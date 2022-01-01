تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220101/الاستشارة-الإلكترونية-أول-خطوات-خارطة-الرئيس-التونسي-تنطلق-اليوم-1054819774.html
الاستشارة الإلكترونية... أول خطوات خارطة الرئيس التونسي تنطلق اليوم
الاستشارة الإلكترونية... أول خطوات خارطة الرئيس التونسي تنطلق اليوم
تبدأ أول خطوات خارطة الطريق التي اقترحها الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، وهي الاستشارة الإلكترونية. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T12:53+0000
2022-01-01T12:53+0000
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742322_0:68:3401:1981_1920x0_80_0_0_4896e9a8c4697f4f9a5108bfe9abe533.jpg
ووفقا لتصريحات نقلتها إذاعة "موزاييك" التونسية، أكد وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي، نزار الناجي، انطلاق الاستشارة الإلكترونية الشعبية.وقال: "تنطلق بداية من اليوم السبت 1 يناير/ كانون الثاني، الاستشارة الإلكترونية الشعبية التي أذن رئيس الجمهورية قيس سعيد بتنظيمها".وحول طبيعة التعامل مع تلك الاستشارة الإلكترونية، أوضح الوزير التونسي أنّها ستكون من خلال بوابة للاستشارة الوطنية، لافتا إلى أنها "عبارة عن موقع الكتروني لجمع آراء المواطنين حول مواضيع مختلفة في الشأن السياسي والانتخابي والاقتصادي والمالي والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والشأن التعليمي والثقافي".وأشار إلى أن الراغبين في إبداء رأيهم عليهم "زيارة الموقع الإلكتروني www.e-istichara.tn "، لافتا إلى أن الدخول إليها "يستجوب الحصول على رقم سرّي صالح لمدّة قصيرة الزمن ويتحصل عليه المواطن باستعمال خدمة *1712*رقم بطاقة التعريف#".وقال الناجي إن "كلّ ظروف السلامة من أجل حماية المعطيات التي سيدلي بها المشاركون في الاستشارة متوفر"، لافتا أنها "تتضمن ستة فروع كل فرع ينقسم إلى 5 أسئلة مع توفر مساحة للتعبير الحر للمشاركين في الاستشارة".وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد أعلن مساء يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن تنظيم استفتاء وطني في تونس يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، على أن تنطلق مطلع يناير الجاري، استشارة وطنية إلكترونية تنتهي في 20 مارس/ آذار، وتتولى لجنة من خبراء تأليف مختلف المقترحات التي سيعبر عنها التونسيون حتى نهاية حزيران/يونيو، وبعدها ينظم الاستفتاء في 25 يوليو 2022، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022،
https://arabic.sputniknews.com/20211213/الرئيس-التونسي-يعلن-تنظيم-استفتاء-وطني-في-25-يوليو-وانتخابات-برلمانية-في-17-ديسمبر-2022-1053906049.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742322_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_68d6171f5d5246707ac4bc0604ee8e8d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم

الاستشارة الإلكترونية... أول خطوات خارطة الرئيس التونسي تنطلق اليوم

12:53 GMT 01.01.2022
© AFP 2021 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© AFP 2021 / FETHI BELAID
تابعنا عبر
تبدأ أول خطوات خارطة الطريق التي اقترحها الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، وهي الاستشارة الإلكترونية.
ووفقا لتصريحات نقلتها إذاعة "موزاييك" التونسية، أكد وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي، نزار الناجي، انطلاق الاستشارة الإلكترونية الشعبية.
الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
الرئيس التونسي يعلن تنظيم استفتاء وطني في 25 يوليو وانتخابات برلمانية في 17 ديسمبر 2022
13 ديسمبر 2021, 19:58 GMT
وقال: "تنطلق بداية من اليوم السبت 1 يناير/ كانون الثاني، الاستشارة الإلكترونية الشعبية التي أذن رئيس الجمهورية قيس سعيد بتنظيمها".

وأوضح الناجي أن هذه المرحلة من الاستشارة ستكون لفترة "تجريبية على مدى أسبوعين في دور الشباب بجميع ولايات الجمهورية"، لافتا إلى إتاحتها على المستوى العام في منتصف يناير الجاري.

