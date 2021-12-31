https://arabic.sputniknews.com/20211231/السودان-يعلن-مقتل-4-متظاهرين-وإصابة-298-آخرين-خلال-احتجاجات-أمس-1054789597.html

السودان يعلن مقتل 4 متظاهرين وإصابة 298 آخرين خلال احتجاجات أمس

السودان يعلن مقتل 4 متظاهرين وإصابة 298 آخرين خلال احتجاجات أمس

أعلنت الشرطة السودانية، مقتل 4 من المتظاهرين وإصابة 297 آخرين وكذلك إصابة 53 من أفرادها وحرق مركبات شرطية خلال الاحتجاجات التي اندلعت أمس الخميس. 31.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-31T10:20+0000

2021-12-31T10:20+0000

2021-12-31T10:20+0000

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

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وحسب وكالة الأنباء السودانية، قالت الشرطة في بيان اليوم الجمعة، إن بعض العناصر المحترفة استغلوا المظاهرات للتحريض على أعمال التخريب والاعتداء علي القوات بتكتيك واضح ومنظم، بدلا عن التعبير السلمي عن مطالبهم.وأشارت إلى أن ذلك أخرج المظاهرات عن مسارها السلمي إلى العنف والمواجهة.كما أعربت الشرطة السودانية عنن أسفها واستنكارها لأي تجاوزات حدثت من كل الأطراف وأدت الي خسائر بشرية أو إتلاف للممتلكات العامة والخاصة.وشهد السودان تظاهرات وسط إجراءات حكومية مشددة وقطع الطرق والاتصالات، وأعلن المتظاهرون أن وجهتهم هي القصر الجمهوري، حيث استطاعوا الوصول إليه في تظاهرات الأسبوع الماضي قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تفريقهم.وتطالب الأحزاب المدنية ولجان المقاومة التي نظمت عدة احتجاجات حاشدة بحكم مدني كامل تحت شعار "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية".وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، لينهي بذلك الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.وفي يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، ، اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.وتتوالى على مدن السودان خاصة العاصمة الخرطوم، تظاهرات رافضة للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان.

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