مجلس الأمن القومي الأوكراني لا يرى خطرا من الحشود العسكرية الروسية على حدود البلاد
أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، اليوم الخميس، إنه حتى الآن لا يرى خطرا من الحشود العسكرية الروسية على الحدود مع بلاده.
موسكو - سبوتنيك. وقال دانيلوف في إحاطة: "حتى الآن لا توجد هذه الأمور (خطر "غزو" روسي واسع النطاق)، لا داعي لإخافة الناس وتضخيم الأمور، والوضع مسيطر عليه ونحن نفهم ما يحدث، أما بالنسبة للوضع الذي تتحدثون عنه (الأحكام العرفية) فهذا سيعتمد على الظروف... لا توجد مثل هذه الظروف حتى الآن وإن وجدت فسنقوم بإخطار العامة على الفور. بالإضافة إلى ذلك، فإن متخصصينا يقولون إن روسيا لا تستطيع القيام بغزو واسع النطاق".
هذا وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم، أن تصريحات كييف تؤكد عدم وجود حشود روسية على الحدود.
وقال بيسكوف: "نحن نتحدث عن الأراضي الروسية. بالطبع تنقل قواتنا المسلحة على أراضينا، هو أمر يخصنا فقط. كما تعلمون توجد آراء مختلفة حول هذا الموضوع. على سبيل المثال، يؤكد بعض ممثلي القيادة الأوكرانية أنهم لا يسجلون أي حشد استثنائي للقوات الروسية بالقرب من الحدود، بالقدر الذي يمكن أن يثير قلق الأوكرانيين. يجب أن تؤخذ هذه التصريحات بالاعتبار كذلك".
وفي وقت سابق، أعلن دانيلوف، أن سلطات بلاده لا تلاحظ تركيزا كبيرا للقوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا.
وقال رومان كوستينكو سكرتير لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني، إنه لا يوجد اليوم سبب جدي، للاعتقاد بأن روسيا ستغزو أوكرانيا.
هذا وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم، أن تصريحات كييف تؤكد عدم وجود حشود روسية على الحدود.
وقال بيسكوف: "نحن نتحدث عن الأراضي الروسية. بالطبع تنقل قواتنا المسلحة على أراضينا، هو أمر يخصنا فقط. كما تعلمون توجد آراء مختلفة حول هذا الموضوع. على سبيل المثال، يؤكد بعض ممثلي القيادة الأوكرانية أنهم لا يسجلون أي حشد استثنائي للقوات الروسية بالقرب من الحدود، بالقدر الذي يمكن أن يثير قلق الأوكرانيين. يجب أن تؤخذ هذه التصريحات بالاعتبار كذلك".
وفي وقت سابق، أعلن دانيلوف، أن سلطات بلاده لا تلاحظ تركيزا كبيرا للقوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا.
وقال رومان كوستينكو سكرتير لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني، إنه لا يوجد اليوم سبب جدي، للاعتقاد بأن روسيا ستغزو أوكرانيا.