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التحالف العربي يعترض ويدمر 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية السعودية
التحالف العربي يعترض ويدمر 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية السعودية
قال التحالف العربي، مساء اليوم السبت، إنه اعترض ودمر 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية السعودية. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T21:36+0000
2022-01-01T21:41+0000
العالم العربي
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أن قوات التحالف العربي رصدت مصادر نشاط معاد أو تهديد الطائرات المسيّرة من داخل العاصمة اليمنية، صنعاء.وأكد التحالف أنه في استجابة سريعة للتهديد، تم إجراء مراقبة استخباراتية، والتحضير لعمليات لضربات جوية.ويشار إلى أن طيران التحالف العربي قد استهدف تجمعات "الحوثيين" شمال غربي شبوة اليمنية، في وقت سابق من اليوم السبت.وكانت وكالة الأنباء السعودية قد ذكرت أن قوات التحالف نفذت 23 عملية استهداف ضد المليشيا "الحوثية" في محافظة مأرب، خلال الساعات الـ 24 الماضية، مؤكدة أن قوات التحالف العربي دمرت 17 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 160 عنصرا إرهابيا.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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العالم العربي, اليمن, السعودية

التحالف العربي يعترض ويدمر 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية السعودية

21:36 GMT 01.01.2022 (تم التحديث: 21:41 GMT 01.01.2022)
© AFP 2021 / MOHAMMED ABEDطائرة مسيرة تابعة لحركة "حماس"، غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020
طائرة مسيرة تابعة لحركة حماس، غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© AFP 2021 / MOHAMMED ABED
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قال التحالف العربي، مساء اليوم السبت، إنه اعترض ودمر 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية السعودية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أن قوات التحالف العربي رصدت مصادر نشاط معاد أو تهديد الطائرات المسيّرة من داخل العاصمة اليمنية، صنعاء.
وأكد التحالف أنه في استجابة سريعة للتهديد، تم إجراء مراقبة استخباراتية، والتحضير لعمليات لضربات جوية.
ويشار إلى أن طيران التحالف العربي قد استهدف تجمعات "الحوثيين" شمال غربي شبوة اليمنية، في وقت سابق من اليوم السبت.
وكانت وكالة الأنباء السعودية قد ذكرت أن قوات التحالف نفذت 23 عملية استهداف ضد المليشيا "الحوثية" في محافظة مأرب، خلال الساعات الـ 24 الماضية، مؤكدة أن قوات التحالف العربي دمرت 17 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 160 عنصرا إرهابيا.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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