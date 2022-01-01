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الرئيس الأوكراني: هدفي الرئيسي هو إنهاء الحرب شرقي البلاد
الرئيس الأوكراني: هدفي الرئيسي هو إنهاء الحرب شرقي البلاد
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن نهاية الحرب في منطقة دونباس الشرقية هدفه الرئيسي. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا
أوكرانيا
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كييف -سبوتنيك. وقال زيلينسكي في خطاب للأمة بمناسبة العام الجديد: "لسوء الحظ، لم ننهي الحرب في الجزء الشرقي من دولتنا. هذا هو هدفي الرئيسي. ولهذا أقول لم نحققه "حتى الآن "، "ولأن العام المقبل سيكون أفضل".ويسيطر الصراع على منطقة دونباس شرقي أوكرانيا منذ عام 2014، عندما شنت كييف عملية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين.ورغم اتفاقيات مينسك، المصممة لإيجاد حل سياسي للصراع، استمرت الاشتباكات في دونباس، ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة، قُتل نحو 13 ألف شخص في الأعمال العدائية.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/بوتين-لا-يستبعد-استعداد-كييف-لعملية-عسكرية-جديدة-ضد-دونباس-1054479895.html
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روسيا, أوكرانيا

الرئيس الأوكراني: هدفي الرئيسي هو إنهاء الحرب شرقي البلاد

02:38 GMT 01.01.2022 (تم التحديث: 02:40 GMT 01.01.2022)
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن نهاية الحرب في منطقة دونباس الشرقية هدفه الرئيسي.
كييف -سبوتنيك. وقال زيلينسكي في خطاب للأمة بمناسبة العام الجديد: "لسوء الحظ، لم ننهي الحرب في الجزء الشرقي من دولتنا. هذا هو هدفي الرئيسي. ولهذا أقول لم نحققه "حتى الآن "، "ولأن العام المقبل سيكون أفضل".
القائد الأعلى، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
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ويسيطر الصراع على منطقة دونباس شرقي أوكرانيا منذ عام 2014، عندما شنت كييف عملية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين.
ورغم اتفاقيات مينسك، المصممة لإيجاد حل سياسي للصراع، استمرت الاشتباكات في دونباس، ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة، قُتل نحو 13 ألف شخص في الأعمال العدائية.
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