة من صغرها على الأزمات، وكانت بتقع وتقوم، يمكن وقعتها هذه المرة فاجأت الجميع".