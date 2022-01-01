https://arabic.sputniknews.com/20220101/بوشكوف-يكشف-الغرض-من-دعوة-سفراء-أمريكيين-إلى-فرض-عقوبات-على-روسيا-1054822446.html

بوشكوف يكشف الغرض من دعوة سفراء أمريكيين إلى فرض عقوبات على روسيا

بوشكوف يكشف الغرض من دعوة سفراء أمريكيين إلى فرض عقوبات على روسيا

قال السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف إن الهدف من طلب السفراء الأمريكيين السابقين فرض عقوبات ضد روسيا، هو لعب دور تخريبي في المحادثات المقبلة بشأن الضمانات... 01.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-01T13:52+0000

2022-01-01T13:52+0000

2022-01-01T14:11+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0d/1049236478_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_50a47079439593aea77eaee38cf7e384.jpg

جاء تعليق السيناتور الروسي ردا على المعلومات التي تفيد بأن مجموعة مؤلفة من 24 خبيرا أمريكيا بشأن روسيا والسفيرين السابقين لروسيا مايكل ماكفول وألكسندر فيرشبو طالبوا الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات على روسيا على الفور، كان البيت الأبيض ينوي تبنيها في حال "الغزو" الروسي المزعوم لأوكرانيا.كما وقعت مجموعة من النشطاء البيان المقدم بعد اتصال بايدن بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.هذا وأعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن أمله في أن تؤدي مفاوضات الضمانات الأمنية مع روسيا بشأن التوترات مع أوكرانيا إلى إحراز تقدم كبير.وقال بايدن، حسبما نقل عنه بيان للبيت الأبيض، "حسنًا، لقد فهمت أنه تمت الموافقة على عقد 3 مؤتمرات رئيسية في أوروبا في بداية منتصف الشهر... أتوقع دائمًا التفاوض وإحراز تقدم".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20211230/بوتين-يحذر-بايدن-من-فرض-عقوبات-على-روسيا-بسبب-أوكرانيا-ستؤدي-إلى-قطع-العلاقات-1054780643.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا