https://arabic.sputniknews.com/20220101/إعلام-الأهلي-يطالب-وليد-سليمان-بالاعتزال-1054814940.html

إعلام: الأهلي يطالب وليد سليمان بالاعتزال

إعلام: الأهلي يطالب وليد سليمان بالاعتزال

أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت، بأن النادي الأهلي المصري قد استقر على عدم تجديد عقد نجم القلعة الحمراء وليد سليمان والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي. 01.01.2022, سبوتنيك عربي

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رياضة

وليد سليمان

ماتش الأهلي اليوم

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وحسب موقع "اليوم السابع"، فإن إدارة النادي الأهلي تنوي عقد جلسة مع اللاعب خلال الفترة المقبلة لفتح هذا الملف.تكريم وتقديروكشف الموقع أن النادي الأهلي سيتقدم بأكثر من عرض لوليد سليمان ما بين الاتجاه إلى العمل الإداري أو الفني وبين العمل الإعلامي في قناة النادي وفقا لرغبته في المجال المفضل له بعد الاعتزال.وذلك بالإضافة لتنظيم مباراة اعتزال تليق باللاعب بعد نهاية الموسم الحالي، ليكون أفضل تكريم له على فترة عطائه التي استمرت لأكثر من 10 سنوات مع الأهلي.وكان وليد سليمان قد كشف، في وقت سابق، في تصريحات تلفزيونية أن عقده مع المارد الأحمر يتبقى فيه موسم إضافي، مؤكدا أنه يتمنى الاعتزال مع النادي الأهلي. وأكد أن النادي الأهلي إذا أراد استمراره مع الفريق لموسم إضافي فهو مرحب بذلك، وإذا لم يريد فهو تحت أمر النادي ولا يفكر في اللعب لأي نادي آخر حال رحيله عن الأحمر.تهديد باعتزال كرة القدموكان سليمان (37 عاما)، قد انتقل إلى النادي الأهلي فى موسم 2010 / 2011 في صفقة بلغت 8 ملايين جنيه وكانت هي الأغلى للنادي الأهلي في هذا الموسم، بعد أن هدد سليمان باعتزال كرة القدم حال عدم موافقة نادي إنبي على ارتدائه للقميص الأحمر.ويعد وليد سليمان من أبرز نجوم الأهلي في العقد الأخير، حيث ساهم بقوة في تتويج المارد الأحمر بالعديد من الألقاب، القارية والمحلية، ولا تنسى جماهير الأحمر تمسك اللاعب بانتقاله للنادي ورفضه الضغوط للانتقال للزمالك.ويعد وليد سليمان واحدًا من اللاعبين الأساسيين الذي يعتمد عليهم أي مدرب تولى القيادة الفنية للنادي الأهلي، خصوصًا أنه من اللاعبين الذين يصنعون الفارق، ويمتلكون مهارات كبيرة بجانب الروح العالية.مسيرة حافلة بالبطولاتوحقق وليد سليمان مع الأهلي خلال مسيرته 22 بطولة منها 7 ألقاب دوري، و2 كأس مصر، و4 كأس السوبر المحلي، بالإضافة إلى 4 دوري أبطال أفريقيا، 4 سوبر أفريقي ولقب للكونفدرالية.وشارك وليد سليمان مع الأهلي فى كأس العالم للأندية في 3 مرات في أعوام 2012 باليابان وحصل الأهلي على المركز الرابع، ثم نسخة عام 2013 بالمغرب وحصل المارد الأحمر على المركز السادس والأخير، وأخر نسخة عام 2020 التى أقيمت في قطر وحصل الشياطين الحمر على المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخ القلعة الحمراء.

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رياضة, وليد سليمان, ماتش الأهلي اليوم