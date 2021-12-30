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فرنسا تسجل أكثر من 200 ألف إصابة بكورونا لليوم الثاني على التوالي
فرنسا تسجل أكثر من 200 ألف إصابة بكورونا لليوم الثاني على التوالي
سجلت فرنسا، اليوم الخميس، أكثر من 200 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T19:26+0000
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ووفقا لـ"رويترز"، تم رصد 206 آلاف و243 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا خلال 24 ساعة.وأمس الأربعاء، سجلت فرنسا رقما قياسيا بلغ 208 آلاف و99 إصابة حيث حذر وزير الصحة أوليفيه فيران من "تسونامي" إصابات بكوفيد-19.وقال فيران إنه يتم تسجيل إصابة شخصين بكوفيد-19 كل ثانية في فرنسا.وأضاف أن الوضع مقلق في المستشفيات بسبب المتحور دلتا، مشيرا إلى أن المتحور أوميكرون ليس له تأثير بعد. وأردف أن الإنفلونزا ستزيد الأمور تعقيدا بالنسبة للمستشفيات.يذكر أن عدد الإصابات في بداية ديسمبر/ كانون الأول كان أقل من 50 ألفا يوميا. وقبل شهر من ذلك تخطت البيانات اليومية عتبة الـ 10 آلاف إصابة لأول مرة منذ منتصف سبتمبر/ أيلول.وبلغت إصابات كوفيد-19 على مستوى العالم مستويات قياسية خلال الأيام السبعة الماضية مع انتشار المتحور أوميكرون بشكل سريع الأمر الذي يبقي كثيرا من العمال في بيوتهم ويزيد الإقبال على مراكز الفحص.
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العالم, فرنسا, أخبار العالم الآن, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

فرنسا تسجل أكثر من 200 ألف إصابة بكورونا لليوم الثاني على التوالي

19:26 GMT 30.12.2021
© REUTERS / Eric Gaillardأوروبا تخرج من الحجر الصحي وتعود إلى الحياة الطبيعية - كورونا، فرنسا، مايو 2020
أوروبا تخرج من الحجر الصحي وتعود إلى الحياة الطبيعية - كورونا، فرنسا، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / Eric Gaillard
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سجلت فرنسا، اليوم الخميس، أكثر من 200 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي.
ووفقا لـ"رويترز"، تم رصد 206 آلاف و243 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا خلال 24 ساعة.
وأمس الأربعاء، سجلت فرنسا رقما قياسيا بلغ 208 آلاف و99 إصابة حيث حذر وزير الصحة أوليفيه فيران من "تسونامي" إصابات بكوفيد-19.
وقال فيران إنه يتم تسجيل إصابة شخصين بكوفيد-19 كل ثانية في فرنسا.
مواطنون في ساحة تروكاديرو، بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في فرنسا، 12 مايو/ أيار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
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وأضاف أن الوضع مقلق في المستشفيات بسبب المتحور دلتا، مشيرا إلى أن المتحور أوميكرون ليس له تأثير بعد. وأردف أن الإنفلونزا ستزيد الأمور تعقيدا بالنسبة للمستشفيات.

يذكر أن عدد الإصابات في بداية ديسمبر/ كانون الأول كان أقل من 50 ألفا يوميا. وقبل شهر من ذلك تخطت البيانات اليومية عتبة الـ 10 آلاف إصابة لأول مرة منذ منتصف سبتمبر/ أيلول.
وبلغت إصابات كوفيد-19 على مستوى العالم مستويات قياسية خلال الأيام السبعة الماضية مع انتشار المتحور أوميكرون بشكل سريع الأمر الذي يبقي كثيرا من العمال في بيوتهم ويزيد الإقبال على مراكز الفحص.
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