https://arabic.sputniknews.com/20211231/مسؤول-إيراني-يعلن-فشل-صاروخ-أطلق-إلى-الفضاء-في-وضع-حمولته-في-المدار-1054805013.html

مسؤول إيراني يعلن فشل صاروخ أطلق إلى الفضاء في وضع حمولته في المدار

مسؤول إيراني يعلن فشل صاروخ أطلق إلى الفضاء في وضع حمولته في المدار

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، اليوم الجمعة، إن الصاروخ الذي أطلقته إيران إلى الفضاء أمس الخميس فشل في وضع ثلاثة... 31.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-31T18:55+0000

2021-12-31T18:55+0000

2021-12-31T19:00+0000

الشرق الأوسط

إيران

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وأوضح المتحدث في تقرير وثائقي عن عملية الإطلاق أذيع على التلفزيون الرسمي ونشر على الموقع الإلكتروني "من أجل وضع الحمولة في المدار كان الأمر يتطلب أن تتجاوز سرعة الصاروخ 7600 (متر في الثانية)، نحن وصلنا إلى 7350".واستطاعت إيران تنفيذ عملية ناجحة لإطلاق صاروخ "سيمرغ" المخصص لحمل الأقمار الصناعية إلى الفضاء ونشرت وكالة إيرانية مقطع فيديو يرصد عملية الإطلاق.وقالت وزارة الدفاع الإيرانية، يوم أمس الخميس، إن الصاروخ كان يحمل 3 شحنات بحثية إلى الفضاء.وأوضحت الدفاع الإيرانية أن الصاروخ وصل إلى ارتفاع 470 كيلومترا، مشيرة إلى أنه انطلق بسرعة وصلت إلى 7350 مترا في الثانية.ونشر موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي تقريرا عن "سيمرغ"، مشيرا إلى أنه صاروخ حامل للأقمار الصناعية يمكنه الوصول إلى ارتفاع 500 كيلومترا.ويعمل الصاروخ بالوقود السائل وهو مكون من مرحلتين ويصل طوله إلى 27 وقطر المرحلة الأولى 2.3 متر وقطر المرحلة الثانية 1.25 مترا، ويتم إطلاقه من قواعد أرضية.ويقول الموقع إن العديد من مكونات صاروخ "سيمرغ" المخصص للأغراض الفضائية، يمكن إعادة استخدامها في تطوير صواريخ باليستية بعيدة المدى.

https://arabic.sputniknews.com/20211231/فرنسا-إطلاق-إيران-صاروخا-للفضاء-يعد-انتهاكا-لقوانين-الأمم-المتحدة-1054799406.html

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الشرق الأوسط, إيران