وحول طبيعة التعامل مع تلك الاستشارة الإلكترونية، أوضح الوزير التونسي أنّها ستكون من خلال بوابة للاستشارة الوطنية، لافتا إلى أنها "عبارة عن موقع الكتروني لجمع آراء المواطنين حول مواضيع مختلفة في الشأن السياسي والانتخابي والاقتصادي والمالي والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والشأن التعليمي والثقافي".
وأشار إلى أن الراغبين في إبداء رأيهم عليهم "زيارة الموقع الإلكتروني www.e-istichara.tn "، لافتا إلى أن الدخول إليها "يستجوب الحصول على رقم سرّي صالح لمدّة قصيرة الزمن ويتحصل عليه المواطن باستعمال خدمة *1712*رقم بطاقة التعريف#".
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التونسي أن "هذا الرقم السري يضمن أحادية المشاركة وسريتها وخصوصيتها".
وقال الناجي إن "كلّ ظروف السلامة من أجل حماية المعطيات التي سيدلي بها المشاركون في الاستشارة متوفر"، لافتا أنها "تتضمن ستة فروع كل فرع ينقسم إلى 5 أسئلة مع توفر مساحة للتعبير الحر للمشاركين في الاستشارة".
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد أعلن مساء يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن تنظيم استفتاء وطني في تونس يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، على أن تنطلق مطلع يناير الجاري، استشارة وطنية إلكترونية تنتهي في 20 مارس/ آذار، وتتولى لجنة من خبراء تأليف مختلف المقترحات التي سيعبر عنها التونسيون حتى نهاية حزيران/يونيو، وبعدها ينظم الاستفتاء في 25 يوليو 2022، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022،
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:18 GMTعبد المجيد عبد الله يعلن إصابته بمرض "المانير" أمام الجمهور... فيديو
13:13 GMTمستشار الكاظمي يكشف أسباب زيادة احتياطي العراق النقدي
13:10 GMTاليابان تطرح لقاحا يمنح المناعة مدى الحياة ضد كورونا
13:10 GMTأول عيد ميلاد بعد وفاة والديها... دنيا سمير غانم تحتفل بطريقة مختلفة
13:08 GMTعالم يوناني يتوقع تاريخ انتهاء الوباء
13:06 GMTأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في روسيا تواصل انخفاضها في أول أيام العام الجديد
13:06 GMTالحرس الثوري يوجه رسالة قوية: لن تروا الراحة أبدا وسترون كيف ستصب المصائب على رؤوسكم
13:05 GMTمركز القلب في أسوان يكشف حقيقة وفاة مجدي يعقوب
13:02 GMTشيرين تكشف عن أمنية تريد تحقيقها مع براد بيت في 2022... فيديو
13:01 GMTحالة من الذعر تصيب طاقم حاملة طائرات بريطانية بسبب مناورات القوات الجوية الروسية
12:53 GMTالاستشارة الإلكترونية... أول خطوات خارطة الرئيس التونسي تنطلق اليوم
12:49 GMTخبير: حظر طالبان لتنظيم القاعدة وتسليم قادته قد يصبح خطوة نحو الاعتراف بها
12:47 GMTالاتحاد الجزائري: إلغاء غامبيا للمباراة الودية قلة احترام ونقص في الاحترافية
12:38 GMTملابس مميزة لماريا زاخاروفا في العام الجديد... فيديو
12:22 GMTقسد تختطف مواطنين في ريف دير الزور شرقي سوريا بغطاء أمريكي
12:15 GMT"فيلق القدس" الإيراني: جنودنا لن يغمض لهم جفن حتى يتحقق هذا الوعد
12:09 GMTأفضل لاعبة كرة قدم في العالم
12:08 GMTأول رسالة لبابا الفاتيكان في العام الجديد: العنف ضد المرأة يغضب الله
12:04 GMTما سر تفضيل بعض الأشخاص للقهوة السوداء؟
12:01 GMTوكالة الفضاء الروسية: نتطلع لإطلاق مركبة فضائية كل 5 أيام