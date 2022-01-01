https://arabic.sputniknews.com/20220101/الرئيس-الفلسطيني-لقادة-إسرائيل-نفد-صبرنا-ولن-نقبل-ببقائكم-1054816842.html

الرئيس الفلسطيني لقادة إسرائيل: نفد صبرنا ولن نقبل ببقائكم

الرئيس الفلسطيني لقادة إسرائيل: نفد صبرنا ولن نقبل ببقائكم

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الفلسطينيين لن يقبلوا ببقاء الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنات على أرضه، مهما كانت التضحيات، داعيا في الوقت نفسه إلى مؤتمر... 01.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-01T11:33+0000

2022-01-01T11:33+0000

2022-01-01T11:33+0000

العالم العربي

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

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وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، جاء ذلك في كلمة بمناسبة الذكرى الـ57 لانطلاقة حركة "فتح"، يوم الجمعة. وتابع: "كما وأننا لن نقبل بممارساتكم الممنهجة لتغيير طابع وهوية مدينة القدس، والاعتداء على حرمة مقدساتنا فيها ولا سيما في المسجد الأقصى، وكنيسة القيامة، والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل".وعلى الصعيد الداخلي، أكد الرئيس الفلسطيني أنه "سيواصل الجهود لتوحيد الفلسطينيين، وتشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة من القوى الملتزمة بالشرعية الوطنية والدولية". كما أشار إلى ضرورة مواصلة العمل بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، و"المضي قدما في بناء مؤسساتنا على أساس سيادة القانون، والعمل على النهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني، وتمكين المرأة والشباب".

https://arabic.sputniknews.com/20211228/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يستقبل-الرئيس-الفلسطيني-في-منزله-لبحث-عدد-من-القضايا-المشتركة-1054720144.html

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العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم