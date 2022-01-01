https://arabic.sputniknews.com/20220101/الرئيس-الأوكراني-يؤكد-أن-هدفه-الرئيسي-هو-إنهاء-الحرب-شرقي-البلاد-1054808733.html

الرئيس الأوكراني: هدفي الرئيسي هو إنهاء الحرب شرقي البلاد

الرئيس الأوكراني: هدفي الرئيسي هو إنهاء الحرب شرقي البلاد

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن نهاية الحرب في منطقة دونباس الشرقية هدفه الرئيسي. 01.01.2022, سبوتنيك عربي

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روسيا

أوكرانيا

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كييف -سبوتنيك. وقال زيلينسكي في خطاب للأمة بمناسبة العام الجديد: "لسوء الحظ، لم ننهي الحرب في الجزء الشرقي من دولتنا. هذا هو هدفي الرئيسي. ولهذا أقول لم نحققه "حتى الآن "، "ولأن العام المقبل سيكون أفضل".ويسيطر الصراع على منطقة دونباس شرقي أوكرانيا منذ عام 2014، عندما شنت كييف عملية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين.ورغم اتفاقيات مينسك، المصممة لإيجاد حل سياسي للصراع، استمرت الاشتباكات في دونباس، ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة، قُتل نحو 13 ألف شخص في الأعمال العدائية.

https://arabic.sputniknews.com/20211223/بوتين-لا-يستبعد-استعداد-كييف-لعملية-عسكرية-جديدة-ضد-دونباس-1054479895.html

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