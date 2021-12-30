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لحظة إطلاق صاروخ "سيمرغ" الإيراني إلى الفضاء ومواصفات... فيديو
لحظة إطلاق صاروخ "سيمرغ" الإيراني إلى الفضاء ومواصفات... فيديو
استطاعت إيران تنفيذ عملية ناجحة لإطلاق صاروخ "سيمرغ" المخصص لحمل الأقمار الصناعية إلى الفضاء ونشرت وكالة إيرانية مقطع فيديو يرصد عملية الإطلاق. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T13:48+0000
2021-12-30T13:48+0000
رصد عسكري
أخبار إيران
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وقالت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الخميس، إن الصاروخ كان يحمل 3 شحنات بحثية إلى الفضاء.وأوضحت الدفاع الإيرانية أن الصاروخ وصل إلى ارتفاع 470 كيلومترا، مشيرة إلى أنه انطلق بسرعة وصلت إلى 7350 مترا في الثانية.ونشر موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي تقريرا عن "سيمرغ"، مشيرا إلى أنه صاروخ حامل للأقمار الصناعية يمكنه الوصول إلى ارتفاع 500 كيلومترا.ويعمل الصاروخ بالوقود السائل وهو مكون من مرحلتين ويصل طوله إلى 27 وقطر المرحلة الأولى 2.3 متر وقطر المرحلة الثانية 1.25 مترا، ويتم إطلاقه من قواعد أرضية.ويقول الموقع إن العديد من مكونات صاروخ "سيمرغ" المخصص للأغراض الفضائية، يمكن إعادة استخدامها في تطوير صواريخ باليستية بعيدة المدى.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/ما-هي-قدرات-إيران-الصاروخية-في-2021؟-1054571345.html
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رصد عسكري, أخبار إيران

لحظة إطلاق صاروخ "سيمرغ" الإيراني إلى الفضاء ومواصفات... فيديو

13:48 GMT 30.12.2021
© AP Photo / Vahid Reza Alaeiصاروخ فضاء إيراني يحمل القمر الصناعي سفير عام 2011
صاروخ فضاء إيراني يحمل القمر الصناعي سفير عام 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© AP Photo / Vahid Reza Alaei
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استطاعت إيران تنفيذ عملية ناجحة لإطلاق صاروخ "سيمرغ" المخصص لحمل الأقمار الصناعية إلى الفضاء ونشرت وكالة إيرانية مقطع فيديو يرصد عملية الإطلاق.
وقالت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الخميس، إن الصاروخ كان يحمل 3 شحنات بحثية إلى الفضاء.
وأوضحت الدفاع الإيرانية أن الصاروخ وصل إلى ارتفاع 470 كيلومترا، مشيرة إلى أنه انطلق بسرعة وصلت إلى 7350 مترا في الثانية.
ونشر موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي تقريرا عن "سيمرغ"، مشيرا إلى أنه صاروخ حامل للأقمار الصناعية يمكنه الوصول إلى ارتفاع 500 كيلومترا.
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ويعمل الصاروخ بالوقود السائل وهو مكون من مرحلتين ويصل طوله إلى 27 وقطر المرحلة الأولى 2.3 متر وقطر المرحلة الثانية 1.25 مترا، ويتم إطلاقه من قواعد أرضية.
ويقول الموقع إن العديد من مكونات صاروخ "سيمرغ" المخصص للأغراض الفضائية، يمكن إعادة استخدامها في تطوير صواريخ باليستية بعيدة المدى.
© Sputnikقدرات إيران الصاروخية في 2021
قدرات إيران الصاروخية في 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
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