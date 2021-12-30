لحظة إطلاق صاروخ "سيمرغ" الإيراني إلى الفضاء ومواصفات... فيديو

وقالت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الخميس، إن الصاروخ كان يحمل 3 شحنات بحثية إلى الفضاء.وأوضحت الدفاع الإيرانية أن الصاروخ وصل إلى ارتفاع 470 كيلومترا، مشيرة إلى أنه انطلق بسرعة وصلت إلى 7350 مترا في الثانية.ونشر موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي تقريرا عن "سيمرغ"، مشيرا إلى أنه صاروخ حامل للأقمار الصناعية يمكنه الوصول إلى ارتفاع 500 كيلومترا.ويعمل الصاروخ بالوقود السائل وهو مكون من مرحلتين ويصل طوله إلى 27 وقطر المرحلة الأولى 2.3 متر وقطر المرحلة الثانية 1.25 مترا، ويتم إطلاقه من قواعد أرضية.ويقول الموقع إن العديد من مكونات صاروخ "سيمرغ" المخصص للأغراض الفضائية، يمكن إعادة استخدامها في تطوير صواريخ باليستية بعيدة المدى.
وأوضحت الدفاع الإيرانية أن الصاروخ وصل إلى ارتفاع 470 كيلومترا، مشيرة إلى أنه انطلق بسرعة وصلت إلى 7350 مترا في الثانية.
اعلن المتحدث باسم قوة الفضاء الخارجي التابعة لـ #وزارة_الدفاع واسناد القوات المسلحة، اطلاق الصاروخ الحامل للاقمار الصناعية #سيمرغ بنجاح؛ مضيفا ان الصاروغ محمل بـ 3 شحنات من الاجهزة العلمية والبحثية. pic.twitter.com/0RyRo2DLek