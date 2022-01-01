تامر حسني يصدم الجمهور بأغنية جمعته مع بهاء سلطان... فيديو

وأشار تامر حسني، خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، إلى أنه "اتفق مع بهاء سلطان على عمل "دويتو"، وأخبرا المنتج نصر محروس بذلك، وحددا موعد تسجيل الأغنية، لكن بهاء لم يحضر، فقام بتقليد صوته وتسجيل الأغنية لكي يعرض الفكرة على نصر محروس، لحين تسجيل بهاء في وقت آخر".وأضاف: "أنه ذهب لنصر ليسمعه الأغنية فانبهر الأخير"، مؤكدا أن "الأغنية نجحت جدا، وأن بهاء سلطان كلمه وقال له إن الجميع يطالبه بغناءها".كما تحدث تامر حسني عن مفاجأة أخرى، مؤكدا أنه "قلد صوت الفنانة سوسن بدر في أحد مشاهد فيلمه الأخير "مش أنا"، فقام بتقليد صوتها، وعرض صوته بالفعل في جملة.."فين الجاكتة بتاعتك يا حسن".وكان الفنان المصري تامر حسني، قال إن فكرة الاعتزال تراوده منذ فترة لأسباب كثيرة، مشيرا إلى أن يتطلع لتحقيق أحلام أخرى في حياته.جاء ذلك خلال تصريحات لتلفزيون "أبو ظبي"، يوم الاثنين الماضي، على هامش إحيائه حفلا ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020.وردا على سؤال حول فكرة الاعتزال لسبب ديني على سبيل المثال، أجاب تامر بأن "فكرة الاعتزال موجودة لعدة أسباب". وأضاف: "قلت من زمان إن فيه أحلام أخرى أريد أن أحققها".
كشف الفنان المصري، تامر حسني، عن مفاجأة بخصوص أغنية "راجعلي تاني"، التي جمعته بالفنان بهاء سلطان.
وأشار تامر حسني، خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، إلى أنه "اتفق مع بهاء سلطان على عمل "دويتو"، وأخبرا المنتج نصر محروس بذلك، وحددا موعد تسجيل الأغنية، لكن بهاء لم يحضر، فقام بتقليد صوته وتسجيل الأغنية لكي يعرض الفكرة على نصر محروس، لحين تسجيل بهاء في وقت آخر".
وأضاف: "أنه ذهب لنصر ليسمعه الأغنية فانبهر الأخير"، مؤكدا أن "الأغنية نجحت جدا، وأن بهاء سلطان كلمه وقال له إن الجميع يطالبه بغناءها".
كما تحدث تامر حسني عن مفاجأة أخرى، مؤكدا أنه "قلد صوت الفنانة سوسن بدر في أحد مشاهد فيلمه الأخير "مش أنا"، فقام بتقليد صوتها، وعرض صوته بالفعل في جملة.."فين الجاكتة بتاعتك يا حسن".