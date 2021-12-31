تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211231/السودان-يعلن-مقتل-4-متظاهرين-وإصابة-298-آخرين-خلال-احتجاجات-أمس-1054789597.html
السودان يعلن مقتل 4 متظاهرين وإصابة 298 آخرين خلال احتجاجات أمس
السودان يعلن مقتل 4 متظاهرين وإصابة 298 آخرين خلال احتجاجات أمس
أعلنت الشرطة السودانية، مقتل 4 من المتظاهرين وإصابة 297 آخرين وكذلك إصابة 53 من أفرادها وحرق مركبات شرطية خلال الاحتجاجات التي اندلعت أمس الخميس. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T10:20+0000
2021-12-31T10:20+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102968/76/1029687642_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_1b0065d57fd32def5cc4de60e99219ca.jpg
وحسب وكالة الأنباء السودانية، قالت الشرطة في بيان اليوم الجمعة، إن بعض العناصر المحترفة استغلوا المظاهرات للتحريض على أعمال التخريب والاعتداء علي القوات بتكتيك واضح ومنظم، بدلا عن التعبير السلمي عن مطالبهم.وأشارت إلى أن ذلك أخرج المظاهرات عن مسارها السلمي إلى العنف والمواجهة.كما أعربت الشرطة السودانية عنن أسفها واستنكارها لأي تجاوزات حدثت من كل الأطراف وأدت الي خسائر بشرية أو إتلاف للممتلكات العامة والخاصة.وشهد السودان تظاهرات وسط إجراءات حكومية مشددة وقطع الطرق والاتصالات، وأعلن المتظاهرون أن وجهتهم هي القصر الجمهوري، حيث استطاعوا الوصول إليه في تظاهرات الأسبوع الماضي قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تفريقهم.وتطالب الأحزاب المدنية ولجان المقاومة التي نظمت عدة احتجاجات حاشدة بحكم مدني كامل تحت شعار "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية".وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، لينهي بذلك الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.وفي يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، ، اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.وتتوالى على مدن السودان خاصة العاصمة الخرطوم، تظاهرات رافضة للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان.
https://arabic.sputniknews.com/20211231/بلينكن-واشنطن-منزعجة-للغاية-من-تقارير-عن-استخدام-القوة-المميتة-ضد-محتجين-في-السودان-1054781189.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102968/76/1029687642_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_59ce5cb72b6c967e9b65cc16a3ca9fea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم

السودان يعلن مقتل 4 متظاهرين وإصابة 298 آخرين خلال احتجاجات أمس

10:20 GMT 31.12.2021
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLYعناصر الشرطة السودانية
عناصر الشرطة السودانية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY
تابعنا عبر
أعلنت الشرطة السودانية، مقتل 4 من المتظاهرين وإصابة 297 آخرين وكذلك إصابة 53 من أفرادها وحرق مركبات شرطية خلال الاحتجاجات التي اندلعت أمس الخميس.
وحسب وكالة الأنباء السودانية، قالت الشرطة في بيان اليوم الجمعة، إن بعض العناصر المحترفة استغلوا المظاهرات للتحريض على أعمال التخريب والاعتداء علي القوات بتكتيك واضح ومنظم، بدلا عن التعبير السلمي عن مطالبهم.
وأشارت إلى أن ذلك أخرج المظاهرات عن مسارها السلمي إلى العنف والمواجهة.

وأوضحت أنه نتيجة المواجهات حدثت 4 وفيات وإصابة عدد 297 متظاهر وإصابة عدد 53 من قوات الشرطة منهم عدد 2 من الضباط وحرق 3 مركبات شرطية.

كما أعربت الشرطة السودانية عنن أسفها واستنكارها لأي تجاوزات حدثت من كل الأطراف وأدت الي خسائر بشرية أو إتلاف للممتلكات العامة والخاصة.
مظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
بلينكن: واشنطن منزعجة للغاية من تقارير عن استخدام القوة المميتة ضد محتجين في السودان
01:23 GMT
وشهد السودان تظاهرات وسط إجراءات حكومية مشددة وقطع الطرق والاتصالات، وأعلن المتظاهرون أن وجهتهم هي القصر الجمهوري، حيث استطاعوا الوصول إليه في تظاهرات الأسبوع الماضي قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تفريقهم.
وتطالب الأحزاب المدنية ولجان المقاومة التي نظمت عدة احتجاجات حاشدة بحكم مدني كامل تحت شعار "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية".
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، لينهي بذلك الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.
وفي يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، ، اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
وتتوالى على مدن السودان خاصة العاصمة الخرطوم، تظاهرات رافضة للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:25 GMT"حلاق الشوارع" في طرابلس اللبنانية يقدم خدماته بـ12 سنت أو بالمجان
11:13 GMTفي بيان عاجل.. "فيفا" يحدد بديل أوكلاند سيتي بعد انسحابه من مونديال الأندية
11:13 GMTوزير التجارة الجزائري: مستمرون في سياسة الدعم الاجتماعي بـ20 مليار دولار
11:11 GMTالعربات المدرعة الروسية "أتليت" تجتاز اختبارات بنجاح
11:08 GMTألمانيا تؤكد دعمها الكامل لفرنسا في رئاسة الاتحاد الأوروبي بهدف "أوروبا ذات سيادة أكبر"
11:03 GMTالعراق... التحقيق مع قائد شرطة بابل بسبب مجزرة جبلة
10:50 GMTالخارجية الصينية: شي جين بينغ يأمل في تطوير التعاون مع روسيا في عام 2022
10:48 GMTإيران تعلن استئناف إرسال الزوار إلى سوريا اعتبارا من الأسبوع المقبل
10:47 GMTمليارات اليورو في أيام قليلة... حكومة ميركل تبيع أسلحة قبل الاستقالة
10:45 GMTجباروف: بوتين لا ينوي التراجع ووقت التنازلات قد ولى
10:44 GMTأوكلاند سيتي يبلغ "فيفا" بانسحابه رسميا من كأس العالم للأندية 2021
10:27 GMTتشاووش أوغلو يقول إن اليونان تقوم بخطوات استفزازية
10:25 GMTكم عدد حبات الموز والبيض التي يجب تناولها يوميا
10:22 GMTحفيد شارل ديغول يصف بوتين بكلمة واحدة
10:20 GMTالسودان يعلن مقتل 4 متظاهرين وإصابة 298 آخرين خلال احتجاجات أمس
10:18 GMTالوضع ينذر بكارثة.. المخابرات السودانية تقول إن أمر الطوارئ صدر لمواجهة "تدهور خطير"
10:14 GMTالكثيرون يحبون هذه الأطعمة لكنها تسبب السرطان وتزيد من ضغط الدم
10:11 GMTإسرائيل: وقعنا عقدا مع الولايات المتحدة الأمريكية لشراء 14 طائرة بـ3.1 مليار دولار
10:05 GMTأمريكا تقرر دعم "الأونروا" بـ 99 مليون دولار
09:58 GMTأردوغان يطالب الأتراك بالحفاظ على مدخراتهم بالعملة المحلية... فيديو