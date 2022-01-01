تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220101/اكتشاف-تقنية-جديدة-لإنتاج-المياه-العذبة-1054821708.html
اكتشاف تقنية جديدة لإنتاج المياه العذبة
اكتشاف تقنية جديدة لإنتاج المياه العذبة
ابتكر علماء روس تقنية فريدة لتنقية المياه والهواء من الملوثات العضوية، ستساعد في سد النقص المتزايد في المياه العذبة. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T13:25+0000
2022-01-01T13:25+0000
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0d/1047176233_0:174:3000:1862_1920x0_80_0_0_ac9bfed9ed4814cb269350d011c60e92.jpg
نقلت وكالة "سبوتنيك" عن "مركز كفاءة علوم المواد الرقمية: مواد وجديدة NTI" التابع لجامعة بومان التقنية الحكومية في العاصمة الروسية موسكو، أنه تم تطوير تقنية لإنتاج مواد ماصة مركبة تعتمد على أكسيد الغرافين - مواد هوائية فائقة المقاومة للماء التي سيتم استخدامها لتنقية الماء والهواء من ملوثات عضوية.وأضاف المركز أنه من بين هذه الملوثات الأصباغ والمذيبات والنفايات الكيميائية الأخرى من شركات الصناعات الخفيفة، التي ستساعد التكنولوجيا في سد النقص المتزايد في المياه العذبة.في المستقبل، يخطط العلماء في إطار المشروع، لتحسين تكوين وهيكل الهوائي على وجه الخصوص، سيضيف العلماء إليها جزيئات الفضة النانوية لإنتاج مبيد للجراثيم.تقول الرسالة إن التطوير سيدخل السوق في 2025-2026، وتكلفة المنتج لا تزال غير معروفة.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/5-مشروبات-مزيلة-للسموم-تعزز-عمل-الغدة-الدرقية-1054702257.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0d/1047176233_144:0:2857:2035_1920x0_80_0_0_d3efa8c9bf90b5370fb6f62a3c6d0d5b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, علوم

اكتشاف تقنية جديدة لإنتاج المياه العذبة

13:25 GMT 01.01.2022
© Depositphotos / tycoonماء مثلج
ماء مثلج - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© Depositphotos / tycoon
تابعنا عبر
ابتكر علماء روس تقنية فريدة لتنقية المياه والهواء من الملوثات العضوية، ستساعد في سد النقص المتزايد في المياه العذبة.
نقلت وكالة "سبوتنيك" عن "مركز كفاءة علوم المواد الرقمية: مواد وجديدة NTI" التابع لجامعة بومان التقنية الحكومية في العاصمة الروسية موسكو، أنه تم تطوير تقنية لإنتاج مواد ماصة مركبة تعتمد على أكسيد الغرافين - مواد هوائية فائقة المقاومة للماء التي سيتم استخدامها لتنقية الماء والهواء من ملوثات عضوية.
عصير الليمون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
5 مشروبات مزيلة للسموم تعزز عمل الغدة الدرقية
28 ديسمبر 2021, 12:53 GMT
وأضاف المركز أنه من بين هذه الملوثات الأصباغ والمذيبات والنفايات الكيميائية الأخرى من شركات الصناعات الخفيفة، التي ستساعد التكنولوجيا في سد النقص المتزايد في المياه العذبة.
في المستقبل، يخطط العلماء في إطار المشروع، لتحسين تكوين وهيكل الهوائي على وجه الخصوص، سيضيف العلماء إليها جزيئات الفضة النانوية لإنتاج مبيد للجراثيم.
تقول الرسالة إن التطوير سيدخل السوق في 2025-2026، وتكلفة المنتج لا تزال غير معروفة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:49 GMTأهالي تبوك يستمتعون بتساقط الثلوج على جبل اللوز شمالي السعودية... فيديو
14:45 GMTفرنسا... احتراق أكثر من 800 سيارة ليلة رأس السنة
14:42 GMTقصف بالهاون يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا وطهران تحمل إدارة بايدن مسؤولية اغتيال سليماني
14:32 GMTحركة الجهاد الإسلامي ترفع مستوى التأهب وتوقف التدريبات
14:25 GMTمصادر: الدوحة تسعى لتنظيم اجتماعات المتمردين التشاديين والأطراف الرسمية
14:23 GMTهل ترد إسرائيل على إطلاق صاروخين من غزة؟
14:21 GMTخامنئي يجهش بالبكاء... فيديو
14:16 GMTفرنسا تفرض ارتداء الكمامة على الأولاد مع ارتفاع حالات كورونا
14:14 GMTهل تخاطر إسرائيل بمواجهة إيران عسكريا؟
14:09 GMTمنظمة الصحة العالمية تعترف بإدمان ألعاب الفيديو كمرض
14:06 GMTأسلحة ومساعدات مالية... أوراق سرية تكشف تفاصيل مذهلة لأول مرة من عهد القذافي
14:02 GMTسوريا... تدمير 12 مقرا للمسلحين الأوزبك والصينيين بغارات للطيران الروسي في ريف إدلب
13:57 GMTالإمارات تتخذ قرارا عاجلا ضد مواطني الدولة غير المطعمين بلقاح كورونا
13:55 GMTالكشف عن مواصفات هاتف نوكيا الجديد بعد اعتماده رسميا
13:52 GMTبوشكوف يكشف الغرض من دعوة سفراء أمريكيين إلى فرض عقوبات على روسيا
13:48 GMTالسعودية هند القحطاني تفاجئ الجمهور بحديث جريء عن "الخمر ومضاجعة الرجال"
13:44 GMTصحيفة تتحدث عن سلاح المجاعة "المفتعلة" في "توأم المعاناة" اليمن وأفغانستان
13:29 GMTالهند تقدم نصف مليون جرعة لقاح إلى أفغانستان
13:25 GMTاكتشاف تقنية جديدة لإنتاج المياه العذبة
13:18 GMTعبد المجيد عبد الله يعلن إصابته بمرض "المانير" أمام الجمهور... فيديو