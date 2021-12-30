كيروش في مرمى الانتقادات وقائمة الـ25 لاعبا لأمم أفريقيا تصطدم برفض جماهيري
فاجأ المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، البرتغالي كارلوس كيروش، الجميع باختيارات قائمة المنتخب الأول لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.
وأثارت اختيارات كيروش، جدلًا ورفضًا كبيرًا في الوسط الرياضي بسبب استبعاد بعض الأسماء المتوهجة في الدوري المصري، والمحترفين المتألقين في الخارج.
وضمت قائمة منتخب مصر 25 لاعبًا، فيما استبعد، محمد فوزي حارس الإسماعيي، في مركز حراسة المرمى، بالإضافة إلى المدافعين محمد هاني، ومحمد حمدي، وأحمد ياسين، ومروان داود، ومحمد فتح الله، وأحمد رمضان بيكهام.
5 نقاط تؤكد ان اختيارات كيروش الفنية في قائمة كاس الامم وبعد مقارنتها باختياراته في كاس العرب هنلاقي انها " غير منطقية وغير مبنية علي نظام واضح" 👇👇👇 pic.twitter.com/TPTJaVFXnu— Karim Said- كريم سعيد (@KarimSaid) December 29, 2021
واستبعد كيروش أيضا في منتصف الملعب، محمد مجدي أفشة، ومصطفى فتحي، وابراهيم عادل، وأحمد رفعت، وأحمد نبيل دونجا، وأحمد حسن كوكا، وأحمد ياسر ريان، ومروان حمدي.
يا رب يكون هو صح فى إختياراته 🙄 pic.twitter.com/qBdRuraEBt— Karim Khattab (@karimkhattab_) December 29, 2021
وواجه كارلوس كيروش وجهازه المعاون انتقادات بالجملة بسبب استبعاد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، إضافة إلى اللاعب الذي تألق في كأس العرب الأخيرة أحمد رفعت، بالإضافة لضم 4 حراس مرمى، ومهاجمين اثنين فقط واستبعاد أحمد حسن كوكا وأحمد ياسر ريان المتألقين في الدوري التركي.
ايه هو الجنون؟— Karim Said- كريم سعيد (@KarimSaid) December 29, 2021
* ان الكاف يسمح للمنتخبات بضم 28 لاعب للقائمة بسبب ظروف كورونا .. وكيروش يكتفي بضم 25 لاعب فقط!!
طيب .. ايه هو الجنان؟!
** ان كيروش ميضمش قفشة افضل صانع العاب في مصر خلال عام 2021!!!
فيما وصف آخرون كيروش بالجنون، متسائلين كيف يكتفي بضم 25 لاعب فقط، مع أن الكاف يسمح للمنتخبات بضم 28 لاعب للقائمة بسبب ظروف فيروس كورونا.
السؤال: ليه كيروش ضم ٢٥ لعيب وهو متاح له ضم ٢٨ تحسبا لأي إصابات بكورونا ؟— Ibrahim fayek - إبراهيم فايق (@IbrahimFayek) December 29, 2021
الاجابه: مبيحبش الزحمه في التمرين.. قال كفاية ٢٥ ولو احتاجنا لاعيبه نبعت نجيب من مصر.
سلام عليكم 👋