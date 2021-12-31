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https://arabic.sputniknews.com/20211231/مستشار-البرهان-استمرار-المظاهرات-إهدارا-واستنزافا-لن-يصل-بالبلاد-إلى-حل-سياسي-1054799678.html
مستشار البرهان: استمرار المظاهرات "إهدارا واستنزافا" لن يصل بالبلاد إلى حل سياسي
مستشار البرهان: استمرار المظاهرات "إهدارا واستنزافا" لن يصل بالبلاد إلى حل سياسي
أكد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الجمعة، أن استمرار المظاهرات يعد "إهدارا واستنزافا" لن يصل بالبلاد إلى حل... 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T14:59+0000
2021-12-31T14:59+0000
العالم العربي
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وقال أبو هاجة في تصريح لوكالة الأنباء السودانية الرسمية، إن "استمرار المظاهرات بشكلها الحالي ما هي إلا استنزاف مادي ونفسي وذهني، وإهدار للطاقات والوقت لن يصل بالسودان إلى حل سياسي".وأضاف "التوافق الوطني والالتفاف حول قضايا البلاد العليا والحوار هو الطريق الأوحد نحو استقرار السودان"، مشيرا إلى أن "هناك أياد خفية تحاول جر البلاد نحو الفوضى، وهي لا تريد انتخابات أو ديمقراطية، وإنما تريد فترة انتقالية إلى ما لا نهاية".هذا وأعلنت الشرطة السودانية، في وقت سابق، مقتل 4 من المتظاهرين وإصابة 297 آخرين وكذلك إصابة 53 من أفرادها وحرق مركبات شرطية خلال الاحتجاجات التي اندلعت أمس الخميس.وحسب وكالة الأنباء السودانية، قالت الشرطة في بيان اليوم الجمعة، إن بعض العناصر المحترفة استغلوا المظاهرات للتحريض على أعمال التخريب والاعتداء علي القوات بتكتيك واضح ومنظم، بدلا عن التعبير السلمي عن مطالبهم، مشيرة إلى أن ذلك أخرج المظاهرات عن مسارها السلمي إلى العنف والمواجهة.وأوضحت أنه نتيجة المواجهات حدثت 4 وفيات وإصابة عدد 297 متظاهر وإصابة عدد 53 من قوات الشرطة منهم عدد 2 من الضباط وحرق 3 مركبات شرطية.كما أعربت الشرطة السودانية عنن أسفها واستنكارها لأي تجاوزات حدثت من كل الأطراف وأدت الي خسائر بشرية أو إتلاف للممتلكات العامة والخاصة.وشهد السودان تظاهرات وسط إجراءات حكومية مشددة وقطع الطرق والاتصالات، وأعلن المتظاهرون أن وجهتهم هي القصر الجمهوري، حيث استطاعوا الوصول إليه في تظاهرات الأسبوع الماضي قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تفريقهم.وتطالب الأحزاب المدنية ولجان المقاومة التي نظمت عدة احتجاجات حاشدة بحكم مدني كامل تحت شعار "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية".
https://arabic.sputniknews.com/20211231/السودان-يعلن-مقتل-4-متظاهرين-وإصابة-298-آخرين-خلال-احتجاجات-أمس-1054789597.html
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العالم العربي

مستشار البرهان: استمرار المظاهرات "إهدارا واستنزافا" لن يصل بالبلاد إلى حل سياسي

14:59 GMT 31.12.2021
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHمظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021
مظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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أكد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الجمعة، أن استمرار المظاهرات يعد "إهدارا واستنزافا" لن يصل بالبلاد إلى حل سياسي.
وقال أبو هاجة في تصريح لوكالة الأنباء السودانية الرسمية، إن "استمرار المظاهرات بشكلها الحالي ما هي إلا استنزاف مادي ونفسي وذهني، وإهدار للطاقات والوقت لن يصل بالسودان إلى حل سياسي".
وأضاف "التوافق الوطني والالتفاف حول قضايا البلاد العليا والحوار هو الطريق الأوحد نحو استقرار السودان"، مشيرا إلى أن "هناك أياد خفية تحاول جر البلاد نحو الفوضى، وهي لا تريد انتخابات أو ديمقراطية، وإنما تريد فترة انتقالية إلى ما لا نهاية".
وتابع قائلا: "الجهات مرصودة ومعروفة (دون تسميتها) ولن يُسمح لها بجر البلاد إلى الهاوية وتطبيق مخططات الخراب التي نُفذت في دول أخرى".
هذا وأعلنت الشرطة السودانية، في وقت سابق، مقتل 4 من المتظاهرين وإصابة 297 آخرين وكذلك إصابة 53 من أفرادها وحرق مركبات شرطية خلال الاحتجاجات التي اندلعت أمس الخميس.
وحسب وكالة الأنباء السودانية، قالت الشرطة في بيان اليوم الجمعة، إن بعض العناصر المحترفة استغلوا المظاهرات للتحريض على أعمال التخريب والاعتداء علي القوات بتكتيك واضح ومنظم، بدلا عن التعبير السلمي عن مطالبهم، مشيرة إلى أن ذلك أخرج المظاهرات عن مسارها السلمي إلى العنف والمواجهة.
وأوضحت أنه نتيجة المواجهات حدثت 4 وفيات وإصابة عدد 297 متظاهر وإصابة عدد 53 من قوات الشرطة منهم عدد 2 من الضباط وحرق 3 مركبات شرطية.
كما أعربت الشرطة السودانية عنن أسفها واستنكارها لأي تجاوزات حدثت من كل الأطراف وأدت الي خسائر بشرية أو إتلاف للممتلكات العامة والخاصة.
وشهد السودان تظاهرات وسط إجراءات حكومية مشددة وقطع الطرق والاتصالات، وأعلن المتظاهرون أن وجهتهم هي القصر الجمهوري، حيث استطاعوا الوصول إليه في تظاهرات الأسبوع الماضي قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تفريقهم.
عناصر الشرطة السودانية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
السودان يعلن مقتل 4 متظاهرين وإصابة 298 آخرين خلال احتجاجات أمس
10:20 GMT
وتطالب الأحزاب المدنية ولجان المقاومة التي نظمت عدة احتجاجات حاشدة بحكم مدني كامل تحت شعار "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية".
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