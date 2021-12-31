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فرنسا: إطلاق إيران صاروخا للفضاء يعد انتهاكا لقوانين الأمم المتحدة
فرنسا: إطلاق إيران صاروخا للفضاء يعد انتهاكا لقوانين الأمم المتحدة
قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، إن إطلاق إيران صاروخا للفضاء يعد انتهاكا لقوانين الأمم المتحدة. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T14:59+0000
2021-12-31T14:59+0000
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وأضاف الخارجية في بيان لها، أن "استخدام إيران صاروخا لإطلاق الأقمار الصناعية في إرسال ثلاثة أجهزة بحثية إلى الفضاء يمثل انتهاكا لقوانين الأمم المتحدة"، بحسب وكالة "رويترز".وأشارت إلى أن "عملية الإطلاق أمر مؤسف بدرجة أكبر، لأنها جرت في وقت تحرز فيه المحادثات النووية مع القوى العالمية تقدما".واستطاعت إيران تنفيذ عملية ناجحة لإطلاق صاروخ "سيمرغ" المخصص لحمل الأقمار الصناعية إلى الفضاء، ونشرت وكالة إيرانية مقطع فيديو يرصد عملية الإطلاق.وقالت وزارة الدفاع الإيرانية، أمس الخميس، إن الصاروخ كان يحمل 3 شحنات بحثية إلى الفضاء.وأوضحت الدفاع الإيرانية أن الصاروخ وصل إلى ارتفاع 470 كيلومترا، مشيرة إلى أنه انطلق بسرعة وصلت إلى 7350 مترا في الثانية.ونشر موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي تقريرا عن "سيمرغ"، مشيرا إلى أنه صاروخ حامل للأقمار الصناعية يمكنه الوصول إلى ارتفاع 500 كيلومتر.ويعمل الصاروخ بالوقود السائل وهو مكون من مرحلتين ويصل طوله إلى 27 وقطر المرحلة الأولى 2.3 متر وقطر المرحلة الثانية 1.25 مترا، ويتم إطلاقه من قواعد أرضية.ويقول الموقع إن العديد من مكونات صاروخ "سيمرغ" المخصص للأغراض الفضائية، يمكن إعادة استخدامها في تطوير صواريخ باليستية بعيدة المدى.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/لحظة-إطلاق-صاروخ-سيمرغ-الإيراني-إلى-الفضاء-ومواصفات-فيديو-1054767791.html
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أخبار إيران, أخبار فرنسا

فرنسا: إطلاق إيران صاروخا للفضاء يعد انتهاكا لقوانين الأمم المتحدة

14:59 GMT 31.12.2021
© AFP 2021 / Pierre Bousselوزارة الخارجية الفرنسية
وزارة الخارجية الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© AFP 2021 / Pierre Boussel
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قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، إن إطلاق إيران صاروخا للفضاء يعد انتهاكا لقوانين الأمم المتحدة.
وأضاف الخارجية في بيان لها، أن "استخدام إيران صاروخا لإطلاق الأقمار الصناعية في إرسال ثلاثة أجهزة بحثية إلى الفضاء يمثل انتهاكا لقوانين الأمم المتحدة"، بحسب وكالة "رويترز".
صاروخ فضاء إيراني يحمل القمر الصناعي سفير عام 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
لحظة إطلاق صاروخ "سيمرغ" الإيراني إلى الفضاء.. ما هي مواصفاته؟.. فيديو
أمس, 13:48 GMT
وأشارت إلى أن "عملية الإطلاق أمر مؤسف بدرجة أكبر، لأنها جرت في وقت تحرز فيه المحادثات النووية مع القوى العالمية تقدما".
واستطاعت إيران تنفيذ عملية ناجحة لإطلاق صاروخ "سيمرغ" المخصص لحمل الأقمار الصناعية إلى الفضاء، ونشرت وكالة إيرانية مقطع فيديو يرصد عملية الإطلاق.
وقالت وزارة الدفاع الإيرانية، أمس الخميس، إن الصاروخ كان يحمل 3 شحنات بحثية إلى الفضاء.
وأوضحت الدفاع الإيرانية أن الصاروخ وصل إلى ارتفاع 470 كيلومترا، مشيرة إلى أنه انطلق بسرعة وصلت إلى 7350 مترا في الثانية.
ونشر موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي تقريرا عن "سيمرغ"، مشيرا إلى أنه صاروخ حامل للأقمار الصناعية يمكنه الوصول إلى ارتفاع 500 كيلومتر.
ويعمل الصاروخ بالوقود السائل وهو مكون من مرحلتين ويصل طوله إلى 27 وقطر المرحلة الأولى 2.3 متر وقطر المرحلة الثانية 1.25 مترا، ويتم إطلاقه من قواعد أرضية.
ويقول الموقع إن العديد من مكونات صاروخ "سيمرغ" المخصص للأغراض الفضائية، يمكن إعادة استخدامها في تطوير صواريخ باليستية بعيدة المدى.
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